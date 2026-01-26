Каким может быть ответ Ирана?

По мере наращивания американского военного присутствия вокруг Ирана и перехода давления из дипломатической плоскости в силовую в Тегеране идет собственный, не менее интенсивный процесс - выработка сценариев ответа. Сегодня иранская дискуссия о войне уже не ограничивается угрозами в адрес Израиля или привычной риторикой «оси сопротивления» и все чаще касается конкретных инструментов, временных окон и порогов эскалации. Эти выводы напрашиваются после тщательного анализа заявлений и утечки из иранских силовых кругов. Даже в условиях прямой конфронтации с США Иран не действует импульсивно. Его стратегия строится вокруг управляемой эскалации, в рамках которой каждый шаг должен одновременно нанести ущерб противнику и не привести к немедленному краху самого режима. Отсюда и характер обсуждаемых в Тегеране сценариев - многоуровневых, распределенных по регионам и рассчитанных на длительное давление.

Публичные заявления командования КСИР о «максимальной готовности» следует понимать не как анонсирование немедленного удара, а как элемент внутренней и внешней сигнализации. Режим демонстрирует собственному населению способность сопротивляться и одновременно тестирует реакцию противников. При этом в закрытых и полуофициальных источниках обсуждается куда более широкий набор инструментов, нежели прямой обмен ракетными ударами. Базовый сценарий ответа Ирана в случае американской атаки остается привычным: массированное применение баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА по территории Израиля и американским объектам в регионе. В зоне риска, прежде всего, находятся крупные базы США - Аль-Удейд в Катаре, Шейх-Иса в Бахрейне, Аль-Тафра в Объединенных Арабских Эмиратах, а также инфраструктура в Ираке и потенциально авиабаза Инджирлик в Турции. Этот сценарий органично вписывается в иранскую доктрину сдерживания и позволяет Тегерану продемонстрировать силу, не переходя сразу к необратимой эскалации. Куда более показателен интерес иранских стратегов к менее очевидным опциям. В последние месяцы в иранском дискурсе вновь всплыла идея наземного проникновения в Израиль - не в форме классического вторжения, а посредством ограниченных, символически значимых действий. Ценность этих сценариев заключается не в военном результате, а в психологическом воздействии, поскольку даже ограниченное проникновение или кратковременное присутствие на территории Израиля может радикально изменить восприятие конфликта внутри региона и за его пределами.

При этом Иран отчетливо понимает пределы допустимого. Часто упоминаемая угроза перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, в реальности остается инструментом крайнего давления. Однако такой шаг, прежде всего, нанес бы удар по самим экономическим интересам Ирана, ведь около 85 процентов нефти, проходящей через пролив, предназначено для Китая и Индии - ключевых партнеров Тегерана, без которых иранская экономика неспособна выжить в условиях санкций. Поэтому блокада Ормуза - не первый и даже не второй шаг Ирана, а сценарий последней инстанции. Наряду с открытыми военными средствами Иран располагает и скрытым арсеналом, который в условиях войны может быть задействован значительно активнее. Речь идет о разведывательных и агентурных сетях, выявленных в последние годы разведслужбами США и Израиля, а также о так называемом «варианте сохранения родины» - создании спящих ячеек за пределами Ближнего Востока, включая непосредственно Соединенные Штаты. Попытки сбора информации о критически важных объектах и фигурах, зафиксированные ФБР, указывают на то, что этот инструмент не является теоретическим. Хотя его использование сопряжено с максимальными рисками, поскольку способно привести к прямому и неограниченному вмешательству США.