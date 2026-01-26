USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Каким может быть ответ Ирана?

наш комментарий
Джавад Шабири, автор haqqin.az
19:37 841

По мере наращивания американского военного присутствия вокруг Ирана и перехода давления из дипломатической плоскости в силовую в Тегеране идет собственный, не менее интенсивный процесс - выработка сценариев ответа.

Сегодня иранская дискуссия о войне уже не ограничивается угрозами в адрес Израиля или привычной риторикой «оси сопротивления» и все чаще касается конкретных инструментов, временных окон и порогов эскалации. Эти выводы напрашиваются после тщательного анализа заявлений и утечки из иранских силовых кругов.

Даже в условиях прямой конфронтации с США Иран не действует импульсивно. Его стратегия строится вокруг управляемой эскалации, в рамках которой каждый шаг должен одновременно нанести ущерб противнику и не привести к немедленному краху самого режима. Отсюда и характер обсуждаемых в Тегеране сценариев - многоуровневых, распределенных по регионам и рассчитанных на длительное давление.

Даже в условиях прямой конфронтации с США Иран не действует импульсивно. Его стратегия строится вокруг управляемой эскалации, в рамках которой каждый шаг должен одновременно нанести ущерб противнику

Публичные заявления командования КСИР о «максимальной готовности» следует понимать не как анонсирование немедленного удара, а как элемент внутренней и внешней сигнализации. Режим демонстрирует собственному населению способность сопротивляться и одновременно тестирует реакцию противников. При этом в закрытых и полуофициальных источниках обсуждается куда более широкий набор инструментов, нежели прямой обмен ракетными ударами.

Базовый сценарий ответа Ирана в случае американской атаки остается привычным: массированное применение баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА по территории Израиля и американским объектам в регионе. В зоне риска, прежде всего, находятся крупные базы США - Аль-Удейд в Катаре, Шейх-Иса в Бахрейне, Аль-Тафра в Объединенных Арабских Эмиратах, а также инфраструктура в Ираке и потенциально авиабаза Инджирлик в Турции. Этот сценарий органично вписывается в иранскую доктрину сдерживания и позволяет Тегерану продемонстрировать силу, не переходя сразу к необратимой эскалации.

Куда более показателен интерес иранских стратегов к менее очевидным опциям. В последние месяцы в иранском дискурсе вновь всплыла идея наземного проникновения в Израиль - не в форме классического вторжения, а посредством ограниченных, символически значимых действий. Ценность этих сценариев заключается не в военном результате, а в психологическом воздействии, поскольку даже ограниченное проникновение или кратковременное присутствие на территории Израиля может радикально изменить восприятие конфликта внутри региона и за его пределами.

И даже военная база США Аль-Тафра в Объединенных Арабских Эмиратах под угрозой

При этом Иран отчетливо понимает пределы допустимого. Часто упоминаемая угроза перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, в реальности остается инструментом крайнего давления. Однако такой шаг, прежде всего, нанес бы удар по самим экономическим интересам Ирана, ведь около 85 процентов нефти, проходящей через пролив, предназначено для Китая и Индии - ключевых партнеров Тегерана, без которых иранская экономика неспособна выжить в условиях санкций. Поэтому блокада Ормуза - не первый и даже не второй шаг Ирана, а сценарий последней инстанции.

Наряду с открытыми военными средствами Иран располагает и скрытым арсеналом, который в условиях войны может быть задействован значительно активнее. Речь идет о разведывательных и агентурных сетях, выявленных в последние годы разведслужбами США и Израиля, а также о так называемом «варианте сохранения родины» - создании спящих ячеек за пределами Ближнего Востока, включая непосредственно Соединенные Штаты. Попытки сбора информации о критически важных объектах и фигурах, зафиксированные ФБР, указывают на то, что этот инструмент не является теоретическим. Хотя его использование сопряжено с максимальными рисками, поскольку способно привести к прямому и неограниченному вмешательству США.

При этом Иран отчетливо понимает пределы допустимого. Часто упоминаемая угроза перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, в реальности остается инструментом крайнего давления

Общий вывод: иранская стратегия строится вокруг постепенного расширения арсенала давления. На первом этапе - ракеты и беспилотники. Далее - прокси-структуры, диверсионные действия, попытки дестабилизации дополнительных арен. И лишь в случае угрозы самому существованию режима - переход к асимметричным и глобальным инструментам. Чем дольше будет длиться кампания против Ирана и чем ощутимее будет ее эффект внутри ИРИ, тем выше вероятность того, что Тегеран будет поднимать ставки, выходя за рамки привычных сценариев.

Для Израиля и США это означает, что вопрос возможного иранского ответа нельзя сводить к количеству ракет или радиусу их действия. Речь идет о целостной модели поведения режима, в которой военные, политические и психологические элементы тесно переплетены. Любой удар по Ирану будет воспринят не как изолированное событие, а как вызов самому принципу выживания системы.

И именно в этом контексте возможные действия Тегерана следует рассматривать как заранее просчитанную попытку сохранить контроль над эскалацией, даже если цена этого контроля окажется высокой для всего Ближнего Востока.

Читайте по теме

Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
4 июля 2025, 04:30 9584
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков; все еще актуально
29 июня 2025, 10:46 10952
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни; все еще актуально
25 июня 2025, 05:26 17454
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 842
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 469
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 560
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 1138
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 1315
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 1600
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7444
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 899
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 2206
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1727
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 1807

ЭТО ВАЖНО

Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 842
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 469
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 560
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 1138
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 1315
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 1600
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7444
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 899
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 2206
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1727
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 1807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться