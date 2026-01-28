В старину не было хуже наказания, чем отказ народа-племени признавать человека своим. Ничей – хуже, чем мертвый. Нынче это нечастая история, но порой случается. В жизни Карин Кнайсль был один яркий момент, который повернул ее на тот момент 53-летнюю жизнь в странное русло. В 2018 году она была, казалось, на вершине своей профессиональной карьеры и личного счастья. Эксперт по Ближнему Востоку, годом раньше Кнайсль от Свободной партии Австрии вошла в правительство в качестве министра иностранных дел. А летом 2018 года состоялась ее свадьба с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. И это была не просто свадьба! С невестой станцевал сам Владимир Путин, приглашенный ею на торжество и подаривший молодоженам тульский самовар.

То, что правые радикалы и евроскептики из австрийской Свободной партии заигрывали с Кремлем, ни для кого не было секретом, но вот пляски с самоваром – это все-таки как-то слишком. Россия отобрала у Украины Крым и вторглась на Донбасс, Европа отодвигала от себя мысль о возможных дальнейших последствиях для международного порядка, но и прижимать Путина к сердцу не собиралась. А Карин не видела в этом ничего предосудительного. За что и поплатилась. Неприлично теплое отношение правящей партии к Кремлю проявилось вскоре в скандале, из-за которого правительству, в котором работала Кнайсль, пришлось в 2019 году уйти: были опубликованы записи, на которых будто племянница некого российского олигарха предлагала Свободной партии финансовую помощь на выборах. После этого счастье окончательно отвернулось от танцевальной партнерши Путина. По ее словам, она нигде в родном отечестве не могла устроиться на работу и постоянно получала угрозы, что, впрочем, полиция Австрии не подтверждает.

Развалился и брак, который Путин благословил. Майлингер утверждает, что жена его поколачивала, Карин, в свою очередь, говорит, что бил ее он. За все поплатилась собака хозяина, которую супруга якобы усыпила, чтобы муженьку отомстить. Кнайсль покинула неблагодарную родину. Попытка поселиться на юге Франции, где она решила завести небольшую ферму с пони, не увенчалась успехом, здесь тоже хорошо помнили историю с Путиным. Да и сама Карин не скрывала отношения к России, подрабатывая блогером на пропагандистском RT – Russia Today, а с 2021 года российское начальство определило ее в наблюдательный совет «Роснефти». Тогда она перебралась в Ливан: арабский знала с детства, ее отец работал личным пилотом иорданского короля Хусейна. Но и там не прижилась, и в 2023 году отправилась в Россию, причем пришлось это сделать на самолете российской военно-транспортной авиации, обслуживавшем группировку в Сирии, чтобы перевезти двух пони. Россия приняла австрийскую изгнанницу. Пони с хозяйкой поселились в рязанской деревне Петрушово, а затем Карин Кнайсль стала жить в Петербурге, сотрудничая с центром G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском университете. Здесь она иногда читает лекции по Ближнему Востоку и рассказывает, как Запад намеревается развалить Россию. Правда, надо отдать должное, в 2022 году после окончания первого срока в наблюдательном совете «Роснефти» не стала продлевать свое пребывание в нем. Сыграла ли в этом свою роль начатая Путиным большая война, мы не знаем, осуждений со стороны экс-главы МИД Австрии не последовало.