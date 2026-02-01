Иран торгуется, США наводят прицел

Заявление Али Лариджани о «прогрессе в формировании рамок для переговоров с США» прозвучало в момент, когда регион фактически живет в режиме предвоенной мобилизации. На фоне передислокации американского флота, жестких сигналов из Тегерана и крупнейших за десятилетия внутренних протестов в Иране сама риторика о дипломатии выглядит как часть сложной игры на время. Формально речь идет о переговорах, но по сути - о попытке сторон улучшить позиции перед возможной эскалацией.

Контекст показателен. Лариджани, один из ближайших советников верховного лидера Али Хаменеи, сделал заявление сразу после визита в Москву и встречи с президентом Владимиром Путиным. Это указывает на ключевую роль посредников - России, Турции, Катара, которые стремятся не допустить прямого американо-иранского столкновения. Однако сама география контактов говорит о другом - Тегеран ищет не примирения, он пытается расширить дипломатическое пространство, чтобы выиграть время и снизить давление. Параллельно из Вашингтона звучат диаметрально противоположные сигналы. Дональд Трамп публично высмеивает Корпус стражей исламской революции, заявляя, что «они в панике», и одновременно подтверждает, что переговоры идут. Однако в интервью Fox News президент США демонстративно подчеркивает: план действий держится в секрете даже от союзников Соединенных Штатов по Персидскому заливу. Такая позиция - классическая тактика принуждения через неопределенность, в рамках которой дипломатия сопровождается демонстрацией силы. Военная составляющая этого давления очевидна. В регион переброшена авианосная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln, усилены эсминцы с «Томагавками» и средствами ПВО, активизированы переброски техники военно-транспортной авиацией. Центральное командование ВС США публично предупреждает Тегеран о «непрофессиональных действиях» в Ормузском проливе. Другими словами, переговоры сопровождаются созданием условий для силового сценария.

Американские требования также выходят далеко за рамки прежней ядерной сделки: от Тегерана требуют не только прекратить обогащение урана, но и ограничить баллистическую программу, а также отказаться от финансирования союзных группировок по всему Ближнему Востоку. Для иранского режима это фактически означает демонтаж всей региональной стратегии сдерживания. Публично Тегеран такие условия отвергает, настаивая на «равноправном диалоге», однако через посредников продолжает контакты с США. Внутренний фактор лишь усиливает нервозность. Иран переживает самый серьезный социально-политический кризис со времен революции 1979 года. Правозащитные организации говорят о тысячах погибших; по неофициальным оценкам, счет идет на десятки тысяч. Власти готовят инфраструктуру убежищ, переводят станции метро под защитные объекты, а Корпус стражей исламской революции проводит учения в Ормузском проливе, демонстрируя готовность к блокаде судоходства - шагу, который может спровоцировать глобальный энергетический шок.