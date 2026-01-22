Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!

Результаты последнего военного столкновения между Пакистаном и Индией неожиданно вывели Исламабад в принципиально иную весовую категорию на глобальном рынке вооружений. Пакистанская оборонная промышленность, десятилетиями воспринимавшаяся как вспомогательное звено между Китаем и странами «третьего мира», получила то, что в этой сфере ценится выше рекламных буклетов и выставочных макетов - статус систем, прошедших испытание в реальных боевых условиях. Именно этот фактор, а не дипломатические усилия или маркетинг, резко повысил интерес к пакистанским самолетам, беспилотным летательным аппаратам и ракетным системам.

По данным агентства Reuters, в настоящее время Исламабад ведет переговоры о поставках вооружений с тринадцатью государствами, при этом 6-8 направлений находятся на продвинутой стадии. Источники в пакистанском оборонном ведомстве прямо связывают всплеск интереса с боевым применением техники в противостоянии с Индией в 2025 году. Для многих потенциальных покупателей это стало редкой возможностью увидеть, как относительно недорогие системы ведут себя в конфликте с противником, обладающим современными средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и авиацией западного и российского производства. Центральным элементом экспортного предложения остается истребитель JF-17 Thunder, разработанный и производимый в кооперации с Китаем. Министр оборонной промышленности Пакистана Раза Хаят Аль-Раджи подтвердил, что именно этот самолет вызывает наибольший интерес, хотя подчеркнул, что из-за геополитического давления и риска срыва сделок переговоры ведутся в условиях строгой конфиденциальности. Ключевым аргументом Исламабада остается цена: JF-17 стоит в диапазоне 30-40 миллионов долларов, тогда как западные аналоги аналогичного класса обходятся покупателям в 2–3 раза дороже. Для стран с ограниченными оборонными бюджетами это разница имеет стратегический характер.

С военной точки зрения привлекательность JF-17 заключается не только в стоимости. Одним из ключевых сигналов для мирового рынка стало то, что Азербайджан уже закупил эти самолеты и, по сути, стал одним из первых, если не первым иностранным покупателем истребителей JF-17, решившимся на их приобретение не в учебных, а в полноценных боевых конфигурациях. Для потенциальных заказчиков это служит дополнительным индикатором доверия к платформе: Баку традиционно делает ставку на практичные, проверенные решения, интегрируемые в реальную боевую доктрину, а не на имиджевые закупки. В версии Block 3 самолет получил активную фазированную радиолокационную решетку, обновленную авионику, расширенные возможности по применению ракет класса «воздух-воздух» средней дальности производства КНР и интеграцию с современными системами обмена данными. В ходе столкновения с Индией пакистанская авиация использовала эти машины в условиях высокой насыщенности воздушного пространства средствами противодействия, что позволило потенциальным заказчикам оценить их реальную живучесть и эксплуатационную устойчивость. Не менее важным фактором стала трансформация глобальных цепочек поставок вооружений. Война в Украине, конфликты на Ближнем Востоке и рост экспортных ограничений со стороны США и Евросоюза заставили многие государства искать альтернативных поставщиков, не привязанных к жестким политическим условиям. Пакистан в этом смысле предлагает редкое сочетание: доступность, относительную технологическую самостоятельность и отсутствие идеологической нагрузки, характерной для западных контрактов.

Список потенциальных покупателей, фигурирующий в материалах Reuters, в основном, включает страны с мусульманским большинством населения - Саудовскую Аравию, Индонезию, Марокко, Нигерию, Эфиопию, Судан, а также власти восточной Ливии. Это указывает на формирование неформального «южного» оборонного рынка, где религиозная и политическая близость дополняется прагматичным расчетом. Примечательно, что в этом пакете фигурируют как ударные, так и разведывательные БПЛА, выпускаемые в Пакистане в больших количествах. Частный сектор страны, опираясь на опыт конфликтов последнего десятилетия, наладил серийное производство сотен беспилотных аппаратов в год, ориентированных на задачи разведки, корректировки огня и точечных ударов. Для государств, не имеющих доступа к израильским, турецким или американским беспилотным системам, пакистанские решения выглядят компромиссом между ценой, функциональностью и боевым опытом. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Исламабад уже начал расширять производственные мощности. Бывший командующий ВВС Пакистана Асим Сулейман, участвующий в консультациях по экспортным контрактам, оценивает, что к концу 2027 года выпуск истребителей может увеличиться в два раза по сравнению с текущим уровнем, составляющим около 20 самолетов в год. Это серьезный показатель для страны, еще недавно считавшейся нишевым производителем, в значительной степени зависящим от импорта ключевых компонентов.