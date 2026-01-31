Как выжить: без света, без нефти, без выхода?

Республика Куба входит в самый опасный кризис с момента своего основания. Кризис не идеологический, не дипломатический и даже не экономический в привычном смысле, а энергетический. Когда у государства остается топлива на считаные недели, рушится не только электросеть — начинает рассыпаться конструкция власти, привычки выживания и иллюзия управляемости. Не секрет, что в условиях островного государства электроэнергия, транспорт, водоснабжение, продовольственная логистика и связь напрямую зависят от стабильного импорта топлива. И его внезапное исчезновение превращает хронические проблемы в экзистенциальную угрозу. Еще со времен Фиделя Кастро кубинская энергетическая модель была построена на внешней ренте. Собственная добыча нефти здесь ограничена и технологически сложна, нефтеперерабатывающие мощности изношены, а энергосистема критически зависит от тяжелого топлива. До недавнего времени эту уязвимость компенсировали субсидированные поставки из Венесуэлы и в меньшей степени из Мексики. Однако блокирование венесуэльского направления и заморозка под давлением Вашингтона мексиканских поставок обнажили ключевой изъян: у Гаваны практически нет ни альтернативных источников энергии, ни валюты для ее закупок по рыночным ценам.

Решения США в этом контексте носят стратегический характер. Администрация Дональда Трампа использует энергетический фактор как инструмент ускоренного давления, исходя из логики, что режим, лишенный топлива, не способен удерживать социальный контроль. Заявления США о «близком крахе» Кубы адресованы не только Гаване, но и потенциальным посредникам: сигнал ясен — любые попытки обойти ограничения будут рассматриваться как политический вызов Соединенным Штатам. Для Мексики ситуация с Кубой стала тестом на пределы суверенитета. Формально речь идет о «контрактных» или «гуманитарных» поставках, но на практике энергетическая поддержка Кубы вступает в прямое противоречие с приоритетами мексикано-американских отношений, включая пересмотр торговых соглашений и угрозы санкционного давления. В результате Гавана теряет последнего относительно нейтрального поставщика и остается в дипломатической изоляции именно в тот момент, когда ее внутренние ресурсы исчерпаны. Экономические последствия носят кумулятивный характер. Туризм - некогда ключевой и стабильный источник валюты, так и не восстановился до докризисного уровня. Сахарная отрасль деградировала структурно, а экспорт медицинских услуг и рабочих миссий не компенсирует падение доходов. В этих условиях нефть становится не просто энергоносителем, а условием функционирования государства как такового. Массовые отключения электроэнергии, уже ставшие на Кубе почти ежедневными, неизбежно приведут к остановке предприятий, сбоям в системе продовольственного распределения и росту социального напряжения.