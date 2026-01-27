В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW

В последние дни в азербайджанском сегменте соцсетей распространяются кадры протестной акции жителей села Пайыз в Бабекском районе Нахчывана. Причина — многолетние трудности с обеспечением питьевой и оросительной водой. Сельчане утверждают, что питьевую воду им приходится носить ведрами пешком из соседнего села. Уже два года из‑за нехватки оросительной воды сельское хозяйство и животноводство приходят в упадок, у людей трудности со средствами к существованию. Ранее аналогичные жалобы звучали и из других районов автономии. Управление эксплуатации системы водной мелиорации Нахчывана признает наличие проблемы, объясняя ее засушливыми климатическими условиями, которые привели к сокращению водных ресурсов и осложнили снабжение населения питьевой водой.

Ситуация с водой в Азербайджане за последние годы лишь обострилась. Летом прошлого года жители пригородных сел и поселков Баку неделями оставались без воды. Многие вынуждены были еженедельно платить по 30–40 манатов за доставку воды машинами. Аналогичные проблемы фиксируются в Гобустане, Агсу, Нефтчале, Сальяне и других районах страны. В селах пересыхают малые реки и родники: фермерам остается уповать лишь на дождь. Из‑за трудностей с обеспечением жизни многие покидают свои дома и переселяются в Баку, где ситуация с водой ничуть не лучше. По оценкам, перебои с питьевой водой затронули около 2 миллионов человек. Ущерб фермеров от нехватки оросительной воды исчисляется миллионами манатов, а прогнозы на ближайшее будущее остаются неблагоприятными. Чиновники призывают население к экономии. В условиях климатических изменений, сокращения количества осадков и ослабления трансграничных речных потоков обсуждаются предложения о повышении платы за воду. Государство направляет средства на проекты по решению проблемы.

Однако на фоне призывов к экономии выяснилось, что некоторые чиновники, отвечающие за водоснабжение в Азербайджане, занимаются безрассудной растратой бюджета. Так, Региональная служба водной мелиорации закупает три дорогостоящих служебных автомобиля BMW 520i. Информация об этом распространилась в социальных сетях и СМИ. Сообщается, что на машины потратят 364 140 манатов. При этом закупка по договору с ООО Improtex Motors, принадлежащим бывшему министру труда и социальной защиты населения, проводилась не через единый портал госзакупок. Новость пока не опровергнута. Запрос, направленный haqqin.az в Объединенную службу водоснабжения крупных городов, остался без ответа. При этом страсть к дорогим служебным автомобилям характерна не только для этого ведомства: пресса периодически сообщает о подобных расходах в правительственных структурах. Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отмечает, что управления и службы водного хозяйства находятся на полном государственном обеспечении и уверены, что даже при убытках их расходы покроет бюджет.