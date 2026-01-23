Азербайджанский Давос

Завершилась 56-я сессия Всемирного экономического форума в Давосе, в котором приняли участие представители 130 стран, включая более 60 глав государств и правительств. Центральными темами дискуссий стали глобальные экономические дисбалансы, трансформация мировой торговли, энергетическая безопасность и нарастающие геополитические риски. Одним из наиболее заметных политических итогов форума стало подписание двадцатью государствами мира, включая Азербайджан, под Уставом новой международной платформы - «Совета мира» (Board of Peace), рассматриваемой инициаторами как потенциальная альтернатива традиционным многосторонним структурам, прежде всего Организации Объединенных Наций.

Азербайджанская повестка: инвестиции, энергетика, геополитика В этом году азербайджанская повестка в Давосе была структурирована по трем ключевым направлениям. Первое - переговоры с международными компаниями, уже реализующими проекты в Азербайджане. Второе - встречи с крупнейшими мировыми инвестиционными фондами, управляющими активами Государственного нефтяного фонда Азербайджана, а также с международными банками развития. Третье направление касалось обсуждения общих геополитических и геоэкономических трендов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в общей сложности 19 двусторонних встреч с главами государств, правительств и руководителями крупнейших транснациональных корпораций. Среди практических результатов - подписание государственной нефтяной компанией SOCAR соглашения с итальянской компанией Eni о приобретении 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазоносного месторождения Baleine на шельфе Кот-д’Ивуара. Кроме того, были заключены два предварительных инвестиционных соглашения с BlackRock и Brookfield Asset Management о размещении в США сроком на три-четыре года средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана общим объемом 2,9 миллиарда долларов.

Новая архитектура глобального управления Нынешний Давос, безусловно, войдет в историю как площадка институционального оформления «Совета мира». Примечательно, что созданию новой структуры не предшествовали продолжительные многосторонние консультации или публичные концептуальные дебаты. Подготовительная работа велась в сжатые сроки и преимущественно в двустороннем формате - в характерной для администрации президента Трампа манере при активном участии госсекретаря США Марко Рубио и специального представителя президента Стива Уиткоффа. Изначально публично подчеркивалось, что речь идет о механизме восстановления сектора Газа. Однако уже на первом заседании участники подписали Устав, что принципиально отличает «Совет мира» от таких международных форматов, как БРИКС или «Большая семерка». Финансовая архитектура «Совета мира» предполагает формирование значительного капитала за счет добровольных взносов государств-участников в размере до одного миллиарда долларов США. С учетом девятнадцати подписей глав государств, а также заявленной готовности Российской Федерации направить средства из замороженных в Euroclear активов речь может идти о создании мощного финансового инструмента, способного самостоятельно привлекать заемные ресурсы и финансировать гуманитарные, восстановительные и инфраструктурные проекты.

Давос как площадка: прагматизм и символика Также весьма показателен выбор Всемирного экономического форума в Давосе для запуска «Совета мира». Прежде всего, форум традиционно концентрирует в одном месте ключевых мировых политических и финансовых акторов, что снижает транзакционные издержки дипломатии. Помимо этого, Давос остается одной из немногих глобальных площадок, сохранивших репутацию нейтрального и престижного пространства, обладающего реальным макроэкономическим и деловым эффектом. Для президента США Дональда Трампа «Совет мира» также создает долгосрочную институциональную возможность сохранить глобальное влияние после завершения президентского срока, в том числе в качестве первого председателя новой структуры. Даже в случае частичного успеха проект обеспечит устойчивую платформу для международного позиционирования. Южный Кавказ как пилотный регион В практическом измерении «Совет мира» уже располагает реализуемым кейсом - процессом нормализации экономических отношений между Азербайджаном и Арменией, включая перспективные инвестиции в магистральные коммуникации через TRIPP Development в Зангезурском коридоре. Таким образом, на Южном Кавказе «Совет мира» выступает уже не декларативным, а функциональным инструментом. Примечательно также участие в числе подписантов президентов Казахстана и Узбекистана. Участие двух наиболее динамично развивающихся государств Центральной Азии, поддерживающих тесные связи как с Китаем, так и с Россией, отражает стремление Соединенных Штатов удерживать этот регион в фокусе своего стратегического внимания.

