Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Европа встретила в штыки заявления Трампа

Европа встретила в штыки заявления Трампа

Фарид Исаев, автор haqqin.az
21:10 1439

Американский президент, пренебрежительно высказавшийся о партнерах по Североатлантическому союзу на саммите в Давосе, продолжил критику, вернувшись на родину и давая интервью FoxNews. Это подняло бурю в Европе.

В Швейцарии Трамп заявил, что Америке НАТО, в общем, и не нужно было, разве что для защиты Европы от Советского Союза, а теперь - от России. А в интервью американскому телеканалу повторил эту мысль: «Мы никогда не нуждались в них. Они скажут, что посылали какие-то войска в Афганистан, да, было дело, но они держались позади, подальше от боестолкновений».

Самое большое возмущение эти заявления вызвали в Британии, которая за двадцать лет войны в Афганистане потеряла убитыми 457 солдат. 2200 получили ранения, больше 620 – тяжелые.

Трамп продолжает крушить европейцев

Это внушительное количество на фоне 2461 погибшего американца. Канадцы потеряли 159 человек, французы - 90, немцы - 62, итальянцы - 53. Поляки, датчане, нидерландцы, турки – солдаты 26 стран, принимавших в этой операции участие, имеют своих убитых на этой войне, в которую они вступили на стороне США, выполняя свой союзный долг в рамках НАТО. Потери Дании - 44 солдата - самые большие на душу населения страны среди всех участников операции. Та самая Дания, которую Трамп упрекает в неблагодарности и у которой хочет отобрать Гренландию.

А ведь еще была война в Ираке, где тоже плечом к плечу с американцами стояли их союзники. В тех боях Британия потеряла 179 солдат.

Кир Стармер, британский премьер, обычно крайне осторожный и сдержанный в оценках слов и поступков Дональда Трампа, был вынужден добавить градус, назвав замечания американского президента о роли союзников по НАТО «оскорбительными и ужасающими».

О том, как и в каких выражениях встретили позицию Трампа ветераны афганской и иракской компаний, догадаться несложно.

Стармер, обычно крайне осторожный и сдержанный в оценках слов и поступков Дональда Трампа, был вынужден добавить градус

В этой связи СМИ в очередной раз напомнили, что выпускник Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп избежал военного призыва и отправки во Вьетнам, потому что у него вдруг обнаружили на ногах костный выступ, так называемую шпору. Причем сделал это врач, который арендовал свое помещение у отца Дональда. Операция по устранению шпоры не понадобилась: как сказал потом Трамп, она сама рассосалась…

А в Европе крепнет отношение к американскому президенту как к самому настоящему врагу. Опрос, проведенный парижской компанией Le Grand Continent в семи странах, показал, что в Испании и Дании Трампа считают «врагом Европы» 58%, в Бельгии - 56%, в Германии и Франции – 53% и 55% соответственно, в Италии – 52% опрошенных. Лишь в Польше эти показатели не такие внушительные: только 28% поляков считают Трампа «врагом Европы», но и другом готовы назвать только 17%. В среднем по Европе другом его считают лишь 8%.

Было бы странно, если бы ответная реакция европейцев на постоянные унижения была другой.

