Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже

наш комментарий
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
18:55 758

Современный капитализм окончательно перестал притворяться серьезным. Когда после перепалки в соцсетях самый богатый человек мира угрожает купить крупнейшую бюджетную авиакомпанию Европы, это уже не новость экономики — это фарс. Причем откровенный, разыгрываемый без кулис и занавеса в прямом эфире.

Началось все с интернета в самолетах. Закончилось - угрозой корпоративного поглощения. Где-то между двумя этими точками Илон Маск назвал генерального директора Ryanair Майкла О’Лири «полным идиотом», на что тот ответил, что Маск «совершенно ничего не понимает в авиации», а его социальная сеть X - «выгребная яма».

В прежние эпохи подобные диалоги велись за закрытыми дверями или в крайнем случае в прокуренных кулуарах. Сегодня - в ленте, на глазах у миллионов, под аплодисменты и мемы.

Маск объяснил, что Ryanair просто не умеет считать. О’Лири - что Маск вообще не понимает, как летают самолеты. И в этот момент конфликт перешел в любимую плоскость эпохи

Формальный повод выглядел до смешного приземленным: авиакомпания Ryanair отказался устанавливать Starlink на свои самолеты. Майкл О’Лири, человек, давно превративший публичную грубость в часть корпоративного ДНК, заявил, что антенны увеличат расход топлива и обойдутся авиакомпании в сотни миллионов долларов в год. Для лоукостера, продающего билеты по цене бутерброда в аэропорту, аргумент разумный. Для Илона Маска - личный вызов.

Дальше спор окончательно перестал иметь отношение к авиации. Маск объяснил, что Ryanair просто не умеет считать. О’Лири - что Маск вообще не понимает, как летают самолеты. И в этот момент конфликт перешел в любимую плоскость эпохи: если аргументы не работают, можно сменить уровень игры. А еще лучше - купить эту игру целиком.

Идея выкупить Ryanair родилась не в офисах инвестиционных банков и не в кабинетах юристов, а в… комментариях. Один из пользователей предложил Маску вместо препирательств просто купить ирландскую авиакомпанию и уволить ее генерального директора-грубияна. На что Маск ответил коротко: «Хорошая идея». И в самом деле: если у тебя под рукой капитал, превышающий 200 миллиардов долларов, в чем проблема?

Вот так сегодня формируются корпоративные стратегии - между шуткой, угрозой и лайком. И вот здесь становится очевидно: для описания таких ситуаций современному миру катастрофически не хватает Мольера. В XVII веке его комедии высмеивали мнимых врачей, самодовольных буржуа и персонажей, уверенных, что громкость голоса заменяет разум. В XXI веке герои те же, просто костюмы дороже. Вместо париков - миллиарды, вместо сцены - социальные сети, вместо шпаг - опционы и акции. Но фарс остался прежним: раздутые эго, публичные поединки и уверенность в собственной непогрешимости.

Как же не хватает Мольера в современном мире!

Спор Маска и О’Лири — это не конфликт технологий и авиации, а классическая комедия характеров, в которой каждый уверен, что именно он - разум, а оппонент - посмешище. Только раньше такие пьесы писали для театра, а сегодня их разыгрывают в комментариях, под аккомпанемент биржевых котировок.

При этом оба участника чувствуют себя в этом жанре вполне органично. О’Лири десятилетиями строил Ryanair как компанию, в которой грубость - не изъян, а стиль управления. Маск же давно живет в мире, где любое резкое слово - инвестиционный сигнал, а каждая угроза - способ напомнить рынку, кто хозяин сцены.

Никто, разумеется, всерьез не ожидает, что Маск завтра выкупит Ryanair. Но сам факт, что подобная идея звучит правдоподобно, многое говорит о нашем времени. Корпорации перестали быть абстракциями, а их руководители - сдержанными администраторами. Сегодня это спектакль, где самолеты, спутники и миллиарды служат реквизитом для дуэли двух вздорных характеров.

В мире Илона Маска граница между шуткой и решением намеренно размыта. Сегодня он иронизирует, завтра запускает ракету, а послезавтра покупает компанию. Просто потому, что кто-то в интернете подсказал удачную реплику.

Возможно, самолеты Ryanair так и останутся без спутникового интернета. Но эпоха, в которой бизнес-элиты ведут себя как персонажи мольеровской комедии, уже никуда не денется. Разница лишь в том, что зрительный зал теперь бесконечен, а билет на этот спектакль покупать не нужно - он входит в стоимость интернет-услуг.

