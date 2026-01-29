Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии

В тот момент, когда Лондон пытается перезапустить отношения с Пекином, сообщения о том, что спонсируемые Китаем хакерские группы на протяжении нескольких лет взламывали мобильные телефоны высокопоставленных британских чиновников, вызвали в Великобритании шок и резко изменили тон вокруг первого за почти восемь лет визита британского премьер-министра в КНР. Как пишет лондонская The Telegraph, речь идет не о единичных инцидентах, а о продолжительной и системной операции, в результате которой Пекин получил доступ к личной переписке и служебным данным представителей высших эшелонов британской власти. На этом фоне визит премьер-министра Кира Стармера в Китай превратился из дипломатического жеста в событие, сопровождаемое беспрецедентными мерами предосторожности. Стармер и члены его делегации прибыли в Пекин с одноразовыми мобильными телефонами и ноутбуками, оставив в Великобритании все правительственное оборудование. Другим чиновникам было рекомендовано вообще не брать с собой личные устройства, чтобы минимизировать риск цифрового перехвата и слежки со стороны принимающей стороны.

Этот визит стал первым визитом британского премьер-министра в Китай со времен поездки Терезы Мэй в 2018 году и одновременно первым посещением Стармера Пекина в качестве главы правительства. Формально цель визита - оживление торгово-экономических связей между двумя странами, которые за последние годы пережили резкое охлаждение. Сам Стармер охарактеризовал эволюцию отношений Лондона и Пекина как путь «от золотого века к ледниковому периоду» и пообещал выстраивать «стратегический и последовательный подход», в котором экономический прагматизм будет сочетаться с жесткой линией по вопросам безопасности. Делегация проведет в Пекине около пяти дней, и каждый из них будет сопровождаться повышенными мерами защиты коммуникаций. Официальный представитель премьер-министра Великобритании, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Стармер уверен в защищенности своих средств связи и что на Даунинг-стрит, 10 действуют «надежные меры безопасности коммуникаций». Тем не менее сам факт использования одноразовых устройств во время визита в Китай красноречиво свидетельствует о глубине недоверия, сформировавшегося между двумя государствами. Для британского истеблишмента это не первый тревожный сигнал. В британской МИ-6 до сих пор помнят инцидент 2008 года, когда во время поездки в Китай помощник тогдашнего премьер-министра Гордона Брауна стал жертвой так называемой «медовой ловушки», а его телефон был похищен. Новый шпионский скандал лишь усилил ощущение, что риски, связанные с контактами с Пекином, носят не эпизодический, а структурный характер.