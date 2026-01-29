Крупнейшая империя остается без преемника

350 миллиардов долларов капитализации, десятки культовых брендов, пять наследников - и ни одного официально назначенного преемника. Империя люкса Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) впервые за десятилетия сталкивается не с проблемой спроса, а с кризисом управленческой ясности: кто и как будет руководить после Бернара Арно самым дорогим в мире домом роскоши?
LVMH традиционно решает ключевые вопросы за закрытыми дверями и избегает публичных дискуссий о внутреннем устройстве. Но именно тема преемственности вывела корпорацию из привычной зоны комфорта. Акционеры крупнейшего в мире люксового конгломерата все настойчивее требуют от Арно ответа. И делают это уже не кулуарно, а через публичные комментарии и интервью.
Бернар Арно возглавляет LVMH почти 40 лет. За это время он собрал под одной корпоративной крышей более 70 брендов - от Louis Vuitton и Dior до Tiffany и Moët - и превратил группу в бизнес стоимостью около 350 миллиардов долларов. В 76 лет Арно по-прежнему совмещает посты генерального директора и председателя совета директоров. В 2024 году он во второй раз добился повышения возрастного лимита для этих должностей - теперь уже до 85 лет, ясно дав понять рынку, что вопрос ухода он не рассматривает как актуальный.
Формально у Арно выстроена полноценная семейная архитектура управления. Все пятеро его детей интегрированы в ключевые бизнес-направления группы. Дельфин Арно руководит Dior, Антуан отвечает за коммуникации и стратегический имидж, Александр работает с Tiffany и цифровыми проектами, Фредерик возглавлял швейцарский часовой дом TAG Heuer, а младший, Жан, курирует часовое направление в Louis Vuitton. Модель выглядит продуманной и управляемой - до тех пор, пока не возникает главный вопрос.
Несмотря на плотное присутствие семьи в управлении, у LVMH по-прежнему нет обозначенного преемника. Ни один из наследников не выделен как будущий лидер группы. Публичной схемы передачи власти не существует. Инвесторы все чаще видят в этом риск, а не особенность семейного бизнеса. Представители крупных фондов прямо говорят: если десять лет назад неопределенность не имела значения, то сегодня она становится фактором корпоративной уязвимости.
Официальная позиция LVMH остается неизменной: планы преемственности существуют, но не подлежат разглашению. В логике люксового дома это объяснимо - тайна всегда была частью его капитализации. Однако финансовые рынки работают по иным правилам: отсутствие информации в вопросах управления трактуется не как изящество, а как неопределенность.
Сам Бернар Арно демонстрирует спокойствие и не считает вопрос преемственности приоритетным. В его логике это оправдано: бренды растут, прибыль сохраняется, рынок люкса стабилен.
Но рынок мыслит иначе. Его интересует не только сегодняшний баланс, но и момент «после». И здесь LVMH сталкивается с задачей, которую невозможно решить очередной покупкой бренда или ростом маржи. Речь идет о доверии к будущей модели управления.
Империя Арно пока держится на фигуре своего создателя. Вопрос лишь в том, сколько еще времени рынок готов ждать ответа на главный вопрос - кто и на каких условиях станет следующим руководителем Louis Vuitton Moët Hennessy.