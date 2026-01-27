«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»

На днях один из застарелых вопросов бесконечного конфликта в Колумбии получил запоздалый и потому особенно тяжелый ответ. 24 января стало известно, что спустя 60 лет поисков были обнаружены останки одного из самых символичных и одновременно самых неудобных персонажей латиноамериканской истории XX века - священника, марксиста и партизана Камило Торреса. Факт был подтвержден экспертами Института судебной медицины Колумбии. История, которую государство десятилетиями пыталось стереть, наконец вернулась в виде костей, документов и памяти.

Камило Торрес считается одним из основателей Национальной освободительной армии (ELN) - геваристской группировки, которая с 1964 года вела в Колумбии вооруженную борьбу. Для ELN Торрес был и остается не просто бойцом или идеологом, а нравственным символом, фигурой почти евангельской. Неслучайно требование найти его останки неоднократно выдвигалось как условие для начала переговоров с правительством - для колумбийских партизан все, что связано с Торресом, всегда было вопросом справедливости, а не археологии. Его биография и смерть - редкий и потому неудобный для властей пример последовательной, предельной христианской любви к людям. Человек из обеспеченной семьи, получивший блестящее образование, обладавший всеми возможностями для спокойной, успешной и признанной жизни, сознательно отказался от комфорта, статуса и безопасности, ушел в подполье и погиб в бою. История звучит почти как притча, но для Латинской Америки она не уникальна. И тем, кто при слове «Колумбия» автоматически вспоминает Пабло Эскобара, стоит помнить: это не знание, а результат десятилетий примитивной рекламы и политической лени. До того, как стать марксистом и партизаном, Камило Торрес был священником, глубоко встроенным в интеллектуальную и общественную жизнь элиты Боготы. Он был крестным отцом старшего сына Габриэля Гарсиа Маркеса - Родриго. Именно Торрес крестил детей газетного магната Эрнандо Сантоса. Его уважали, слушали, цитировали — и именно поэтому позже так яростно вытесняли.

Торрес родился в 1929 году в Боготе в семье врача. В 25 лет он принял священнический сан, затем продолжил обучение в католическом университете бельгийского Левена. Вернувшись в Колумбию, он вместе с близким другом, выдающимся мыслителем Орландо Бордой основал факультет социологии в Национальном университете. Уже тогда Торрес открыто встал на сторону бедных и рабочего класса, писал статьи и книги, выходил на улицы, участвовал в протестах. Это было время рождения теологии освобождения - попытки вернуть христианству его социальную и политическую совесть. После победы кубинской революции в Латинской Америке развернулся болезненный и неизбежный спор, в основе которого лежали два вопроса - возможен ли синтез христианства и марксизма и имеет ли священник право брать в руки оружие. Ответ Торреса был предельно прямым и потому скандальным: не только возможен, но и необходим. Его фраза, ставшая легендой, до сих пор звучит как вызов: «Если бы Иисус жил сегодня, он обязательно был бы партизаном». «Обязанность каждого христианина - быть революционером, а обязанность каждого революционера - совершать революцию», — говорил Торрес, разрушая привычный комфортный образ веры как частного, аполитичного дела.

Изначально Торрес верил в законную, легальную борьбу. Он пытался действовать внутри системы, апеллировал к общественной совести, к ответственности элит, к роли церкви. Но давление, вытеснение из политики и в конечном итоге фактическое изгнание Торреса из католической церкви сделали выбор неизбежным. Компромисс был возможен, карьера - почти гарантирована, популярность - огромна. Достаточно было лишь смягчить тон и отказаться от главного. Но Торрес выбрал радикальную верность собственной логике: церковь, по его убеждению, обязана стоять на стороне угнетенных, а не благословлять статус-кво. В 1965 году он отправился в департамент Сантандер, где встретился с командиром ELN Фабиo Баскесом и договорился о сотрудничестве. Затем вернулся в Боготу и организовал массовую демонстрацию на площади Боливара. Его речь была прямой и пугающей для власти: он призвал к революционной смене режима и бойкоту выборов. Испугавшись реального срыва электорального сценария, власти предложили Торресу роль «лидера легальной оппозиции», пригрозив в случае отказа арестом за подрывную деятельность. Это был последний сигнал о том, что пространство для мирной борьбы закрыто. Проведя еще несколько митингов в разных городах, Камило Торрес ушел в джунгли, где его партизанская жизнь оказалась очень короткой. В отряде он стал врачом, продолжал отстаивать свою марксистско-христианскую позицию, но при этом писал с редкой для идеолога честностью: «Я вовсе не призываю коммунистов принимать христианское учение и участвовать в церковных обрядах. Я лишь требую, чтобы каждый действовал по совести».