USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Оппозиция тратит деньги, чтобы получить поддержку США

горячая тема
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
15:47 1144

По мере приближения парламентских выборов в Армении внутриполитическая конкуренция в этой стране стремительно обостряется и все заметнее выходит за рамки внутренней повестки, перетекая в сферу внешнего лоббизма.

Оппозиционные силы, включая даже традиционно пророссийские группы, все активнее пытаются заручиться поддержкой Соединенных Штатов, рассматривая Вашингтон как инструмент перераспределения политического влияния в стране.

Пророссийский лагерь, остающийся крупнейшим оппозиционным сегментом, предпринимает попытки консолидироваться и выработать формулу участия в выборах единым фронтом. Но с учетом глубоких личных и стратегических противоречий между командами экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна курс на консолидацию выглядит малореалистичной. Конкуренция между лагерями двух бывших президентов Армении носит не только политический, но и персонализированный характер, что существенно осложняет формирование единой коалиции.

Саргсян и Кочарян больше не будут вместе

Параллельно на политической сцене появилась еще одна сила - движение сторонников миллиардера Самвела Карапетяна, находящегося в настоящее время под домашним арестом. Несмотря на формальные ограничения, Карапетян сохраняет значительные финансовые и организационные ресурсы, позволяющие ему вести активную политическую и лоббистскую деятельность.

При этом спектр противников правящей партии Никола Пашиняна не ограничивается пророссийскими структурами. Участвовать в выборах и конкурировать с правящей силой намерены также радикальные националисты и маргинальные группы с акцентированной антироссийской позицией. Для них ключевым инструментом становится поиск внешней поддержки и, прежде всего, в США.

По данным зарубежных источников, прозападное движение Национальный демократический альянс (НДА) активизировало лоббистскую деятельность в Вашингтоне. Его представители продвигают тезис о том, что правительство Никола Пашиняна допустило «демократический откат» и демонстрирует накануне парламентских выборов, которые состоятся в июне 2026 года, «авторитарные тенденции». Таким образом, формируется нарратив о необходимости пересмотра американской политики в отношении действующей власти.

Лоббисты Самвела Карапетяна начали активно работать с людьми Трампа

Альянс расширил свое присутствие в столице США, сохранив контракты с влиятельными лоббистскими структурами, включая консалтингово-лоббистскую компанию Moran Global Strategies, которую возглавляет бывший член Конгресса США Джим Моран. Задача формулируется предельно прагматично: изменить восприятие Армении в американских институтах власти и понизить уровень доверия к правительству Никола Пашиняна.

По словам источников, участвующих в переговорах, представители НДА характеризуют нынешнее руководство Армении как «режим, подавляющий инакомыслие и концентрирующий власть под прикрытием реформаторской риторики». Подобные формулировки явно рассчитаны на политическую чувствительность американского истеблишмента к темам прав человека и демократических стандартов.

Лоббист Элиас Герасулис и члены правления НДА, включая Ару Папяна, провели серию встреч с конгрессменами и сотрудниками Белого дома, добиваясь усиленного мониторинга ситуации с правами человека в Армении. Фактически речь идет о попытке перенаправить в самый чувствительный момент электорального цикла политическую и символическую поддержку США от действующей власти к оппозиционным силам.

Новая политическая сила на армянской авансцене - прозападное движение Национальный демократический альянс

Отдельным направлением кампании стало противостояние правительства Пашиняна с Армянской Апостольской Церковью. Оппозиция интерпретирует этот конфликт не как институциональную реформу отношений государства и церкви, а как преследование по религиозному признаку. Такая подача призвана вызвать резонанс в американской политической среде, где тема свободы вероисповедания традиционно занимает очень важное место.

Пашинян публично поставил под сомнение легитимность Гарегина II, охарактеризовав церковную иерархию как наследие прежней политической системы и потенциальный фактор нестабильности. Армянская же оппозиция использует эти заявления для формирования образа государства, сознательно подрывающего один из ключевых национальных институтов.

Проявляет лоббистскую активность и Самвел Карапетян. Его команда продвигает в США тезисы об «атаках власти на церковь», «эрозии демократических норм» и «политически мотивированных арестах». Подключены и члены армянской группы поддержки в Конгрессе США.

В частности, конгрессмен Брэд Шерман публично выразил обеспокоенность арестами критиков армянского правительства, включая Карапетяна и священнослужителей, призвав Ереван «соблюдать демократические ценности». Конгрессмен подчеркнул, что отношения США и Армении строятся на общей приверженности демократии, и поднял этот вопрос в разговоре с послом Армении в США Лилит Макунц.

К защите Карапетяна подключился американский юрист Роберт Амстердам, который проводит регулярные пресс-конференции, утверждая, что преследование бизнесмена носит исключительно политический характер. По его словам, судебные процессы являются демонстративными и призваны запугать оппозицию. Амстердам прямо предупредил, что действия армянских властей окажутся в фокусе внимания международных партнеров.

Конгрессмен Брэд Шерман подчеркнул, что отношения США и Армении строятся на общей приверженности демократии, и поднял этот вопрос в разговоре с послом Армении в США Лилит Макунц

В американских СМИ распространяются публикации, формирующие образ Карапетяна как «защитника церкви». Расчет очевиден: в нынешних политических условиях Соединенных Штатов религиозно-консервативная повестка обладает заметным мобилизационным потенциалом, и лоббисты пытаются встроить армянский сюжет именно в эту систему координат. К кампании подключился и Американский армянский национальный комитет, регулярно выступающий с заявлениями против действий правительства Пашиняна.

В ответ правительство Армении развернуло собственную лоббистскую инфраструктуру, заключив контракт с компанией Mercury Public Affairs стоимостью около 50 тысяч долларов в месяц. Задача прямо противоположная - закрепить за Ереваном имидж демократического реформатора и стратегического партнера США на Южном Кавказе.

Таким образом, избирательная кампания в Армении постепенно превращается в многоуровневую борьбу не только за голоса внутри страны, но и за благосклонность внешних центров влияния. В этом процессе идеологические различия отходят на второй план. Сегодня даже силы, традиционно ориентированные на Москву, готовы апеллировать к Вашингтону, если это может повысить их шансы на перераспределение власти в Армении.

Как мы видим, внешний лоббизм становится не дополнением к политике, а ее полноценным инструментом.

Читайте по теме

«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 9041
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
1 мая 2025, 15:59 20988
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 6885
Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1060
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 600
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 878
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9154
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6872
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10647
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3385
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1486
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3820
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3331

ЭТО ВАЖНО

Посол США: Турция не получит F-35
Посол США: Турция не получит F-35
16:20 1060
Российское зерно в Армению через Азербайджан
Российское зерно в Армению через Азербайджан
16:10 600
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя
Логика Абу-Даби: сделка с семьей Трампа – и Америка твоя наш комментарий
15:32 878
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 9154
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами
Терпение Трампа «небесконечно», страны Залива предупреждают, а Иран сыплет угрозами обновлено 16:00
16:00 6872
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 10647
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»
12:57 3385
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3730
«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 1486
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 3820
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 3331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться