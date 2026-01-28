USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
02:57 129

Перспектива объединения энергетических систем Азербайджана и Армении вызвала в Ереване бурную и даже истеричную реакцию. Особенно резко против инициативы, озвученной премьер-министром Николом Пашиняном, выступили пророссийские политические и экспертные круги, традиционно воспринимающие любые шаги по диверсификации внешних связей Армении, как угрозу привычной модели зависимости.

21 января, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, премьер-министр Никол Пашинян прямо заявил, что энергетические системы двух стран будут объединены. По его словам, это решение является однозначным и предполагает использование возможностей взаимного импорта электроэнергии. При этом Пашинян дал понять, что речь идет не о ситуативной идее, а о направлении, которое обсуждалось и ранее, в том числе, на прямых переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как уточнял сам Пашинян, он предлагал начать практическую реализацию сотрудничества не с железнодорожной инфраструктуры по так называемому «маршруту Трампа», а именно с прокладки линии электропередач высокого напряжения. Такой шаг, по логике премьер-министра Армении, потребует меньших сроков и инвестиций и способен дать быстрый экономический эффект. Именно этот подход отражен и в рамочном документе, подписанном в начале января между США и Арменией, где наряду со строительством железной дороги и автомагистрали предусмотрена прокладка высоковольтной линии и оптоволоконного кабеля.

Пашинян прямо заявил, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены. По его словам, это решение является однозначным и предполагает использование возможностей взаимного импорта электроэнергии

При этом, по имеющимся данным, объединение энергосистем Азербайджана и Армении может быть реализовано раньше других инфраструктурных проектов. Азербайджан за последние годы создал на освобожденных территориях современную энергетическую сеть, а потому техническая возможность ее соединения с армянской системой существует, в частности, в направлении Лачинского района.

Для Армении вопрос энергетики имеет не только экономическое, но и стратегическое измерение. Страна в значительной степени зависит от России: около 40 процентов всей вырабатываемой электроэнергии приходится на Мецаморскую атомную электростанцию, топливное обеспечение и эксплуатация которой осуществляются при участии Москвы. Существенная часть других генерирующих мощностей также контролируется российскими компаниями. На этом фоне задача снижения энергетической зависимости от России в последние годы стала для Еревана особенно чувствительной.

Парадокс заключается в том, что Армения производит больше электроэнергии, чем потребляет. Как заявлял в 2024 году на Евразийском экономическом форуме заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Акоп Варданян, Армения способна дополнительно вырабатывать на экспорт до 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. При текущем уровне производства и потребления, составляющем около 7 миллиардов киловатт-часов в год, значительная часть мощностей фактически простаивает, а их содержание оплачивается армянскими потребителями.

Парадокс заключается в том, что Армения производит больше электроэнергии, чем потребляет

По словам Варданяна, именно поэтому Армения выступает за формирование единого энергетического рынка в рамках Евразийского экономического союза. Он подчеркивал, что интеграция позволила бы задействовать существующие мощности и снизить финансовую нагрузку на внутренний рынок. При этом заместитель министра прямо признавал, что у Армении нет прямых энергетических связей с Россией и другими странами ЕАЭС, что объективно ограничивает возможности экспорта.

В этом контексте объединение энергосистемы с Азербайджаном открывает для Армении принципиально новые перспективы. Как известно, энергосистема Азербайджана синхронизирована с сетями России и Грузии, а через грузинскую территорию работает в параллельном режиме с Турцией. Это означает, что армянская электроэнергия может транзитом через Азербайджан поступать на рынки Грузии и России, а в случае нормализации отношений - и Турции. Фактически речь идет о доступе к региональному энергетическому рынку, который без участия Азербайджана остается для Армении закрытым.

Тем не менее, именно этот аспект и стал главным объектом критики со стороны армянской оппозиции и пророссийских экспертов, обвинивших Пашиняна в том, что он якобы «передает ключи» от энергетической системы страны Баку и Анкаре.

Айк Мамиджанян. Пророссийская оппозиция убеждает, что Баку оставит Армению без света

Глава парламентской фракции партии «Честь имею» Айк Мамиджанян назвал идею объединения энергосетей «угрозой суверенитету Армении», утверждая, что передача управления энергетическими потоками другой стране равносильна утрате контроля над стратегическими ресурсами. В интерпретации парламентария премьер-министр Пашинян «отдает рубильник» в руки Азербайджана.

Схожую риторику использует и эксперт по энергетике и международным отношениям Армен Манвелян, который заявил о высоких технических рисках объединения энергосистем и предупредил о возможности масштабных сбоев и длительных отключений электроэнергии.

По словам Манвеляна, соединение двух систем якобы может привести к коллапсу всей инфраструктуры. При этом эксперт утверждает, что истинной целью Азербайджана и Турции является превращение Армении в зависимого потребителя и закрытие Мецаморской АЭС, а единственным выходом он считает сохранение опоры на Россию, которая, по версии эксперта, готова модернизировать энергосектор и строить новые атомные станции.

В том же ключе высказывается и медиаресурс «Спутник-Армения», называя возможное объединение энергосистем «опасным». В его публикациях утверждается, что власти Армении, вовлекаясь в энергетическое противостояние между Россией и коллективным Западом, шаг за шагом втягивают страну в рискованные геополитические проекты, ослабляющие суверенитет и усиливающие зависимость Армении от США, Турции и Азербайджана.

Отдельно подчеркивается, что переговоры Еревана с Вашингтоном о строительстве модульных атомных электростанций взамен Мецаморской АЭС, срок эксплуатации которой истекает в 2036 году, означают отход от традиционного сотрудничества с Москвой в атомной сфере.

В интерпретации пророссийских медиа объединение энергосистемы с Азербайджаном выглядит как очередной шаг по выходу Армении из сферы влияния России.

«Передача управления и эксплуатации сетей, торговля электроэнергией и перераспределение потоков создают условия, при которых Баку получает стратегическое влияние на критическую инфраструктуру Армении», - предупреждает «Спутник», называя это «неизбежным итогом энергетического сближения под американским аккомпанементом».

Угроза Мецаморской АЭС?!

Примечательно, что схожая кампания разворачивалась и вокруг поставок из Азербайджана в Армению бензина и дизельного топлива. Тогда эти же круги называли происходящее «опасным событием» и даже призывали к бойкоту азербайджанского топлива. Однако рыночная логика оказалась сильнее политических лозунгов: первая партия бензина, предлагавшаяся по цене значительно ниже российского топлива, была распродана всего за несколько дней.

Вслед за этим Баку направил в Армению более крупные партии бензина и дизельного топлива, а другие поставщики, чтобы удержать свои позиции, были вынуждены снизить цены примерно на 20 процентов.

Этот опыт наглядно показывает, что за громкими словами о «передаче рубильника» и «утрате суверенитета» зачастую скрывается страх потерять монопольный контроль.

В реальности же вопрос объединения энергосистем Азербайджана и Армении лежит не столько в плоскости угроз, сколько в выборе между закрытой зависимостью и открытым региональным рынком, где экономическая логика постепенно вытесняет политические фобии.

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 439
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 220
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1098
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5052
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 385
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2944
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2473
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4590
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1084
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1845

