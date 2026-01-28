USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

До чего доводят пляски с Путиным

судьба министра
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:38 438

В старину не было хуже наказания, чем отказ народа-племени признавать человека своим. Ничей – хуже, чем мертвый. Нынче это нечастая история, но порой случается.

В жизни Карин Кнайсль был один яркий момент, который повернул ее на тот момент 53-летнюю жизнь в странное русло. В 2018 году она была, казалось, на вершине своей профессиональной карьеры и личного счастья. Эксперт по Ближнему Востоку, годом раньше Кнайсль от Свободной партии Австрии вошла в правительство в качестве министра иностранных дел. А летом 2018 года состоялась ее свадьба с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. И это была не просто свадьба! С невестой станцевал сам Владимир Путин, приглашенный ею на торжество и подаривший молодоженам тульский самовар.

Родина откажется от фрау Кнайсль, которая отказалась от нее. Думала ли она о таком исходе, когда, счастливая, кружилась в танце с Владимиром Путиным?

То, что правые радикалы и евроскептики из австрийской Свободной партии заигрывали с Кремлем, ни для кого не было секретом, но вот пляски с самоваром – это все-таки как-то слишком. Россия отобрала у Украины Крым и вторглась на Донбасс, Европа отодвигала от себя мысль о возможных дальнейших последствиях для международного порядка, но и прижимать Путина к сердцу не собиралась. А Карин не видела в этом ничего предосудительного. За что и поплатилась.

Неприлично теплое отношение правящей партии к Кремлю проявилось вскоре в скандале, из-за которого правительству, в котором работала Кнайсль, пришлось в 2019 году уйти: были опубликованы записи, на которых будто племянница некого российского олигарха предлагала Свободной партии финансовую помощь на выборах.

После этого счастье окончательно отвернулось от танцевальной партнерши Путина. По ее словам, она нигде в родном отечестве не могла устроиться на работу и постоянно получала угрозы, что, впрочем, полиция Австрии не подтверждает.

Майлингер утверждает, что жена его поколачивала, Карин, в свою очередь, говорит, что бил ее он

Развалился и брак, который Путин благословил. Майлингер утверждает, что жена его поколачивала, Карин, в свою очередь, говорит, что бил ее он. За все поплатилась собака хозяина, которую супруга якобы усыпила, чтобы муженьку отомстить.

Кнайсль покинула неблагодарную родину. Попытка поселиться на юге Франции, где она решила завести небольшую ферму с пони, не увенчалась успехом, здесь тоже хорошо помнили историю с Путиным. Да и сама Карин не скрывала отношения к России, подрабатывая блогером на пропагандистском RT – Russia Today, а с 2021 года российское начальство определило ее в наблюдательный совет «Роснефти». Тогда она перебралась в Ливан: арабский знала с детства, ее отец работал личным пилотом иорданского короля Хусейна. Но и там не прижилась, и в 2023 году отправилась в Россию, причем пришлось это сделать на самолете российской военно-транспортной авиации, обслуживавшем группировку в Сирии, чтобы перевезти двух пони.

Россия приняла австрийскую изгнанницу. Пони с хозяйкой поселились в рязанской деревне Петрушово, а затем Карин Кнайсль стала жить в Петербурге, сотрудничая с центром G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском университете. Здесь она иногда читает лекции по Ближнему Востоку и рассказывает, как Запад намеревается развалить Россию. Правда, надо отдать должное, в 2022 году после окончания первого срока в наблюдательном совете «Роснефти» не стала продлевать свое пребывание в нем. Сыграла ли в этом свою роль начатая Путиным большая война, мы не знаем, осуждений со стороны экс-главы МИД Австрии не последовало.

Россия приняла австрийскую изгнанницу. Пони с хозяйкой поселились в рязанской деревне Петрушово, а затем Карин Кнайсль стала жить в Петербурге, сотрудничая с центром G.O.R.K.I

Свои обиды на родину и соотечественников Карин Кнайсль вылила в эфире российского подкаста, где рассказала, что австрийцы не люди, а какие-то гиены, и что Гитлер не зря имел австрийское происхождение, ведь у него были типичные для австрийцев ограниченность, зависть и комплекс неполноценности.

Каким-то образом информация об этих откровениях достигла Австрии, и партия NEOS (Das Neue Österreich und Liberales Forum), одна из основных австрийских партий центристского толка, выступила с заявлением, что инициирует лишение Карин Кнайсль гражданства страны, которую та открыто оскорбляет, ее родины. Правовым основанием может послужить § 33 Закона об австрийском гражданстве, где говорится о том, что гражданство может быть отозвано, если кто-то работает на иностранное государство и тем самым наносит ущерб интересам или репутации республики.

К делу подключилась и Народная партия, используя его как предлог обвинить конкурента, Свободную партию, не осудившую своего бывшего министра за скандальные выступления. В общем, есть шансы, что родина откажется от фрау Кнайсль, которая отказалась от нее. Думала ли она о таком исходе, когда, счастливая, кружилась в танце с Владимиром Путиным?

Читайте по теме

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
28 ноября 2025, 01:18 16098
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 19368
«Настоящее чувство» Трампа к Путину продолжение главной темы
19 августа 2025, 21:16 7175
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 439
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 219
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1097
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5051
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 384
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2944
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2473
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4589
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1084
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1843

ЭТО ВАЖНО

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 439
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 219
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1097
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5051
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 384
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2944
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2473
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4589
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1084
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1843
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться