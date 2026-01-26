…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран

То, что происходит сегодня вокруг Ирана, - не психологическая атака и не дипломатическое давление. У берегов и на границах воздушного пространства исламской республики развернута военная конфигурация такой мощности, которую не собирают «на всякий случай»: тысячи ракет, стелс-авиация и логистика военного времени. В этой конфигурации угрозы перестают формулироваться словами - они выражаются цифрами. Начнем с ключевого параметра - огневой плотности. По состоянию на текущий момент на эсминцах и кораблях ВМС США в регионе развернуто 1018 вертикальных пусковых ячеек. Это означает потенциальную возможность одновременного пуска более тысячи крылатых ракет, прежде всего «Томагавков», в одном массированном залпе. В военной теории это называется «насыщением обороны»: даже самая современная система ПВО не рассчитана на отражение такого количества целей в сжатом временном окне. Практика показывает, что при подобной плотности атаки оборонительные контуры разрушаются в первые 5-10 минут. Этого ракетного массива достаточно, чтобы вывести из строя радиолокационную сеть, аэродромы, командные центры, позиции противовоздушной обороны и ракетной инфраструктуры на всей территории Ирана - и с заметным резервом.

Второй ключевой элемент - воздушная логистика, которая в современных войнах важнее простого количества самолетов. Совокупные возможности дозаправки США в регионе оцениваются примерно в 4,47 миллиона фунтов авиационного топлива. Если добавить мощности союзников - Саудовской Аравии с 1,99 миллиона и Катара с 1,47 миллиона фунтов, общий ресурс превышает 7,9 миллиона фунтов. На практике это означает, что для авиационных ударных групп география перестает быть ограничением. При наличии не менее 42 самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 истребители F-35 и F-15E способны взлетать с удаленных баз, включая Европу и Диего-Гарсию, наносить удары по целям в глубине Ирана и возвращаться без посадки на уязвимых аэродромах Персидского залива. Сам залив в этой модели превращается из критически важного узла в транзитное пространство, не дающее Тегерану эффективных рычагов давления. Третий параметр - то, что в профессиональной среде называют «взломом двери». В распоряжении США и Израиля сосредоточено 112 истребителей пятого поколения: 54 F-35A ВВС США, 10 палубных F-35C ВМС США и 48 израильских F-35I «Адир». Их задача предельно конкретна: в первые часы конфликта подавить все иранские батареи С-300 и С-400, уничтожить радиолокационные средства и расчистить воздушное пространство для самолетов второго эшелона - дальних истребителей-бомбардировщиков F-15E, европейских Typhoon, оснащенных управляемыми авиабомбами Paveway IV, крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG и противорадарными ракетами AGM-88 HARM, а также для стратегической авиации. Именно под такую последовательность действий подбирается состав сил, и именно так сегодня выглядит современная модель подавления ПВО противника. Отдельного внимания заслуживает роль региональных союзников США. Катар с 36 истребителями поколения 4++ F-15QA, Объединенные Арабские Эмираты с 59 истребителями Mirage 2000 и Саудовская Аравия с одним из крупнейших авиапарков региона не рассматриваются как участники прямых ударов по Ирану. Их функция иная - оборонительное противовоздушное прикрытие. Речь идет о защите собственного воздушного пространства и американских баз от возможных ответных действий Ирана, включая беспилотники и крылатые ракеты. Это позволяет высвободить основные силы США для наступательных операций и является классическим разделением ролей в коалиционной войне, где политические риски минимизируются, а военная эффективность возрастает.