Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!

Речь идет о редком, но чрезвычайно агрессивном вирусе с уровнем смертности, достигающим 75 процентов, который на этот раз затронул медицинский персонал в индийском штате Западная Бенгалия. Уже подтверждено заражение пяти врачей, один из них находится в критическом состоянии, а более 100 человек, контактировавших с заболевшими, изолированы на карантин.

Пока за пределами Индии случаев инфицирования не зафиксировано, однако реакция соседних стран была незамедлительной. Аэропорты Таиланда, Непала, Тайваня и ряда других государств Азии усилили санитарный контроль, ввели дополнительные проверки пассажиров и ужесточили протоколы эпидемиологической безопасности в медицинских учреждениях. Логика этих мер проста: вирус Нипах уже демонстрировал в прошлом способность к локальным, но крайне тяжелым вспышкам, и цена промедления в таких случаях слишком высока.

Для Азербайджана эта ситуация не является отвлеченной новостью из дальнего региона. За последние годы Индия и страны Юго-Восточной Азии стали заметным направлением для азербайджанских граждан - как в сфере туризма, так и в бизнесе, образовании и медицинских поездках. Прямые и транзитные авиарейсы, растущие деловые контакты, участие азербайджанских специалистов в международных проектах и конференциях означают, что Баку объективно включен в общий поток глобальной мобильности.

Дополнительный фактор риска - характер поездок. Речь идет не только о краткосрочном туризме, но и о длительном пребывании, работе на месте, поездках в регионы с ограниченной медицинской инфраструктурой, где вероятность контакта с источниками зоонозных инфекций выше. В таких условиях даже единичная вспышка вируса с высокой летальностью автоматически приобретает трансграничное измерение.