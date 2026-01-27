Золото дороже доверия

Резкий рост цены на золото, впервые превысившей отметку 5000 долларов за унцию, неожиданно высветил проблему, десятилетиями считавшуюся в европейской политике технической и почти табуированной - вопрос доверия между союзниками. В Германии на этом фоне вновь всплыло требование вернуть национальные золотые резервы, хранящиеся за океаном, прежде всего в Нью-Йорке, и само по себе это требование куда важнее, чем кажется на первый взгляд. Германия обладает вторыми по величине после США золотыми запасами в мире. В распоряжении Бундесбанка находится около 1236 тонн золота, общая стоимость которого при нынешних ценах приближается к 450 миллиардам евро.

Исторически значительная часть этих резервов размещена за пределами страны: помимо чуть больше половины резервов, размещенных во Франкфурте-на-Майне, около 37 процентов находится в хранилищах Федерального резервного банка в Нью-Йорке и примерно 12 процентов - в Банке Англии в Лондоне. Такая структура сложилась еще в эпоху холодной войны и Бреттон-Вудской системы, когда США рассматривались как безусловный гарант финансовой стабильности Запада, а размещение золота в Нью-Йорке обеспечивало в случае глобального кризиса мгновенный доступ к ликвидности. И вот сегодня этот логический каркас начинает трещать по швам. Призывы немецких экономистов и представителей общественных организаций вернуть золото «домой» отражают не столько страх перед физической утратой драгоценных слитков, сколько кризис стратегического доверия. Эмануэль Менш, бывший руководитель исследовательского подразделения Бундесбанка, прямо говорит, что хранение в США столь значительного объема национального богатства выглядит в условиях растущей геополитической неопределенности крайне рискованно. Его аргументация строится не на сценариях прямой конфискации, а на изменившемся характере политики США, которая все чаще воспринимается в Европе как инструментальная и транзакционная. Опасения усиливаются фигурой президента Дональда Трампа, чья экономическая риторика и практика предыдущей каденции оставили в Европе стойкое ощущение непредсказуемости. В Берлине все чаще звучит мысль о том, что США при необходимости готовы использовать экономические рычаги давления даже против союзников. В этом контексте золото, находящееся в американских хранилищах, перестает быть нейтральным активом и превращается в символ уязвимости. Заявления главы Немецкой ассоциации налогоплательщиков Михаэля Йегера о том, что Бундесбанк может столкнуться с ограничением доступа к своим резервам, выглядят резкими, но отражают атмосферу подозрительности, которая еще недавно была немыслима в трансатлантических отношениях.