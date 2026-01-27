В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW

В последние дни в азербайджанском сегменте соцсетей распространяются кадры протестной акции жителей села Пайыз в Бабекском районе Нахчывана. Причина — многолетние трудности с обеспечением питьевой и оросительной водой. Сельчане утверждают, что питьевую воду им приходится носить ведрами пешком из соседнего села.
Уже два года из‑за нехватки оросительной воды сельское хозяйство и животноводство приходят в упадок, у людей трудности со средствами к существованию. Ранее аналогичные жалобы звучали и из других районов автономии.
Управление эксплуатации системы водной мелиорации Нахчывана признает наличие проблемы, объясняя ее засушливыми климатическими условиями, которые привели к сокращению водных ресурсов и осложнили снабжение населения питьевой водой.
Ситуация с водой в Азербайджане за последние годы лишь обострилась. Летом прошлого года жители пригородных сел и поселков Баку неделями оставались без воды. Многие вынуждены были еженедельно платить по 30–40 манатов за доставку воды машинами.
Аналогичные проблемы фиксируются в Гобустане, Агсу, Нефтчале, Сальяне и других районах страны. В селах пересыхают малые реки и родники: фермерам остается уповать лишь на дождь. Из‑за трудностей с обеспечением жизни многие покидают свои дома и переселяются в Баку, где ситуация с водой ничуть не лучше.
По оценкам, перебои с питьевой водой затронули около 2 миллионов человек. Ущерб фермеров от нехватки оросительной воды исчисляется миллионами манатов, а прогнозы на ближайшее будущее остаются неблагоприятными.
Чиновники призывают население к экономии. В условиях климатических изменений, сокращения количества осадков и ослабления трансграничных речных потоков обсуждаются предложения о повышении платы за воду. Государство направляет средства на проекты по решению проблемы.
Однако на фоне призывов к экономии выяснилось, что некоторые чиновники, отвечающие за водоснабжение в Азербайджане, занимаются безрассудной растратой бюджета. Так, Региональная служба водной мелиорации закупает три дорогостоящих служебных автомобиля BMW 520i. Информация об этом распространилась в социальных сетях и СМИ. Сообщается, что на машины потратят 364 140 манатов. При этом закупка по договору с ООО Improtex Motors, принадлежащим бывшему министру труда и социальной защиты населения, проводилась не через единый портал госзакупок.
Новость пока не опровергнута. Запрос, направленный haqqin.az в Объединенную службу водоснабжения крупных городов, остался без ответа.
При этом страсть к дорогим служебным автомобилям характерна не только для этого ведомства: пресса периодически сообщает о подобных расходах в правительственных структурах.
Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отмечает, что управления и службы водного хозяйства находятся на полном государственном обеспечении и уверены, что даже при убытках их расходы покроет бюджет.
«90 процентов расходов на водоснабжение страны финансируется из государственного бюджета, лишь 10 процентов ложится на граждан. Из бюджета выделяются огромные средства, часть которых присваивается или расточается. Чиновники без труда покупают себе дорогие служебные автомобили, а население призывают к экономии. Даже если эти структуры будут ограничивать, предотвратить расточительство невозможно», — сказал Насирли.
Экономист считает необходимым изменить форму собственности: коммунальные службы должны быть приватизированы, но при этом гражданам нужно обеспечить возможность оплачивать услуги, например, через систему субсидий. По его словам, подобные практики существуют во многих странах.