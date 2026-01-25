Замерзшая совесть России

Заканчивается январь, а путинские войска прочно застряли в донбасских заснеженных посадках, лишая начальство возможности порадоваться освобождению «исконно русских территорий» к окончанию четвертого года большой войны. Вся надежда Кремля сейчас на энергетический террор населения: успеть до окончания холодов лишить Украину тепла и света и принудить таким образом к поражению. Выходит категорически плохо. Нет, удары по объектам электрогенерации и подстанциям постоянно проходят, несмотря на большой процент сбитых ракет и дронов, вот только сдаваться никто не собирается. Наоборот, растет только ненависть и презрение к врагу, готовому пытать холодом гражданское население, которое якобы собирались «спасти от нацистов». На принуждение Украины потрачены колоссальные средства, накопленные за долгие сытые годы экономического благополучия России, сейчас уже приходится мучительно воевать за счет средств, одолженных у будущих весьма постных лет: ни о каком возврате не то что к бурному, хоть к какому-то пристойному развитию речь больше не идет.

При этом военная авантюра, которая должна была развеять сомнения в величии России, доказала обратное – экспедиция была затеяна на фоне перманентного неблагополучия и бытовой неустроенности за пределами Московской окружной дороги. Сотни миллиардов долларов, сожженные в попытке убить Украину, могли бы существенным образом поправить ситуацию, но у Владимира Путина другие приоритеты. И это убедительным образом ощущают сейчас на себе жители российских городов, оказавшиеся без тепла и света вовсе не из-за прилетов украинских ракет и дронов. В пятницу, 23 января, электричество стало недоступно в столице подводного флота России Североморске. До этого, с начала января, такая картина наблюдалась в половине города, а тут отключился он весь. Потом света не стало в соседних поселках Сафоново и Росляково, на которых тоже, между прочим, расположены объекты Северного флота. Затем настал черед Мурманска: город погрузился во тьму, затем последовало отключение тепла. Коммунальщики бросились сливать воду из систем отопления, чтобы замерзшая вода не разорвала трубы. Надо ли напоминать, что зима в Мурманске и Североморске несколько отличается от зимы в Москве или Петербурге, где тоже можно от холода околеть? Власти сослались на плохие погодные условия, которые привели даже к падению линий электропередачи. Губернатор Андрей Чибис нашел виновного в лице организации «Россети», которую возглавляет Андрей Рюмин, зять Виктора Медведчука, кума Путина и предателя Украины, выменянного на российских пленных. Вот он, украинский след! Следственный комитет России возбудил дело о халатности, обвинив компанию в ненадлежащем содержании электрических сетей.