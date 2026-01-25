USD 1.7000
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран

Замерзшая совесть России

Леонид Швец, автор haqqin.az
00:40 721

Заканчивается январь, а путинские войска прочно застряли в донбасских заснеженных посадках, лишая начальство возможности порадоваться освобождению «исконно русских территорий» к окончанию четвертого года большой войны.

Вся надежда Кремля сейчас на энергетический террор населения: успеть до окончания холодов лишить Украину тепла и света и принудить таким образом к поражению. Выходит категорически плохо. Нет, удары по объектам электрогенерации и подстанциям постоянно проходят, несмотря на большой процент сбитых ракет и дронов, вот только сдаваться никто не собирается. Наоборот, растет только ненависть и презрение к врагу, готовому пытать холодом гражданское население, которое якобы собирались «спасти от нацистов».

На принуждение Украины потрачены колоссальные средства, накопленные за долгие сытые годы экономического благополучия России, сейчас уже приходится мучительно воевать за счет средств, одолженных у будущих весьма постных лет: ни о каком возврате не то что к бурному, хоть к какому-то пристойному развитию речь больше не идет.

Заканчивается январь, а путинские войска прочно застряли в донбасских заснеженных посадках

При этом военная авантюра, которая должна была развеять сомнения в величии России, доказала обратное – экспедиция была затеяна на фоне перманентного неблагополучия и бытовой неустроенности за пределами Московской окружной дороги. Сотни миллиардов долларов, сожженные в попытке убить Украину, могли бы существенным образом поправить ситуацию, но у Владимира Путина другие приоритеты. И это убедительным образом ощущают сейчас на себе жители российских городов, оказавшиеся без тепла и света вовсе не из-за прилетов украинских ракет и дронов.

В пятницу, 23 января, электричество стало недоступно в столице подводного флота России Североморске. До этого, с начала января, такая картина наблюдалась в половине города, а тут отключился он весь. Потом света не стало в соседних поселках Сафоново и Росляково, на которых тоже, между прочим, расположены объекты Северного флота. Затем настал черед Мурманска: город погрузился во тьму, затем последовало отключение тепла. Коммунальщики бросились сливать воду из систем отопления, чтобы замерзшая вода не разорвала трубы. Надо ли напоминать, что зима в Мурманске и Североморске несколько отличается от зимы в Москве или Петербурге, где тоже можно от холода околеть?

Власти сослались на плохие погодные условия, которые привели даже к падению линий электропередачи. Губернатор Андрей Чибис нашел виновного в лице организации «Россети», которую возглавляет Андрей Рюмин, зять Виктора Медведчука, кума Путина и предателя Украины, выменянного на российских пленных. Вот он, украинский след! Следственный комитет России возбудил дело о халатности, обвинив компанию в ненадлежащем содержании электрических сетей.

Настал черед Мурманска: город погрузился во тьму, затем последовало отключение тепла

Но мурманчане, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, видят и прямую ответственность местных властей. В области до предела изношено коммунальное оборудование, но на его ремонт и замену средств нету. Коммунальные аварии и катастрофы стали обыденностью. Еще перед Новым годом в Североморске без горячей воды и отопления остались 111 домов и 9 социальных объектов. В январе та же судьба постигла поселок Сафроново. Свет время от времени пропадает как в Североморске, так и в Кольском районе. Но местное руководство делает все, чтобы эти эпизоды описывались как «мелкие инциденты» и не попадали в федеральные СМИ.

Зато сейчас население Мурманска и Североморска вполне может ощутить себя на войне: в городах развернуты полевые кухни, пункты обогрева и раздачи продуктов. Корабли Северного флота, расположенные на здешних базах, переведены на автономное энергоснабжение. Начальство просит потерпеть, пока не привезут и не установят новые опоры для линий электропередачи. А потом еще терпеть и терпеть.

России не до бытовых мелочей, она занята. С авиабазы «Оленья» в той же Мурманской области регулярно взлетают стратегические бомбардировщики, чтобы выпустить ракеты по Украине. Каждый такой полет и залп стоят десятки миллионов долларов. Их бы с головой хватило, чтобы залатать все дыры в жилищно-коммунальном хозяйстве и электросетях области. Это все понимают, но никто не скажет вслух: страшно. Лучше замерзнуть. Залог «величия» России – молчание и долготерпение.

