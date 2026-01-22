Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже

Современный капитализм окончательно перестал притворяться серьезным. Когда после перепалки в соцсетях самый богатый человек мира угрожает купить крупнейшую бюджетную авиакомпанию Европы, это уже не новость экономики — это фарс. Причем откровенный, разыгрываемый без кулис и занавеса в прямом эфире. Началось все с интернета в самолетах. Закончилось - угрозой корпоративного поглощения. Где-то между двумя этими точками Илон Маск назвал генерального директора Ryanair Майкла О’Лири «полным идиотом», на что тот ответил, что Маск «совершенно ничего не понимает в авиации», а его социальная сеть X - «выгребная яма». В прежние эпохи подобные диалоги велись за закрытыми дверями или в крайнем случае в прокуренных кулуарах. Сегодня - в ленте, на глазах у миллионов, под аплодисменты и мемы.

Формальный повод выглядел до смешного приземленным: авиакомпания Ryanair отказался устанавливать Starlink на свои самолеты. Майкл О’Лири, человек, давно превративший публичную грубость в часть корпоративного ДНК, заявил, что антенны увеличат расход топлива и обойдутся авиакомпании в сотни миллионов долларов в год. Для лоукостера, продающего билеты по цене бутерброда в аэропорту, аргумент разумный. Для Илона Маска - личный вызов. Дальше спор окончательно перестал иметь отношение к авиации. Маск объяснил, что Ryanair просто не умеет считать. О’Лири - что Маск вообще не понимает, как летают самолеты. И в этот момент конфликт перешел в любимую плоскость эпохи: если аргументы не работают, можно сменить уровень игры. А еще лучше - купить эту игру целиком. Идея выкупить Ryanair родилась не в офисах инвестиционных банков и не в кабинетах юристов, а в… комментариях. Один из пользователей предложил Маску вместо препирательств просто купить ирландскую авиакомпанию и уволить ее генерального директора-грубияна. На что Маск ответил коротко: «Хорошая идея». И в самом деле: если у тебя под рукой капитал, превышающий 200 миллиардов долларов, в чем проблема? Вот так сегодня формируются корпоративные стратегии - между шуткой, угрозой и лайком. И вот здесь становится очевидно: для описания таких ситуаций современному миру катастрофически не хватает Мольера. В XVII веке его комедии высмеивали мнимых врачей, самодовольных буржуа и персонажей, уверенных, что громкость голоса заменяет разум. В XXI веке герои те же, просто костюмы дороже. Вместо париков - миллиарды, вместо сцены - социальные сети, вместо шпаг - опционы и акции. Но фарс остался прежним: раздутые эго, публичные поединки и уверенность в собственной непогрешимости.