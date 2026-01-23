Европа встретила в штыки заявления Трампа

Американский президент, пренебрежительно высказавшийся о партнерах по Североатлантическому союзу на саммите в Давосе, продолжил критику, вернувшись на родину и давая интервью FoxNews. Это подняло бурю в Европе. В Швейцарии Трамп заявил, что Америке НАТО, в общем, и не нужно было, разве что для защиты Европы от Советского Союза, а теперь - от России. А в интервью американскому телеканалу повторил эту мысль: «Мы никогда не нуждались в них. Они скажут, что посылали какие-то войска в Афганистан, да, было дело, но они держались позади, подальше от боестолкновений». Самое большое возмущение эти заявления вызвали в Британии, которая за двадцать лет войны в Афганистане потеряла убитыми 457 солдат. 2200 получили ранения, больше 620 – тяжелые.

Это внушительное количество на фоне 2461 погибшего американца. Канадцы потеряли 159 человек, французы - 90, немцы - 62, итальянцы - 53. Поляки, датчане, нидерландцы, турки – солдаты 26 стран, принимавших в этой операции участие, имеют своих убитых на этой войне, в которую они вступили на стороне США, выполняя свой союзный долг в рамках НАТО. Потери Дании - 44 солдата - самые большие на душу населения страны среди всех участников операции. Та самая Дания, которую Трамп упрекает в неблагодарности и у которой хочет отобрать Гренландию. А ведь еще была война в Ираке, где тоже плечом к плечу с американцами стояли их союзники. В тех боях Британия потеряла 179 солдат. Кир Стармер, британский премьер, обычно крайне осторожный и сдержанный в оценках слов и поступков Дональда Трампа, был вынужден добавить градус, назвав замечания американского президента о роли союзников по НАТО «оскорбительными и ужасающими». О том, как и в каких выражениях встретили позицию Трампа ветераны афганской и иракской компаний, догадаться несложно.