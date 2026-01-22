Дерзкий Зеленский

Владимир Зеленский не дал европейским лидерам, собравшимся в Давосе, насладиться их временной победой в противостоянии с Дональдом Трампом вокруг Гренландии. Тот после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте отступил от своей сумасшедшей идеи превратить гигантский остров в американскую территорию, и европейцы приосанились, ощутив в своем единстве приятную подзабытую силу. Но тут приехал украинский президент, который сначала постарался избежать ситуации, когда оказался бы между американским молотом и европейской наковальней, и, сославшись на чрезвычайную ситуацию в Киеве, сначала попытался остаться в Украине и приехал после того, как острота момента спала. Приехал и развеял иллюзии насчет действительной силы Европы. Первые же слова из речи Зеленского: «Всего год назад здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: Европе нужно научиться защищать себя. Прошел год - и ничего не изменилось. Мы по-прежнему в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова». Настоящий День сурка! В качестве примера хитрый украинский президент приводит действия Трампа в отношении Венесуэлы: «Трамп провел операцию в Венесуэле, и Мадуро был арестован. Были разные мнения по этому поводу, но факт остается фактом: Мадуро сейчас предстанет перед судом в Нью-Йорке. Простите, но Путин не в суде… Европа до сих пор даже не дошла до этапа создания полноценного трибунала с персоналом и работой, которая реально ведется. Чего не хватает - времени или политической воли? Слишком часто в Европе находится что-то более срочное, чем справедливость».

Другой упрек на примере венесуэльской операции: «Российскую нефть необходимо остановить, конфисковать и продать в интересах Европы. Почему нет? Если у Путина не будет денег, не будет и войны для Европы. Если у Европы будут деньги, она сможет защитить своих людей». Американцы же останавливают танкеры, идущие в Венесуэлу и из нее». Зеленский обидно указывает, что европейцы продолжают полагаться в защите своей безопасности на США: «Сегодня Европа полагается лишь на веру в то, что в случае опасности НАТО сработает. Но никто по-настоящему не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше - кто ответит на это?» Считается, что это будет Америка. А если она не станет? Тут украинский президент бьет в самый нерв. В своей речи в Давосе накануне Трамп заявил, что никто не станет защищать не свое, обосновывая претензии на захват Гренландии, но тем самым подвергая большому сомнению действенность знаменитой Пятой статьи устава НАТО, дающей надежду на помощь союзников. Если Европе не хватает решительности и соответствующей подготовки, чтобы себя защитить, Украина поможет, дразнится Зеленский: «Если российские военные корабли свободно ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть опыт и оружие, чтобы гарантировать, что ни один из них не останется на плаву, так же как у берегов Крыма».