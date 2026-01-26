"Братья" хорошо отобедали

После спешно организованной встречи Зеленского с Трампом в Давосе, а затем ночными переговорами главных американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве российская и украинская делегация встретились в Абу-Даби, проведя два дня, как уверяют, за конструктивными переговорами. Уверяют – это американские посредники, которые при сем присутствовали. Именно они потом слили в прессу свой оптимизм. Мол, участники с обеих сторон действительно искали решение урегулирования конфликта. Мол, в какой-то момент стороны переговоров выглядели почти как друзья и даже совместно отобедали. Один из украинских чиновников тоже поведал журналистам, что на переговорах достигнут хороший прогресс.

Однако тут надо учесть, что российская и украинская стороны стремились продемонстрировать медиаторам-американцам, что они настроены на достижение мира. Не факт, что оставшись наедине они вели себя таким же образом. Никто не хочет разочаровывать Трампа, ибо это чревато. В то же время надо отдавать себе отчет, что и американцы (а Уиткофф и Кушнер не являются профессиональными дипломатами) могут плохо представлять менталитет двух «братских славянских народов»: они сегодня могут улыбаться друг другу, а завтра возобновят обстрелы, в том числе гражданской инфраструктуры. Могут даже совмещать одно и другое, что и происходит. Между «братьями» и в обычной-то жизни ссоры бывают особенно кровавыми. Взаимные обстрелы на время переговоров отнюдь не приостанавливали. Сотни домов в Киеве остаются без света и тепла, а российский Белгород испытал самый массированный обстрел едва ли не за все время войны, причем американскими, что символично «Хаймерсами». Так что одно другому не мешает. С российской стороны, по сути, до сих пор была лишь одна содержательная утечка: госагентство ТАСС сообщало, что среди тем переговоров по Украине в Абу-Даби фигурировали «буферные зоны и механизмы контроля». Если пошли разговоры о буферных зонах, то это может означать только одно: обсуждение территориального вопроса в чем-то хотя бы на миллиметр сдвинулось с мертвой точки. Осталось прояснить буквально «пустяк» - где именно эти буферные зоны будут созданы.

Надо отметить, что уровень российской делегации по сравнению с безрезультатными переговорами в Стамбуле весной и летом повысился. На сей раз ее возглавляет не историк Мединский, а адмирал Костюков (начальник Главного управления Генштаба), который является практически замом начальника Генштаба Герасимова. Они работают «в четыре руки»: Герасимов усиливает натиск на фронте, а Костюков пытается додавить украинцев за столом переговоров. Поскольку переговоры взяли в руки военные, то речь в результате может действительно зайти о каком-то режиме прекращения огня. Однако до политического урегулирования по-прежнему далеко. По-прежнему кажется, что в российской делегации не хватает каких-то тяжеловесов. Должны быть, наверное, не только военные, если уж вести речь о долгосрочном политическом урегулировании, чем, по идее, должен заниматься МИД. Однако и по территориальному вопросу – главному - стороны пока не договорились. Главное, что требует Россия, — это вывод ВСУ из Донбасса. Если ВСУ оттуда все же уйдут (пока Киев отказывается), то встает вопрос о том, кто и какими силами будет контролировать эту территорию. Ранее помощник президента России Ушаков говорил, что Россия в принципе готова на демилитаризованную зону, но она ее понимает как то, что оттуда выходит регулярная армия и не вводится в ту часть Донбасса, которую оставляет ВСУ. Регулярная армия не вводится, но Ушаков говорил, что там могут быть подразделения Росгвардии, ФСБ, МВД и все те структуры, которые обычно присутствуют в российских регионах. Украина на это была не согласна. Тем более что на практике Росгвардия по вооружениям уже мало чем отличается от регулярной армии. Теперь к этому добавлен тезис о демилитаризованной зоне или буферной зоне. Теоретически, на этой основе может родиться новый формат, согласно которому ту часть Донбасса, которую пока контролирует ВСУ, в военном и полицейском плане не будет вообще никто контролировать, а это будет некая буферная или полностью демилитаризованная зона. При этом Россия может говорить, что это ее территория (так по Конституции), а Украина скажет, что это буферная и демилитаризованная зона. И в этом есть некий компромисс с русскими, которым землю это все равно не отдали. Но пока это все на уровне догадок. Самостоятельно принять решение по этому пункту делегации в Абу-Даби не могут. Нужны новые инструкции от руководства стран.

То же самое касается вопросов гарантий безопасности Киеву. В Давосе предполагалось, что Трамп согласится на присутствие небольшого (15 тысяч) контингента европейских войск в Украине после прекращения огня, которому США предоставят поддержку в виде разведданных и логистики. Но вместо этого Трамп в Давосе «взорвал бомбу» со своими притязаниями на Гренландию и спутал всем все карты. Объективно говоря, при урегулировании любого военного конфликта встает вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня. По идее это должна быть сила, которая приемлема для обеих враждующих сторон. В случае с Минскими соглашениями это была безоружная группа мониторинга ОБСЕ, которая оказалась несостоятельной. В нынешнем случае речь должна бы идти о более полноценной, в полном смысле этого слова, миротворческой миссии или мониторинговой группе, которая обладает некими средствами не только контроля за прекращением огня, но и пресечения возможного его возобновления. В идеале, такая миссия должна бы получить статус миротворческих сил ООН. Если уж по максимуму. Европейских военных Москва не приемлет. Но что, если там будут присутствовать какие-то военнослужащие нейтральных стран?