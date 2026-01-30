Украинская война лишила Россию статуса великой державы

В то время как официальная риторика Кремля продолжает транслировать образ стратегической инициативы и неуклонного продвижения российских войск на украинском фронте, новое исследование, опубликованное американским аналитическим Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, предлагает принципиально иную картину происходящего. Авторы доклада приходят к выводу, что, несмотря на формальное наступление, Россия демонстрирует необычно медленные темпы продвижения, ограниченные территориальные приобретения и платит за них цену, которая по своим масштабам сопоставима с крупнейшими войнами великих держав ХХ века. В исследовании внимание концентрируется на разрыве между публичными заявлениями президента Владимира Путина, который в декабре 2025 года говорил о последовательном ослаблении украинских сил, и фактическими показателями, отражающими ход боевых действий. Более того, авторы доклада прямо полемизируют с частью западных экспертов и политиков, утверждающих, что Россия обладает структурным преимуществом и в конечном счете «возьмет верх».

Систематический анализ ключевых параметров - уровня потерь, темпов наступления, масштабов захваченных территорий и состояния экономики - приводит исследователей к выводу, что Москва далека от победы и демонстрирует признаки стратегического истощения. По оценкам авторов, с февраля 2022 года по декабрь 2025 года совокупные потери российских вооруженных сил составили почти 1,2 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из них от 275 тысяч до 325 тысяч приходятся на погибших. Только в 2025 году российская армия, по оценке исследователей, потеряла около 415 тысяч человек, что эквивалентно примерно 35 тысячам в месяц. Эти цифры авторы называют исключительными в историческом контексте, подчеркивая, что ни одна крупная держава не несла подобных потерь ни в одной войне со времен Второй мировой. Потери России в нынешнем конфликте значительно превышают масштабы утрат в советских кампаниях в Афганистане и Чечне. Для сравнения, потери Украины за тот же период оцениваются в 500-600 тысяч человек, из которых около 100-140 тысяч погибли. Совокупные потери обеих сторон, по подсчетам доклада, приближаются к 1,8 миллиона человек и уже к весне 2026 года могут достичь отметки в 2 миллиона.

Авторы доклада связывают столь высокие человеческие потери с целым рядом факторов: провалами в общевойсковом управлении, слабой тактической подготовкой, коррупцией, низким моральным состоянием личного состава, а также с сознательно выбранной стратегией истощения, при которой российское командование готово обменивать человеческие ресурсы на ограниченные тактические продвижения в надежде подорвать способность Украины к сопротивлению. При этом территориальные результаты этих усилий остаются крайне скромными. Исследование фиксирует, что с начала 2024 года Россия действительно удерживает инициативу, однако темпы ее наступления являются аномально низкими. В районе Покровска среднее продвижение составило около 70 метров в день, что в сумме дало примерно 50 километров за почти два года боевых действий. В районе Часов Яра этот показатель снизился до 15 метров в день, под Купянском - до 23 метров. Лишь на отдельных участках, таких как направление на Гуляйполе в Запорожской области, в конце 2025 года темпы временно ускорялись, достигая около 300 метров в день. В целом же Россия оккупировала в 2024 году около 3600 квадратных километров, что составляет примерно 0,6 процента территории Украины. В 2025 году этот показатель вырос до 4800 квадратных километров, или около 0,8 процента. Дополнительно Москва восстановила контроль над примерно 470 квадратными километрами в Курской области. С учетом территорий, захваченных до 2022 года, включая Крым и часть Донбасса, Россия в настоящее время контролирует около 120 тысяч квадратных километров, то есть порядка 20 процентов территории Украины.

Однако даже эти цифры, подчеркивают авторы исследования, радикально не соответствуют стратегическим целям, которые традиционно приписывают Кремлю, - подчинения Украины или восстановления над ней решающего влияния. Экономическая составляющая войны также демонстрирует растущее напряжение. Авторы признают, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидали многие наблюдатели, чему способствовали положительное сальдо торгового баланса, относительная стабильность рубля и сохранение экспортных доходов от энергоносителей. Однако эта устойчивость носит все более поверхностный характер. В 2025 году экономический рост замедлился до 0,6 процента, а прогнозы Международного валютного фонда на текущий год колеблются в районе 0,8 процента. Одновременно усиливаются инфляционное давление, дефицит рабочей силы, сокращение внутреннего спроса и рост бюджетной нагрузки на фоне снижения нефтяных доходов. Отдельно подчеркивается, что Россия направляет все большую долю бюджета на оборону, военно-промышленный комплекс, внутреннюю безопасность и обслуживание государственного долга. При этом военное производство, несмотря на количественный рост, не создает устойчивой добавленной стоимости и не способствует повышению общей производительности экономики.