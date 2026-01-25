Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов

Пока внимание мировых СМИ приковано к войнам на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, в центре Южной Америки разворачивается операция иного типа - без танков, но с агентурой, дипломатическим давлением и точечными решениями на уровне правительств. Боливия, долгое время остававшаяся на периферии глобальной политики, внезапно оказалась в эпицентре скрытого противостояния между США и Ираном. И речь идет не о риторике или символических жестах, а о попытке демонтажа иранской инфраструктуры влияния, создававшейся в Латинской Америке более десяти лет. По данным агентства Reuters и источников в американском разведывательном сообществе, Вашингтон оказывает прямое давление на Ла-Пас, требуя высылки иранских граждан, подозреваемых в разведывательной деятельности, а также официального признания террористическими организациями Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы» и ХАМАС. Формально речь идет о борьбе с экстремизмом. На практике же Боливия рассматривается США как один из узлов иранской сети на континенте - тихий, малозаметный, но крайне удобный.

Эта сеть выстраивалась не за один год. В период правления Эво Моралеса с 2006 по 2019 год Боливия последовательно сближалась с Тегераном, включая сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Антиамериканская риторика о «совместной борьбе против империализма» служила идеологическим прикрытием для куда более прагматичных процессов - регулярных контактов, визитов, соглашений и, как считают в США, создания благоприятных условий для работы иранских спецслужб. При Луисе Арсе этот курс в целом сохранялся, несмотря на попытки Вашингтона добиться от Ла-Паса дистанцирования от Ирана. Перелом наступил после победы Родриго Паса на октябрьских выборах 2025 года, положившей конец почти двадцатилетнему доминированию партии MAS. Для США это стало редким окном возможностей. Новое правительство унаследовало экономический кризис, парламентский раскол и острую потребность в инвестициях. После чего Вашингтон практически сразу открыл Боливии доступ к грантовым программам через независимую американскую корпорацию. В дипломатической практике такие шаги всегда имеют цену. С точки зрения американских спецслужб, ценность Боливии для Ирана заключалась в сочетании факторов. Относительно либеральная политическая среда, слабая контрразведка, ограниченный контроль за иностранной активностью и выгодное географическое положение. Боливия граничит с несколькими государствами региона, ряд которых, по данным западных разведок, становились в последние годы объектами интереса или операций «Хезболлы». Это позволяло использовать страну как перевалочный пункт, откуда агентура и логистика могли незаметно распространяться по континенту.

Бывший руководитель резидентуры ЦРУ в Каракасе Рик де ла Торре описывает это как устойчивую модель: Иран и «Хезболла» предпочитают начинать с государств с мягким режимом и слабым контролем, превращая их в опорные базы, из которых влияние постепенно проникает в более значимые страны. Именно поэтому Боливия долгое время оставалась удобным тылом для иранской активности, не привлекая к себе повышенного внимания. На этом фоне давление США на Ла-Пас выглядит частью региональной «зачистки». В сентябре Эквадор признал КСИР, ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями. Аргентина сделала аналогичный шаг в отношении КСИР. По словам американских чиновников, эти решения стали результатом целенаправленной и настойчивой работы Вашингтона. Вслед за этим в Боливию прибыла делегация Госдепартамента и представителей спецслужб США для обсуждения правовых формулировок и механизмов их внедрения. Параллельно аналогичные меры прорабатываются в Чили, Перу и Панаме. Активность КСИР и «Хезболлы» в Латинской Америке давно уже перестала быть теоретической угрозой. Последним тревожным эпизодом стала предотвращенная попытка покушения на посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц Найгер. По данным источников, заговор координировался офицером КСИР, действовавшим из Каракаса под вымышленным именем. Этот случай стал наглядным подтверждением того, что иранская сеть в регионе - не архивная история, а действующий инструмент. При этом внутри разведывательного сообщества сохраняются разногласия относительно масштабов присутствия «Хезболлы». Одни говорят о жестко выстроенной иерархической системе финансирования и логистики. Другие указывают, что значительная часть денежных потоков связана с пожертвованиями и переводами ливанской диаспоры. Но даже скептики признают: руководство «Хезболлы» осведомлено о подобных схемах, санкционирует их и использует в интересах глобальной стратегии.