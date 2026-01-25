USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране?

что утверждает Международный центр по по правам человека в Иране
Джавад Шабири, автор haqqin.az
04:40 503

Согласно данным опубликованного в Торонто отчета Международного центра по правам человека в Иране, в ходе последней волны протестов в Иране были убиты по меньшей мере 43 тысячи человек.

Эти цифры основаны не на единичных свидетельствах или обобщенных оценках, а на длительной работе с видеоматериалами, фотодокументацией, полевыми исследованиями и интервью с источниками внутри страны, прошедшими перекрестную проверку.

Даже с учетом неизбежных погрешностей эти чудовищные цифры выводят ситуацию в Иране на уровень крупнейших внутренних репрессий первой четверти XXI века.

Контраст между этими оценками и официальной позицией иранских властей откровенно обескураживает. Высший совет национальной безопасности Ирана продолжает утверждать, что число погибших составляет около 690 человек. Оценки ООН и иранской оппозиции варьировались ранее в диапазоне от 5 до 20 тысяч погибших. Появление цифры 43 тысячи означает, что речь может идти не о расхождении методик подсчета, а о принципиально разном понимании самого характера происходящего - от локального кризиса к системной и массовой ликвидации протестной среды.

Авторы доклада подчеркивают, что речь идет не только о погибших, но и о масштабных телесных повреждениях: по их данным, около 10 тысяч протестующих лишились зрения, а общее число раненых может достигать 350 тысяч человек

На этом фоне особую тревогу вызывают сообщения о возможном применении нетрадиционных средств подавления протестов. По данным телеканала Iran International, в ряде городов, включая Тегеран, Исфахан и Сабзевар, очевидцы описывали симптомы, нехарактерные для воздействия стандартного слезоточивого газа, используемого при разгоне демонстраций. Протестующие сообщали о резком нарушении дыхания, сильном жжении в глазах, внезапной слабости и потере контроля над движениями, в результате чего люди падали прямо на улицах. По оценке медицинских специалистов, изучавших доступные материалы, эти симптомы не укладываются в классическую картину воздействия обычных средств для разгона демонстраций.

Дополнительные вопросы вызывают видеозаписи из Сабзевара, на которых сотрудники сил безопасности были зафиксированы в защитных костюмах, а на военной технике видны желтые предупреждающие знаки, указывающие на наличие токсичных веществ.

Эксперты не утверждают однозначно, что речь идет о запрещенном химическом оружии, но указывают на возможное использование либо крайне высоких концентраций химических реагентов, либо их сочетаний с другими веществами, вызывающими тяжелое раздражение и временную потерю двигательных функций.

Примечательно, что, согласно свидетельствам, во многих случаях стрельба по протестующим начиналась в моменты, когда люди под воздействием этих веществ теряли способность двигаться.

Параллельно с этими данными правозащитная организация Amnesty International сообщает о масштабных репрессивных мерах, направленных на сокрытие реальных потерь. Речь идет о массовых произвольных арестах, введении ночных ограничений на передвижение, давлении на медицинские учреждения и персонал, а также о почти полном отключении интернета, что существенно затрудняет сбор и распространение информации.

По данным телеканала Iran International, в ряде городов, включая Тегеран, Исфахан и Сабзевар, очевидцы описывали симптомы, нехарактерные для воздействия стандартного слезоточивого газа, используемого при разгоне демонстраций

Правозащитники называют происходящее «беспрецедентной бойней», подчеркивая, что репрессии в Иране носят системный характер и затрагивают не только участников протестов, но и тех, кто пытался оказывать им медицинскую или информационную помощь.

В совокупности эти данные формируют картину, в которой иранские протесты перестают восприниматься как внутренний политический кризис и все отчетливее приобретают черты гуманитарной катастрофы. Масштаб предполагаемых жертв, сообщения о возможном применении нетрадиционных средств подавления и системное сокрытие информации указывают на то, что речь идет о сознательной стратегии устрашения и физического подавления значительной части общества Исламской Республики. На этом фоне пассивность международных институтов и и их ограниченная реакция лишь усиливают ощущение безнаказанности, в котором действует режим аятолл.

Если новые оценки хотя бы частично подтвердятся, то Иран окажется перед фактом одного из самых масштабных в новейшей истории эпизодов государственного насилия, а международному сообществу придется сместить фокус с разговоров о «стабильности региона» на куда более прямой и неудобный вопрос: сколько еще человеческих жизней потребуется прежде, чем происходящее в Иране будет названо своими именами и получит адекватную политическую и правовую реакцию?

Читайте по теме

Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
12 января 2026, 13:44 6837
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 7178
Если поддержать Хаменеи слово публицисту
19 января 2026, 14:07 4798
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 367
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по по правам человека в Иране
04:40 504
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 1509
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 1898
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 12987
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 3011
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 6915
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 13408
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 7728
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 1382
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция
24 января 2026, 22:13 2942

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 367
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по по правам человека в Иране
04:40 504
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 1509
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 1898
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 12987
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 3011
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 6915
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 13408
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 7728
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 1382
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция
24 января 2026, 22:13 2942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться