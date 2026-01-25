Согласно данным опубликованного в Торонто отчета Международного центра по правам человека в Иране, в ходе последней волны протестов в Иране были убиты по меньшей мере 43 тысячи человек. Эти цифры основаны не на единичных свидетельствах или обобщенных оценках, а на длительной работе с видеоматериалами, фотодокументацией, полевыми исследованиями и интервью с источниками внутри страны, прошедшими перекрестную проверку. Даже с учетом неизбежных погрешностей эти чудовищные цифры выводят ситуацию в Иране на уровень крупнейших внутренних репрессий первой четверти XXI века. Контраст между этими оценками и официальной позицией иранских властей откровенно обескураживает. Высший совет национальной безопасности Ирана продолжает утверждать, что число погибших составляет около 690 человек. Оценки ООН и иранской оппозиции варьировались ранее в диапазоне от 5 до 20 тысяч погибших. Появление цифры 43 тысячи означает, что речь может идти не о расхождении методик подсчета, а о принципиально разном понимании самого характера происходящего - от локального кризиса к системной и массовой ликвидации протестной среды.

На этом фоне особую тревогу вызывают сообщения о возможном применении нетрадиционных средств подавления протестов. По данным телеканала Iran International, в ряде городов, включая Тегеран, Исфахан и Сабзевар, очевидцы описывали симптомы, нехарактерные для воздействия стандартного слезоточивого газа, используемого при разгоне демонстраций. Протестующие сообщали о резком нарушении дыхания, сильном жжении в глазах, внезапной слабости и потере контроля над движениями, в результате чего люди падали прямо на улицах. По оценке медицинских специалистов, изучавших доступные материалы, эти симптомы не укладываются в классическую картину воздействия обычных средств для разгона демонстраций. Дополнительные вопросы вызывают видеозаписи из Сабзевара, на которых сотрудники сил безопасности были зафиксированы в защитных костюмах, а на военной технике видны желтые предупреждающие знаки, указывающие на наличие токсичных веществ. Эксперты не утверждают однозначно, что речь идет о запрещенном химическом оружии, но указывают на возможное использование либо крайне высоких концентраций химических реагентов, либо их сочетаний с другими веществами, вызывающими тяжелое раздражение и временную потерю двигательных функций. Примечательно, что, согласно свидетельствам, во многих случаях стрельба по протестующим начиналась в моменты, когда люди под воздействием этих веществ теряли способность двигаться. Параллельно с этими данными правозащитная организация Amnesty International сообщает о масштабных репрессивных мерах, направленных на сокрытие реальных потерь. Речь идет о массовых произвольных арестах, введении ночных ограничений на передвижение, давлении на медицинские учреждения и персонал, а также о почти полном отключении интернета, что существенно затрудняет сбор и распространение информации.