Экономическая повестка Давоса: стагнация прогнозов В 2020-е годы повестка Всемирного экономического форума все отчетливее смещается в сторону геополитики и вопросов безопасности. Экономические прогнозы утратили прежнюю глубину и новизну, во многом превратившись в самоисполняющиеся сценарии с поправкой на технологические тренды. Как и годом ранее, большинство опрошенных экономистов ожидают продолжения торговых войн и взаимных ограничений между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Протекционизм же рассматривается как фактор, способный привести к долгосрочной трансформации глобальных торговых цепочек и стимулировать формирование новых региональных союзов. Согласно докладу Международного валютного фонда, в 2026 году мировой валовой внутренний продукт вырастет на 3,3 процента. Прогноз по Европейскому союзу остается сдержанным - рост на уровне 1,3 процента. Более оптимистично оцениваются перспективы Федеративной Республики Германии, где ожидается ускорение роста до 1,1 процента за счет адаптации к американским тарифам, поддержки промышленности и стимулирования внутреннего спроса, в том числе за счет импорта азербайджанского газа.

Азербайджанская экономика на глобальном фоне На фоне европейской стагнации экономика Азербайджанской Республики выглядит относительно устойчивой. Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует в 2026 году рост валового внутреннего продукта Азербайджана на уровне 3 процентов, в 2027 году - на 2,5 процента. В докладе World Economic Situation and Prospects оценка несколько ниже - 2,7 процента. Однако в целом консенсус указывает на сохранение умеренного роста. Среди двусторонних встреч президента Ильхама Алиева следует выделить переговоры с руководством крупнейшей в ОАЭ государственной глобальной портово-логистической корпорации DP World. Следует отметить, что ведущие логистические компании Эмиратов - DP World и AD Ports - фактически распределили в Центральной Азии сферы активности. AD Ports концентрируется на Каспийском регионе, включая планы приобретения сухогрузных судов и интерес к развитию казахстанского порта Курык. DP World в свою очередь усиливает позиции в Узбекистане, заявив об интересе к строительству сухого порта в районе Ташкента с железнодорожным терминалом мощностью 150 тысяч TEU в год и складским комплексом площадью 63 тысячи квадратных метров.

В 2024-2025 годах транскаспийский сегмент Срединного коридора увеличил объемы перевозок с 4,5 до 5,1 миллиона тонн. Контейнерный транзит через Азербайджан по всем международным маршрутам достиг 135,3 тысячи TEU, что объективно приближает необходимость очередного этапа инвестиций в порт Алят и прилегающую свободную экономическую зону, где планируется строительство грузового авиационного хаба. Финансовый блок: ЕБРР и суверенные фонды Отдельного внимания заслуживают переговоры президента Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. На начало 2025 года кредитный портфель банка в Азербайджане составлял 1,052 миллиарда евро в рамках 33 проектов, из которых 92 процента приходилось на устойчивую инфраструктуру. В совокупности ЕБРР профинансировал в Азербайджане 195 проектов на общую сумму свыше 4,04 миллиарда евро. BlackRock и Brookfield: стратегические инвестиции Ключевым элементом инвестиционной повестки стали договоренности с крупнейшими в мире частными инвестиционными управляющими компаниями BlackRock и Brookfield Asset Management. BlackRock, под управлением которой мировые активы с 2022 года выросли с 10 до 14 триллионов долларов, остается одним из главных бенефициаров текущих глобальных трансформаций. В Давосе были подписаны протоколы о намерениях рассмотреть возможность инвестирования Азербайджаном в течение трех-четырех лет до 1,5 миллиарда долларов в фонды Global Infrastructure Partners под управлением BlackRock и до 1,4 миллиарда долларов США – в инструменты Brookfield Asset Management.