Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
14:11

В тот момент, когда Лондон пытается перезапустить отношения с Пекином, сообщения о том, что спонсируемые Китаем хакерские группы на протяжении нескольких лет взламывали мобильные телефоны высокопоставленных британских чиновников, вызвали в Великобритании шок и резко изменили тон вокруг первого за почти восемь лет визита британского премьер-министра в КНР.

Как пишет лондонская The Telegraph, речь идет не о единичных инцидентах, а о продолжительной и системной операции, в результате которой Пекин получил доступ к личной переписке и служебным данным представителей высших эшелонов британской власти. На этом фоне визит премьер-министра Кира Стармера в Китай превратился из дипломатического жеста в событие, сопровождаемое беспрецедентными мерами предосторожности.

Стармер и члены его делегации прибыли в Пекин с одноразовыми мобильными телефонами и ноутбуками, оставив в Великобритании все правительственное оборудование. Другим чиновникам было рекомендовано вообще не брать с собой личные устройства, чтобы минимизировать риск цифрового перехвата и слежки со стороны принимающей стороны.

Одноразовые телефоны и ноутбуки, с которыми британская делегация отправилась в Пекин, стали не просто технической мерой, а наглядной метафорой нынешнего состояния британско-китайских отношений

Этот визит стал первым визитом британского премьер-министра в Китай со времен поездки Терезы Мэй в 2018 году и одновременно первым посещением Стармера Пекина в качестве главы правительства. Формально цель визита - оживление торгово-экономических связей между двумя странами, которые за последние годы пережили резкое охлаждение. Сам Стармер охарактеризовал эволюцию отношений Лондона и Пекина как путь «от золотого века к ледниковому периоду» и пообещал выстраивать «стратегический и последовательный подход», в котором экономический прагматизм будет сочетаться с жесткой линией по вопросам безопасности.

Делегация проведет в Пекине около пяти дней, и каждый из них будет сопровождаться повышенными мерами защиты коммуникаций. Официальный представитель премьер-министра Великобритании, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Стармер уверен в защищенности своих средств связи и что на Даунинг-стрит, 10 действуют «надежные меры безопасности коммуникаций». Тем не менее сам факт использования одноразовых устройств во время визита в Китай красноречиво свидетельствует о глубине недоверия, сформировавшегося между двумя государствами.

Для британского истеблишмента это не первый тревожный сигнал. В британской МИ-6 до сих пор помнят инцидент 2008 года, когда во время поездки в Китай помощник тогдашнего премьер-министра Гордона Брауна стал жертвой так называемой «медовой ловушки», а его телефон был похищен. Новый шпионский скандал лишь усилил ощущение, что риски, связанные с контактами с Пекином, носят не эпизодический, а структурный характер.

В результате поездка, задуманная как шаг к осторожной нормализации отношений, проходит в атмосфере взаимного подозрения и скрытого противостояния

Стармер подчеркнул, что в повестке визита действительно присутствуют «значительные возможности для развития бизнеса», однако защита национальной безопасности Великобритании, по его словам, остается «не подлежащей обсуждению». Эта формула отражает суть дилеммы, с которой сегодня сталкивается Лондон: необходимость взаимодействия со второй экономикой мира вступает в прямое противоречие с растущими опасениями по поводу китайской разведывательной и киберактивности.

Стармер открыто признает, что Великобритания «упускает возможности», полностью дистанцируясь от Китая. В качестве аргумента он указывает на действия других западных лидеров: президент Франции Эммануэль Макрон уже трижды посещал Пекин, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как ожидается, готовится к аналогичному визиту, а президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность поездки в Китай. В этом контексте Лондон, сохраняя исключительно конфронтационный подход, рискует оказаться на обочине крупных экономических и дипломатических процессов.

Дополнительную чувствительность визиту придает и тот факт, что он начался вскоре после одобрения открытия нового посольства КНР в Лондоне - решения, вызвавшего критику со стороны части британских политиков и экспертов по безопасности. Внутриполитическое давление на Стармера усиливается: от него ожидают, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будут подняты неудобные вопросы, включая обвинения в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела Великобритании.

В результате поездка, задуманная как шаг к осторожной нормализации отношений, проходит в атмосфере взаимного подозрения и скрытого противостояния. Одноразовые телефоны и ноутбуки, с которыми британская делегация отправилась в Пекин, стали не просто технической мерой, а наглядной метафорой нынешнего состояния британско-китайских отношений - диалога, в котором экономический расчет соседствует с глубоким кризисом доверия.

