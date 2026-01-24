USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана

Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
15:17 2182

США впервые разворачивают на Ближнем Востоке ударные беспилотники, созданные по образцу иранского «Шахеда-136», фактически признавая эффективность асимметричной стратегии Тегерана. Вашингтон перестает только отражать угрозу и начинает воевать теми же средствами, превращая иранскую технологию истощения ПВО в инструмент собственного давления.

Фактически США признают то, что еще недавно предпочитали не афишировать: именно иранская модель дешевых, массовых и относительно примитивных ударных БПЛА оказалась одной из самых эффективных на современных театрах военных действий. «Шахед-136», широко применявшийся как Ираном, так и его союзниками и партнерами, продемонстрировал, что в условиях затяжных конфликтов решающим фактором становится не технологическое превосходство в единичных системах, а способность к серийному производству, насыщению поля боя и перегрузке ПВО противника.

Главный стратегический парадокс происходящего: заимствуя оружие противника, Вашингтон одновременно признает эффективность той модели войны, которую сам стремился вытеснить из международной практики

Американский БПЛА «Лукас» — это не инновация в классическом смысле, а адаптация чужого успешного решения под собственные оперативные нужды. Особое место в этой эволюции беспилотной войны занимает Азербайджан, который еще до нынешних глобальных дискуссий фактически стал первым в мире государством, продемонстрировавшим решающую роль ударных беспилотников в межгосударственном конфликте. В ходе Второй Карабахской войны 2020 года именно системное и масштабное применение БПЛА - от разведывательно-ударных аппаратов до барражирующих боеприпасов - позволило Баку сломать устойчивую систему ПВО противника и изменить саму логику боевых действий на театре войны. Азербайджан показал, что дроны могут быть не вспомогательным элементом, а центральным инструментом наступательной стратегии, обеспечивающим истощение, деморализацию и технологическое превосходство при сравнительно низкой стоимости.

В этом смысле нынешний поворот США к «дешевым массовым» беспилотникам лишь подтверждает то, что было опробовано на практике еще в 2020 году: эпоха асимметричных воздушных платформ началась не в теории и не в иранских цехах, а на реальном поле боя Южного Кавказа.

С военной точки зрения ставка на такие беспилотники объясняется предельно прагматично. Стоимость современных ракет-перехватчиков, применяемых для защиты баз, городов и инфраструктуры, нередко превышает 1 миллион долларов за единицу, тогда как цена беспилотника класса «Шахед» или его американского аналога измеряется десятками тысяч долларов. В условиях, когда противник способен запускать десятки и сотни аппаратов одновременно, экономика обороны начинает работать против защищающейся стороны. Именно поэтому переход США к концепции «дешевого массового удара» означает признание структурного кризиса прежней модели, опиравшейся на высокотехнологичное, но штучное оружие.

Азербайджан показал, что дроны могут быть не вспомогательным элементом, а центральным инструментом наступательной стратегии, обеспечивающим истощение, деморализацию и технологическое превосходство при сравнительно низкой стоимости

Дополнительное значение этому шагу придает синхронность военных и политических сигналов. Визит в Израиль командующего Центральным командованием ВС США генерала Брэда Купера и усиление координации с региональными партнерами указывают на то, что беспилотная компонента рассматривается уже не как вспомогательное средство, а как один из ключевых инструментов возможной кампании против Ирана. CENTCOM в данном контексте выступает как интегратор разнородных сил - от авиации и флота до беспилотных систем, способных действовать в насыщенной и эшелонированной иранской системе ПВО.

Исторически подобные заимствования не являются чем-то исключительным. Во время Второй мировой войны ведущие державы активно копировали друг у друга образцы вооружений, адаптируя трофейные технологии под собственную промышленную базу. В холодную войну аналогичные процессы происходили с ракетными и авиационными системами. Однако в случае с «Лукасом» принципиально важно другое: США не просто копируют иранскую технологию, они, по сути, легитимизируют саму философию асимметричной войны, которую долгие годы критиковали, рассматривая ее как признак слабости.

Военные эксперты справедливо отмечают, что ключевой эффект таких беспилотников заключается не только в физическом разрушении целей, но и в психологическом воздействии. Рои аппаратов, летящих на малых высотах, создают постоянное напряжение, подрывают ощущение безопасности и вынуждают противника расходовать ресурсы на отражение угрозы, которая по своей стоимости несоизмерима с применяемыми средствами защиты. Именно этот эффект ранее активно использовался Ираном и его союзниками, а теперь становится частью американского арсенала.

«Шахед-136», широко применявшийся как Ираном, так и его союзниками и партнерами, продемонстрировал, что в условиях затяжных конфликтов решающим фактором становится не технологическое превосходство в единичных системах, а способность к серийному производству, насыщению поля боя и перегрузке ПВО противника

Показательно и то, что первые признаки боевого применения подобных систем, по мнению ряда аналитиков, могли иметь место за пределами Ближнего Востока. Сообщения о характерных акустических сигнатурах во время операции в Венесуэле указывают на то, что США уже испытывают новую концепцию в реальных условиях, минимизируя политические риски и одновременно отрабатывая тактику. Это укладывается в традицию «испытаний на периферии», характерную для американского военного планирования со второй половины XX века.

Таким образом, появление американских беспилотников, созданных по образцу «Шахеда-136», отражает более глубокую трансформацию современной войны. Технологическое превосходство уступает место логике истощения, массовости и экономического давления. США, долгое время выступавшие архитектором высокоточной и «чистой» войны, фактически принимают правила игры, навязанные Ираном. И в этом заключается главный стратегический парадокс происходящего: заимствуя оружие противника, Вашингтон одновременно признает эффективность той модели войны, которую сам стремился вытеснить из международной практики.

