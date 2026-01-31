USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

В США начались аресты журналистов: знаменитый Дон Лемон, известная Джорджия Форт…

Фарид Исаев, автор haqqin.az
03:42 697

О злопамятности и мстительности Дональда Трампа хорошо известно: он может путать Гренландию с Исландией и Армению с Албанией, но если кто-то когда-то ему насолил, эпизод врезается в память Трампа навечно, и требуется лишь подходящий случай, чтобы обидчик поплатился. Нынче пришел черед знаменитого журналиста Дона Лемона.

Лемон – одно из самых узнаваемых лиц американской журналистики. Он много лет выходил в прайм-эфирах CNN, и Трампу крепко от него доставалось в первое президентство. Так, например, в январе 2018 года он начал одну из своих передач словами: «Президент Соединенных Штатов расист. Многие из нас знали это».

С некоторых пор Дон Лемон работает на себя в качестве автора независимого YouTube-канала.

Очевидная попытка расправиться с неудобным и неугодным журналистом вызвала волну возмущения среди его коллег, а сам Дон Лемон отозвался: «Пусть попробуют. Ничто не вынудит меня перестать журналистом. Это не заткнет мой голос»

Когда начались протесты в Миннесоте, журналист отправился туда, чтобы освещать событие для своего канала, и 18 января оказался в гуще одной из самых нашумевших историй.

Человек десять протестующих против произвола агентов ICE, иммиграционной и таможенной службы, ворвались в церковь в Сент-Поле, где, по их сведениям, пастором служит исполняющий обязанности директора полевого офиса ICE. Выкрикивание лозунгов и размахивание плакатами воскресное богослужение, конечно же, сорвали, к большому неудовольствию находившихся там людей, что, безусловно, является делом небогоугодным и закононепослушным. Лемон вел с места события с стрим-репортаж, по всем правилам журналистского мастерства беря интервью как у зачинщиков, так и у пострадавших. Хотя, тут и гадать долго не надо, душой был на стороне тех, кто выступил против ICE. Помимо знаменитости на месте работала и местная журналистка Джорджия Форт.

Когда за санкцией на арест журналистов обратились к федеральному судье в Миннесоте, тот отказал, сославшись на отсутствие доказательств их вины и на Первую поправку к Конституции, защищающую права журналистов. Но к делу подключилась генпрокурор Пэм Бонди, и Лемона и Форт арестовали, как и нескольких других людей, бывших на акции протеста. Причем за Доном Лемоном пришли на другом краю страны, в Лос-Анджелесе, где он освещал мероприятия по вручению премии «Грэмми».

Арестована и журналистка Джорджия Форт

Характерно, что аресты среди участников протестов проходят, но ни одного ареста в связи убийствами агентами ICE в Миннеаполисе местных жителей Рене Гуд и Алекса Претти до сих пор не последовало.

Очевидная попытка расправиться с неудобным и неугодным журналистом вызвала волну возмущения среди его коллег, а сам Дон Лемон отозвался: «Пусть попробуют. Ничто не вынудит меня перестать журналистом. Это не заткнет мой голос». Теперь это будет дело принципа, жесткая схватка людей, хорошо понимающих, как привлечь к себе внимание.

Похоже, своей мстительностью Дональд Трамп создал себе еще одну немаленькую проблему, во всяком случае, сильно ее обострил. Будто прочих было мало.

