Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?

что происходит?
Аскер Манафов, собкор
13:04

В Азербайджане вновь актуализировалась тема высоких цен на сливочное масло. Таможенная льгота, введенная правительством для сдерживания роста цен, истекла 31 декабря 2025 года и не была вовремя продлена. На этом фоне в СМИ и экспертной среде появились предположения, что пошлина на импорт масла может быть повышена с 5 до 15 процентов.

Однако, как стало известно haqqin.az, еще 11 января Кабинет Министров продлил на год действие льготы на ряд товаров, включая сливочное масло. Правда, общественность об этом по неизвестным причинам не уведомили.

Таким образом, импортеры масла продолжат пользоваться льготным тарифом. Но влияет ли эта льгота, которая впервые была введена в 2017 году, а затем неоднократно продлевалась, на розничные цены?

11 января Кабинет Министров продлил на год действие льготы на ряд товаров, включая сливочное масло. Правда, общественность об этом по неизвестным причинам не уведомили

Анализ статистики показывает, что практически не влияет. Розничная цена сливочного масла в стране растет ежегодно: на внутреннем рынке масло стоит в среднем более чем в два раза дороже своей импортной цены (с учетом 5‑процентной пошлины). Как распределяется эта 100‑процентная маржа между импортерами, оптовыми компаниями и торговыми сетями - неизвестно.

Недавно haqqin.az изучил цены на сливочное масло в розничных сетях на начало января. Выяснилось, что в зависимости от марки и страны происхождения стоимость варьируется от 24 до 32 манатов за килограмм. Иногда торговые сети проводят акции на отдельные бренды, и цена временно снижается, однако такие скидки носят чисто маркетинговый характер и быстро заканчиваются.

По данным Государственного таможенного комитета, в 2025 году в Азербайджан было импортировано около 24 917 тонн сливочного масла. Общая таможенная стоимость составила 172 миллиона 637 тысяч долларов. Средняя импортная цена одного килограмма - около 6,93 доллара, то есть примерно 11 манатов 80 гяпиков. С учетом 5‑процентной пошлины отпускная цена масла из таможенных складов составляет около 12 манатов 40 гяпиков.

Средняя импортная цена выросла по сравнению с 2024 годом примерно на 80 гяпиков-1 манат за килограмм. Это связано с удорожанием масла на мировом рынке.

По данным портала Global Daily Trade на 20 января, цена одного килограмма масла на европейских биржах составляет около 4,5 доллара, в Новой Зеландии и странах Океании - 5,38 доллара. Средняя мировая цена - 5,3 доллара, что на 2,3 процента выше предыдущих торгов.

Как получается, что производители и торговцы, занимающиеся реэкспортом, продают сливочное масло за рубеж по цене более чем вдвое ниже, чем оно стоит на внутреннем рынке?

Также приводится динамика цен за прошлый год: с февраля по июнь 2025 года мировая цена держалась на уровне 7,5–8 долларов, затем начала снижаться и к середине декабря опустилась до 5 долларов.

Как правило, снижение мировых цен почти не отражается на внутреннем рынке Азербайджана. Или отражается настолько незначительно, что это трудно заметить.

Что же касается местного производства, то статистики за 2025 год пока нет. Однако в 2024 году статистика зафиксировала рекорд - было произведено 29,6 тысячи тонн. При этом известно, что некоторые производители смешивают импортное масло с растительными жирами и продают его как местное.

Следует отметить, что за последние годы Азербайджан значительно увеличил экспорт сливочного масла, главным образом в Россию. В 2024 году он вырос в 11,2 раза по сравнению с 2023‑м и составил 78,4 миллиона долларов, тогда как годом ранее - всего 7 миллионов. Средняя экспортная цена одного килограмма масла составила 11,1 маната, и объемы поставок продолжили расти и в 2025 году.

Примечательно, что экспортная цена оказалась ниже импортной. Что вызывает закономерный вопрос: как получается, что производители и торговцы, занимающиеся реэкспортом, продают сливочное масло за рубеж по цене более чем вдвое ниже, чем оно стоит на внутреннем рынке?

