Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…

Глава США Дональд Трамп недавно анонсировал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в две страны Южного Кавказа - Азербайджан и Армению. Ожидается, что в ходе поездки Вэнс примет участие в церемонии закладки «Маршрута Трампа», также известного как Зангезурский коридор, являющегося частью нового транспортно-коммуникационного маршрута, соединяющего Азию и Европу в обход России. Сообщается также, что высокопоставленный представитель Белого дома проведет переговоры о развитии двусторонних отношений США с Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что Джей Ди Вэнс станет вторым после Дика Чейни вице-президентом США, посетившим Азербайджан. Первый подобный визит состоялся в 2008 году и, как и сегодня, пришелся на период острых геополитических потрясений на Южном Кавказе. Обратимся к недавней истории - к визиту в регион 18-летней давности вице-президента Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных представителей вашингтонских «ястребов» и республиканцев рейганистского толка. Тогда Чейни, чье влияние в администрации Джорджа Буша-младшего было столь велико, что его нередко называли «фактическим президентом», прибыл на Южный Кавказ в августе 2008 года вскоре после войны между Россией и Грузией, вошедшей в историю как «четырехдневная война». В ходе этого конфликта российские войска фактически оккупировали сепаратистские регионы Южной Осетии и Абхазии и остановились всего в 30 километрах от Тбилиси. Политическое будущее прозападного реформатора Михаила Саакашвили, первого лидера постсоветского пространства, реализовавшего модель «бархатной революции» и заявившего о евроатлантическом выборе страны, оказалось под угрозой. Кремлевский дуумвират Владимира Путина и Дмитрия Медведева тогда не скрывал своих намерений расправиться с грузинским лидером. Всего тремя годами ранее, в мае 2005 года, президент Джордж Буш посещал Грузию и выступил на многотысячном митинге в Тбилиси, публично пообещав поддержку народам, стремящимся к свободе. Однако в момент реального кризиса Вашингтон ограничился политическими заявлениями и дипломатическими жестами, так и не решившись на прямую военную поддержку Грузии.

Позднее американская пресса раскрыла детали экстренных обсуждений в Белом доме. Тогда один из советников предложил нанести удар по Рокскому тоннелю, чтобы заблокировать переброску российских войск. Однако вице-президент Чейни, по свидетельствам очевидцев, отреагировал чрезвычайно резко, заявив, что подобный шаг означал бы прямое втягивание США в войну с Россией на Кавказе. В результате при посредничестве лидеров Европейского союза боевые действия удалось остановить ценой значительных территориальных потерь для Грузии и без свержения президента Саакашвили. Однако из этого конфликта - как в регионе, так и за его пределами - был извлечен важный урок: крайне рискованно полагаться на Соединенные Штаты в прямом противостоянии с Россией, поскольку Вашингтон не готов воевать с Москвой ради постсоветских государств. Тем не менее администрация Буша стремилась продемонстрировать, что США не уходят с Южного Кавказа. Спустя примерно три недели после окончания войны Чейни был направлен в ключевые страны региона - Азербайджан и Грузию. Тогда Баку рассматривался Вашингтоном как стратегический партнер в сфере добычи и транзита каспийских углеводородов, а также как важный участник международной антитеррористической коалиции.

Армения в программу визита вице-президента США включена не была, поскольку в тот период воспринималась как безусловный форпост России. После Баку и Тбилиси Дик Чейни вылетел в Киев - еще одну постсоветскую республику, заявившую после «оранжевой революции» о курсе на евроатлантическую интеграцию. Самолет Дика Чейни приземлился в Баку 3 сентября 2008 года. Это был самый высокопоставленный визит представителя США в Азербайджан за всю историю двусторонних отношений, что вызвало значительный резонанс. В Баку Чейни провел встречи с сотрудниками посольства США, представителями иностранных нефтяных компаний и президентом Ильхамом Алиевым. Обсуждались двусторонние отношения и последствия грузинского кризиса. Российские СМИ поспешили интерпретировать визит как неудачный, утверждая, что Чейни якобы был принят холодно и даже отказался от участия в официальном ужине. Эти утверждения впоследствии были опровергнуты как американской стороной, так и самими изданиями. Официальный Баку придерживался в тот момент крайне осторожной линии. В отличие от Тбилиси, Азербайджан избегал открытой конфронтации с Москвой, оказывал Грузии возможную поддержку, но воздерживался от резких антироссийских заявлений. Слабая и запоздалая реакция США на грузинский кризис лишь укрепила в Баку убеждение в том, что Вашингтон не располагает реальными инструментами защиты стран Южного Кавказа от российской военной силы. Именно поэтому заявления президента Алиева на переговорах с Чейни отличались подчеркнутой сдержанностью. Характерно, что вскоре после визита вице-президента США состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России, а затем глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил Москву.

После Баку Чейни отправился в Тбилиси, где выступил с жесткой критикой действий России и объявил о предоставлении Грузии пакета помощи в размере 1 миллиарда долларов, которые предназначались для восстановления экономики и инфраструктуры. Вопрос о поставках вооружений для грузинской армии даже не рассматривался. Перенесемся в сегодняшний день и рассмотрим геополитический контекст предстоящего визита Джей Ди Вэнса. Формально у власти в США вновь находятся республиканцы, однако между администрацией Буша и нынешней командой Трампа существует принципиальная разница. Если в 2008 году внешняя политика США формировалась рейганистским истеблишментом, то сегодня ею руководит движение MAGA с принципиально иными приоритетами и инструментами. Тем не менее значение Южного Кавказа для США сохраняется. Регион по-прежнему рассматривается как элемент стратегического соперничества с Россией и Китаем. Однако расстановка ролей изменилась радикально. В 2008 году главным союзником США была Грузия, что и привело ее к прямому столкновению с Москвой. Сегодня же Грузия фактически находится под российским влиянием, а Вашингтон свернул стратегическое партнерство и практически заморозил контакты с ее нынешними властями. Армения же, напротив, из бывшего оплота России постепенно превращается в страну, ориентированную на Запад. Этот курс активно поддерживался администрацией Байдена и получил продолжение при новом составе администрации Белого дома. В свою очередь, Азербайджан, исходя из собственных национальных интересов, продолжает выстраивать сбалансированные и прагматичные отношения с глобальными центрами силы, избегая рискованных внешнеполитических шагов. При этом охлаждение отношений с Россией становится все более очевидным.