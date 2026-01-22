Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более

Как следует из данных Государственного комитета по статистике, темпы роста экономики Азербайджана в 2025 году составили 1,4 процента против 4,1 процента годом ранее. Столь резкое замедление выглядит особенно контрастно на фоне относительно благоприятной внешней конъюнктуры и вновь актуализирует вопрос о реальной глубине структурных изменений в экономике страны. Ключевая причина «негативного отражения» динамики лежит на поверхности - снижение добычи нефти. Несмотря на последовательные заявления о диверсификации экономики, зависимость страны от углеводородного сектора по-прежнему остается системообразующей. Так называемый «голландский синдром» продолжает нависать над экономикой, поскольку ни одна другая отрасль не способна компенсировать эффект нефтяного спада. В 2025 году, несмотря на все сложности, средняя цена азербайджанской нефти превышала 70 долларов за баррель, что лишь подчеркивает структурный характер проблемы: падение связано не с ценами, а с физическими объемами добычи.

Парадокс ситуации заключается в том, что страна с более чем вековой историей промышленной нефтедобычи постепенно сталкивается с истощением ресурсной базы. Даже самые современные технологии способны лишь замедлить темпы снижения добычи, но никак не переломить тренд. По данным Госкомитета по статистике, в 2025 году в Азербайджане было добыто 27,7 миллиона тонн нефти, что на 4,7 процента меньше, чем годом ранее. Из этого объема 27,62 миллиона тонн пришлось на товарную нефть. Основной объем - около 23 миллионов тонн - был направлен по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который в 2025 году обеспечил также транзит 4,122 миллиона тонн нефти из Казахстана и Туркменистана. При этом данные статистики вызывают определенные вопросы. Так, согласно графикам ГКС, пиковые объемы добычи в 2025 году пришлись на август и декабрь. Это означает, что летний пик совпал с периодом, когда нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан из-за выявленных во второй половине июля хлорорганических соединений работал с перебоями. Что объективно ставит под сомнение корректность или интерпретацию этих показателей. В 2025 году нефтяному сектору Азербайджана сопутствовали и проблемы в газовой отрасли. В начале года экспорт газа оказался под ударом из-за форс-мажорной ситуации на подводном внутреннем трубопроводе, обслуживающем одну из двух добывающих платформ месторождения «Шахдениз» - в январе платформа Shah Deniz Alpha была остановлена почти на три недели. По итогам года добыча газа увеличилась лишь на 1 процент - до 50,92 миллиарда кубометров. Из этого объема товарный газ составил 38,9 миллиарда кубометров, рост - всего 0,7 процента. Остальной газ закачивался обратно в пласты для поддержания уровня нефтедобычи.

В целом в 2025 году при объеме валового внутреннего продукта (ВВП) в 129,1 миллиарда манатов сектор сырой нефти и газа обеспечил лишь 34 миллиарда манатов. Нефтяной ВВП сократился на 1,6 процента, тогда как ненефтяной ВВП вырос на 2,7 процента и достиг 92,3 миллиарда манатов. Однако и этого роста оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад в базовом секторе. Экономист Натик Джафарли в комментарии для haqqin.az отметил, что рост ВВП на уровне 1,4 процента стал в 2025 году самым низким показателем среди стран СНГ. По его словам, при столь слабой экономической активности неизбежно проседают и другие макроэкономические индикаторы. Основной фактор — это снижение добычи нефти, эффект от которого усиливается при неблагоприятных ценовых колебаниях. Статистика, по оценке Джафарлы, наглядно демонстрирует, что, несмотря на многочисленные программы развития ненефтяного сектора, экономика Азербайджана по-прежнему критически зависит от энергоресурсов, прежде всего, от нефти. Дополнительный штрих к общей картине дает ситуация в газохимии. Газ в Азербайджане является сырьем, в том числе, для заводов SOCAR Carbamide и SOCAR Methanol, однако их продукция учитывается в ненефтяном ВВП. По итогам 2025 года производство карбамида сократилось на 10 процентов - до 587 тысяч тонн, а выпуск метанола снизился на 21,1 процента и составил 407,5 тысячи тонн. Как стало известно редакции haqqin.az, в ноябре завод SOCAR Carbamide полностью простаивал, однако официальных объяснений этому не последовало. Причины существенного снижения производства метанола также остаются неясными. Эксперты не исключают, что госкомпания SOCAR вынуждена перераспределять газовые ресурсы, сокращая внутреннюю переработку ради выполнения экспортных контрактов. При этом продукция этих предприятий, как и заводов SOCAR Polymer, формально относится к ненефтяной отрасли и именно так отражается в статистике.

Производство же полимеров в 2025 году, напротив, показало уверенный рост. Выпуск этилена увеличился на 17,6 процента и достиг 152,3 тысячи тонн, пропилена - 144 тысячи тонн с ростом на 18,6 процента, полиэтилена - 147,5 тысячи тонн, что на 21,2 процента больше, чем годом ранее. Почти вся продукция этих предприятий ориентирована на экспорт, поэтому спад в газохимии напрямую отражается и на развитии ненефтяного сектора, и на валютной выручке страны. В промышленности в целом из 63 миллиардов манатов добавленной стоимости лишь 21 миллиард манатов пришелся на ненефтяной сегмент. Отдельно стоит отметить добычу драгоценных металлов. В 2025 году в Азербайджане было добыто 2,965 тонны золота с ростом на 11,3 процента, 3,65 тонны серебра с ростом на 14,5 процента и 8,145 тысячи тонн меди, что в 32,6 раза превышает показатель 2024 года. Столь существенный рывок стал возможным, благодаря вводу в эксплуатацию новых рудников Anglo Asian Mining и AzerGold. Но даже на фоне рекордных мировых цен на золото экспорт драгоценных металлов все еще несопоставим с нефтяной выручкой. Скромная динамика зафиксирована и в сельском хозяйстве. Рост составил всего 0,9 процента, вклад отрасли в ВВП - 14,2 миллиарда манатов, из которых 7,4 миллиарда обеспечило животноводство и 6,8 миллиарда - растениеводство. Поголовье скота сократилось на 1,2 процента, рост на уровне 1,7 процента зафиксирован лишь в птицеводстве. В растениеводстве производство картофеля снизилось на 0,3 процента, овощей - на 3,8 процента. В то же время заметный рост показали хлопок - 16,8 процента, сахарная свекла - 13,2 процента, табак - 28,9 процента и чай - 12,7 процента. Сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,376 миллиона тонн с ростом на 3 процента.