Маленький принц сказал Эрдогану: нет!

Попытка Турции превратить недавнее потепление отношений с Саудовской Аравией в полноценный военно-политический союз уперлась в жесткий прагматизм Эр-Рияда. Анкара рассчитывала встроиться в закрытую связку Саудовская Аравия - Пакистан и оформить новую силовую ось Ближнего Востока, однако наследный принц Мухаммед бин Салман дал ясно понять: сотрудничество - да, участие в архитектуре ключевой безопасности - нет. История с возможным расширением саудовско-пакистанского оборонного соглашения стала показательной. Со ссылкой на информационное агентство France-Presse военные источники в странах Персидского залива прямо опровергли перспективу подключения третьих сторон. Формула прозвучала предельно дипломатично - «двустороннее соглашение, которое останется таковым». По сути, это был отказ. Эксклюзивный характер пакистано-саудовского альянса подчеркивался сознательно: Эр-Рияд не намерен превращать его в многонациональный блок.

На первый взгляд решение саудовцев выглядит нелогичным. За последние три года Анкара и Эр-Рияд после периода конфронтации, вызванной убийством в 2018 году Джамаля Хашогги, заметно сблизились. Стороны перешли к деловой прагматике: многомиллиардные контракты, инвестиции, сделки в оборонной промышленности, закупки саудитами турецких беспилотников Bayraktar, совместные программы подготовки… В Анкаре не без оснований рассчитывали, что этот пакет автоматически выведет отношения на уровень стратегического союза. Однако саудовская логика устроена иначе. Для королевства безопасность - не идеологический альянс, а набор контролируемых двусторонних страховок. Ключевым военным партнером Эр-Рияда десятилетиями остается Пакистан: обучение кадров, размещение контингентов, тесная институциональная координация и, в стратегическом измерении, потенциальный «ядерный зонтик». В обмен Исламабад получает финансовую поддержку и энергетические гарантии. Такая связка слишком чувствительна, чтобы делить ее с третьим игроком. Турция же преследует иные цели, стремясь конвертировать рост оборонной промышленности в политическое влияние и продвигая модель региональной автономии от Запада. Формирование оси Анкара - Эр-Рияд - Исламабад означало бы появление самостоятельного суннитского центра силы, способного одновременно сдерживать Иран и торговаться с США. Это автоматически делало бы Турцию не поставщиком услуг, а соархитектором безопасности.