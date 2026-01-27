USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW

как так?
Жаля Агазаде, собкор
20:41 603

В последние дни в азербайджанском сегменте соцсетей распространяются кадры протестной акции жителей села Пайыз в Бабекском районе Нахчывана. Причина — многолетние трудности с обеспечением питьевой и оросительной водой. Сельчане утверждают, что питьевую воду им приходится носить ведрами пешком из соседнего села.

Уже два года из‑за нехватки оросительной воды сельское хозяйство и животноводство приходят в упадок, у людей трудности со средствами к существованию. Ранее аналогичные жалобы звучали и из других районов автономии.

Управление эксплуатации системы водной мелиорации Нахчывана признает наличие проблемы, объясняя ее засушливыми климатическими условиями, которые привели к сокращению водных ресурсов и осложнили снабжение населения питьевой водой.

Нередко гражданам приходится использовать дождевую воду

Ситуация с водой в Азербайджане за последние годы лишь обострилась. Летом прошлого года жители пригородных сел и поселков Баку неделями оставались без воды. Многие вынуждены были еженедельно платить по 30–40 манатов за доставку воды машинами.

Аналогичные проблемы фиксируются в Гобустане, Агсу, Нефтчале, Сальяне и других районах страны. В селах пересыхают малые реки и родники: фермерам остается уповать лишь на дождь. Из‑за трудностей с обеспечением жизни многие покидают свои дома и переселяются в Баку, где ситуация с водой ничуть не лучше.

По оценкам, перебои с питьевой водой затронули около 2 миллионов человек. Ущерб фермеров от нехватки оросительной воды исчисляется миллионами манатов, а прогнозы на ближайшее будущее остаются неблагоприятными.

Чиновники призывают население к экономии. В условиях климатических изменений, сокращения количества осадков и ослабления трансграничных речных потоков обсуждаются предложения о повышении платы за воду. Государство направляет средства на проекты по решению проблемы.

А тем временем чиновники позволяют себе безрассудную трату госсредств

Однако на фоне призывов к экономии выяснилось, что некоторые чиновники, отвечающие за водоснабжение в Азербайджане, занимаются безрассудной растратой бюджета. Так, Региональная служба водной мелиорации закупает три дорогостоящих служебных автомобиля BMW 520i. Информация об этом распространилась в социальных сетях и СМИ. Сообщается, что на машины потратят 364 140 манатов. При этом закупка по договору с ООО Improtex Motors, принадлежащим бывшему министру труда и социальной защиты населения, проводилась не через единый портал госзакупок.

Новость пока не опровергнута. Запрос, направленный haqqin.az в Объединенную службу водоснабжения крупных городов, остался без ответа.

При этом страсть к дорогим служебным автомобилям характерна не только для этого ведомства: пресса периодически сообщает о подобных расходах в правительственных структурах.

Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отмечает, что управления и службы водного хозяйства находятся на полном государственном обеспечении и уверены, что даже при убытках их расходы покроет бюджет.

Азербайджанские СМИ пестрят заголовками о нехватке воды

«90 процентов расходов на водоснабжение страны финансируется из государственного бюджета, лишь 10 процентов ложится на граждан. Из бюджета выделяются огромные средства, часть которых присваивается или расточается. Чиновники без труда покупают себе дорогие служебные автомобили, а население призывают к экономии. Даже если эти структуры будут ограничивать, предотвратить расточительство невозможно», — сказал Насирли.

Экономист считает необходимым изменить форму собственности: коммунальные службы должны быть приватизированы, но при этом гражданам нужно обеспечить возможность оплачивать услуги, например, через систему субсидий. По его словам, подобные практики существуют во многих странах.

Читайте по теме

Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
21 октября 2025, 16:25 8299
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
21 октября 2025, 15:27 10908
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 5045
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 168
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 603
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 3891
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 1482
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 749
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
19:50 1662
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
19:24 1641
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия фото
19:31 1010
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 5556
Память, которая объединяет поколения
Память, которая объединяет поколения фото
19:12 1249
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 1925

ЭТО ВАЖНО

Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 168
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 603
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 3891
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 1482
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 749
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
19:50 1662
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
19:24 1641
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия фото
19:31 1010
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 5556
Память, которая объединяет поколения
Память, которая объединяет поколения фото
19:12 1249
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 1925
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться