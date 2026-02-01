Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США

По мере приближения парламентских выборов в Армении внутриполитическая конкуренция в этой стране стремительно обостряется и все заметнее выходит за рамки внутренней повестки, перетекая в сферу внешнего лоббизма. Оппозиционные силы, включая даже традиционно пророссийские группы, все активнее пытаются заручиться поддержкой Соединенных Штатов, рассматривая Вашингтон как инструмент перераспределения политического влияния в стране. Пророссийский лагерь, остающийся крупнейшим оппозиционным сегментом, предпринимает попытки консолидироваться и выработать формулу участия в выборах единым фронтом. Но с учетом глубоких личных и стратегических противоречий между командами экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна курс на консолидацию выглядит малореалистичной. Конкуренция между лагерями двух бывших президентов Армении носит не только политический, но и персонализированный характер, что существенно осложняет формирование единой коалиции.

Параллельно на политической сцене появилась еще одна сила - движение сторонников миллиардера Самвела Карапетяна, находящегося в настоящее время под домашним арестом. Несмотря на формальные ограничения, Карапетян сохраняет значительные финансовые и организационные ресурсы, позволяющие ему вести активную политическую и лоббистскую деятельность. При этом спектр противников правящей партии Никола Пашиняна не ограничивается пророссийскими структурами. Участвовать в выборах и конкурировать с правящей силой намерены также радикальные националисты и маргинальные группы с акцентированной антироссийской позицией. Для них ключевым инструментом становится поиск внешней поддержки и, прежде всего, в США. По данным зарубежных источников, прозападное движение Национальный демократический альянс (НДА) активизировало лоббистскую деятельность в Вашингтоне. Его представители продвигают тезис о том, что правительство Никола Пашиняна допустило «демократический откат» и демонстрирует накануне парламентских выборов, которые состоятся в июне 2026 года, «авторитарные тенденции». Таким образом, формируется нарратив о необходимости пересмотра американской политики в отношении действующей власти.

Альянс расширил свое присутствие в столице США, сохранив контракты с влиятельными лоббистскими структурами, включая консалтингово-лоббистскую компанию Moran Global Strategies, которую возглавляет бывший член Конгресса США Джим Моран. Задача формулируется предельно прагматично: изменить восприятие Армении в американских институтах власти и понизить уровень доверия к правительству Никола Пашиняна. По словам источников, участвующих в переговорах, представители НДА характеризуют нынешнее руководство Армении как «режим, подавляющий инакомыслие и концентрирующий власть под прикрытием реформаторской риторики». Подобные формулировки явно рассчитаны на политическую чувствительность американского истеблишмента к темам прав человека и демократических стандартов. Лоббист Элиас Герасулис и члены правления НДА, включая Ару Папяна, провели серию встреч с конгрессменами и сотрудниками Белого дома, добиваясь усиленного мониторинга ситуации с правами человека в Армении. Фактически речь идет о попытке перенаправить в самый чувствительный момент электорального цикла политическую и символическую поддержку США от действующей власти к оппозиционным силам.

Отдельным направлением кампании стало противостояние правительства Пашиняна с Армянской Апостольской Церковью. Оппозиция интерпретирует этот конфликт не как институциональную реформу отношений государства и церкви, а как преследование по религиозному признаку. Такая подача призвана вызвать резонанс в американской политической среде, где тема свободы вероисповедания традиционно занимает очень важное место. Пашинян публично поставил под сомнение легитимность Гарегина II, охарактеризовав церковную иерархию как наследие прежней политической системы и потенциальный фактор нестабильности. Армянская же оппозиция использует эти заявления для формирования образа государства, сознательно подрывающего один из ключевых национальных институтов. Проявляет лоббистскую активность и Самвел Карапетян. Его команда продвигает в США тезисы об «атаках власти на церковь», «эрозии демократических норм» и «политически мотивированных арестах». Подключены и члены армянской группы поддержки в Конгрессе США. В частности, конгрессмен Брэд Шерман публично выразил обеспокоенность арестами критиков армянского правительства, включая Карапетяна и священнослужителей, призвав Ереван «соблюдать демократические ценности». Конгрессмен подчеркнул, что отношения США и Армении строятся на общей приверженности демократии, и поднял этот вопрос в разговоре с послом Армении в США Лилит Макунц. К защите Карапетяна подключился американский юрист Роберт Амстердам, который проводит регулярные пресс-конференции, утверждая, что преследование бизнесмена носит исключительно политический характер. По его словам, судебные процессы являются демонстративными и призваны запугать оппозицию. Амстердам прямо предупредил, что действия армянских властей окажутся в фокусе внимания международных партнеров.