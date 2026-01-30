Саудиты начинают экономить

В 2023 наследный принц Мохаммед бин Салман объявил о строительстве Новой Мураббы – делового центра Эр-Рияда площадью около 20 квадратных километров, не менее четверти которого должны были занять зеленые насаждения, а возвышаться над ним будет невиданное здание – Mukaab, что по-арабски значит «куб».

Еще один грандиозный проект, обещанный миру чертовски богатыми и изобретательными саудовскими шейхами, похоже, так и не увидит свет. В Эр-Рияде планировали построить гигантский небоскреб Mukaab, который должен был стать жемчужиной нового делового центра столицы. Но в Суверенно м фонд е Саудовской Аравии подсчитали средства, прикинули будущие прибыли и решили, что нынче не до этой красотищи.

В высоту и в ширину здание планировалось по четыреста метров, что превращало его в высочайшее сооружение в Саудовской Аравии и самое вместительное в мире: как гласила реклама, в середине поместятся двадцать Empire State Building. Там должен был разместиться центр развлечений, технологий и цифровых шоу с непосредственным участием зрителей. На огромный купол предполагалось проецировать голографические изображения под управлением искусственного интеллекта. Наблюдать за этим чудом можно было бы с террас, расположенных на трехсотметровой высоте. По периметру внутренней башни размещались бы тысячи туристических достопримечательностей и магазинов. Всего в комплексе намечалось построить больше ста тысяч жилых апартаментов, девять тысяч гостиничных номеров, почти полтора миллиона квадратных метров офисных помещений, а также университет технологий и дизайна. Собирались сдать всю эту махину под ключ в 2030 году. Теперь все остановлено на уровне земляных работ.

То, что в 2023 году виделось чудом, но вполне достижимым чудом, в начале 2026 года воспринимается как вычурное излишество. Суверенный фонд решил оптимизировать расходы и, по крайней мере, отложить сооружение архитектурных аттракционов. Цена на нефть не на таких прекрасных высотах, чтобы тратиться на подобные прихоти.

Первой жертвой сокращения трат стал разрекламированный на весь мир город NEOM, футуристический мегапроект Саудовской Аравии, представляющий линейный город в пустыне как один гигантский дом длиной 170 километров, высотой 500 метров и шириной 200 метров, работающий полностью на возобновляемой энергии. Город был рассчитан на девять миллионов жителей. Первые из них должны были заселиться уже в 2025 году, но проект оказался очень сырым, потребовал доработок и переделок, строительство с самого начала не смогло набрать обещанных темпов, а сейчас и вовсе практически остановилось. Огромные котлованы да тысячи вбитых свай обидно напоминают о несбывшейся мечте принца сделать в своей стране нечто такое, что разрушило бы ее образ нефтяного колодца в пустыне с пальмами и верблюдами и превратило в передовой фронт самых современных технологий.

Теперь вот пришел черед и магического «куба» опять вернуться в область мечты. Кстати, такая форма развлекательного сооружения вызывала критику со стороны части духовников, поскольку кощунственно напоминает Каабу в Мекке. Теперь можно говорить, что на то не было воли Всевышнего.