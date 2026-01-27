«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров

Стратегическое преимущество, которое нарабатывалось еще Советским Союзом – зависимость Европы от поставок газа, окончательно утрачено. Евросоюз утвердил регламент отказа от импорта российского трубопроводного и сжиженного газа. По СПГ крайний срок 1 января 2027 года, по трубопроводному газу – 30 сентября того же года. Винить России в этом некого, кроме своего гениального начальства, решившего Европу «нагнуть». Нагибаться придется самой России. Владимир Путин закрывает целую эпоху, которую в СССР открыли его гораздо более дальновидные предшественники. В начале 60-х в Советском Союзе взяли курс на ускоренное развитие газодобычи и строительство магистральных газопроводов: в стране не хватало угля, с такими же проблемами сталкивались и «братские» соцстраны в Европе. Крупные экспортные магистрали в 70-е стали доставлять газ в ГДР, Чехословакию, Польшу, Венгрию и другие страны СЭВ – Совета экономической взаимопомощи, обеспечивая энергетическую интеграцию внутри соцлагеря.

Для Западной Европы возможность подключить промышленность к дешевому газу с востока выглядела большим искушением. В начале 70-х были заключены первые контракты с Австрией и Италией, а долгосрочное соглашение 1970 года между СССР и ФРГ обеспечило Советский Союз трубами большого диаметра и оборудованием для прокачки газа, взамен получая природный газ. На этой основе в 1984 году запустили газопровод, связавший Уренгойское месторождение через Украину и Чехословакию с ФРГ, Австрией, Италией и Францией. От семи миллиардов кубов газа в 1973 году к началу 90-х поставки советского газа в Европу выросли до 110 миллиардов, СССР стал для нее главным поставщиком голубого топлива, важнейшим элементом энергобаланса. Такая ситуация не могла не породить опасений, что в Кремле воспользуются этим положением и используют его как рычаг давления на Запад. С начала 80-х под впечатлением от экономического сближения СССР и ФРГ в Вашингтоне аналитики Белого дома при Рональде Рейгане стали использовать термин «энергетическое оружие», критикуя опасную зависимость, в которую попали западные немцы. Но как раз в отношении западных партнеров Кремль при Советах не позволял себе вольностей и не использовал газовый рычаг. А вот союзникам доставалось. В 70-е шантаж газовыми поставками использовался в спорах о ценах в рамках СЭВ. В начале 80-х под удар попала Югославия, в этот раз из-за политических разногласий.

А после распада СССР российское руководство принялось воспитывать вчерашние братские республики. В начале 90-х газовые поставки ограничивались в страны Балтии, в конце 90-х досталось Беларуси. С начала 2000-х постоянным объектом шантажа была Украина, еще несколько раз били по Беларуси, доставалось Грузии и Молдове. И уже непосредственно перед большим вторжением в Украину и после него Москва демонстративно сократила поставки газа в Европу. «Мерзни, мерзни, волчий хвост», - злорадно обращался к европейцам Владимир Путин, призывая их «одуматься», а кремлевские каналы гоняли ролики, где жители западных городов топят дома мусором и едят хомяков. Одумывалась Европа, надо признать, долго, но после того, как принципиальное политическое решение было принято, все сожаления о том, что придется расстаться с дешевым российским газом, были отброшены.