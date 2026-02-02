USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Заговор педофилов оказался реальностью

Фарид Исаев, автор haqqin.az
Публикация в пятницу очередной порции так называемых «файлов Эпштейна» подтвердила худшие опасения: в дела миллиардера-педофила было вовлечено множество политиков, бизнесменов, дипломатов, причем не только американских, и тому есть достаточно свидетельств.

Три миллиона страниц текста, 180 тысяч фото и две тысячи видео дают обширный материал для анализа, в том числе возможных шпионских связей Джеффри Эпштейна как с русскими, так и с израильтянами. Контакты авантюриста были чрезвычайно обширны и интенсивны.

Всякого рода сомнительными делами, связанными с политикой и бизнесом, широкую публику не удивишь. В массах живо представление, что тем, кто на самом верху пищевой пирамиды, позволено больше, чем простым смертным, и они там занимаются грязными, но масштабными делишками. Иногда это представление сопровождается ненавистью, иногда завистью: живут же люди! Жадность и непереборчивость в средствах считаются едва ли не естественными качествами представителей элиты. Да и вольность бытовых нравов порой рассматривается как маркер принадлежности к самым высшим кругам.

Три миллиона страниц текста, 180 тысяч фото и две тысячи видео дают обширный материал для анализа, в том числе возможных шпионских связей Джеффри Эпштейна как с русскими, так и с израильтянами. Контакты авантюриста были чрезвычайно обширны и интенсивны

Но у этой снисходительности к элите есть свои пределы. И прежде всего это касается жизни и здоровья детей. Здесь включается просто красная лампочка на уровне биологических инстинктов: дети должны быть защищены во что бы то ни стало! Отсюда яростное негодование по отношению к педофилам, людям, которые ради удовлетворения похоти развращают и психологически, а то и физически уродуют несовершеннолетних.

Самые верные трамписты могут простить своему лидеру хроническую неуплату налогов, финансовые махинации, супружескую неверность и даже стрельбу на Пятой авеню, как он сам хвастался в 2016 году. И действительно, мы видим, что стрельба, которую устраивают агенты иммиграционной и таможенной службы ICE в охоте за нелегальными иммигрантами, легко оправдывается верными сторонниками Трампа, даже если ее жертвами становятся простые белые американцы: сами виноваты.

Кто-то предпочтет и файлы Эпштейна считать заговором демократов против лучшего президента всех времен и народов, но отрицать факт активной дружбы Дональда Трампа с педофилом не получится. Отсюда и недалеко до простого вывода, что не мог он не знать об увлечениях своего товарища по, скажем так, активному отдыху, и даже если многочисленные упоминания Трампа в файлах в связи с его участием в оргиях являются злостной клеветой, извращенные наклонности Джеффри Эпштейна не отвадили от этой дружбы.

По заявлениям Трампа, он запретил Эпштейну посещать Мар-а-Лаго, свою резиденцию во Флориде, в 2007 году якобы за неподобающее поведение. Однако первая громкая огласка преступных действий Джеффри Эпштейна появились в 2005 году, когда семья 14‑летней девочки из Палм‑Бич заявила в полицию, что он совершил сексуальное насилие, а федеральное расследование было открыто в 2006 году. Очевидно, Дональд Трамп решил в конце концов отгородиться от друга, привычки которого вытащили на свет, но на это ему понадобилось два года.

По заявлениям Трампа, он запретил Эпштейну посещать Мар-а-Лаго, свою резиденцию во Флориде, в 2007 году якобы за неподобающее поведение. Однако первая громкая огласка преступных действий Джеффри Эпштейна появились в 2005 году, когда семья 14‑летней девочки из Палм‑Бич заявила в полицию, что он совершил сексуальное насилие

Удивительно, но факт: именно в среде сторонников Трампа существовала и существует теория заговора педофилов-демократов: якобы тайная сеть представителей политической элиты похищает детей в преступных целях, а высокий властный статус позволяет покрывать эти преступления и оставаться безнаказанными. История похождений Эпштейна прекрасно укладывается в эти рамки, вот только партийная принадлежность участников этого круга не имела значения, и роль Дональда Трампа требует по меньшей мере прояснения. А вместо пиццерий «Макдональдс», где мучают детей, центром педофильских утех стал частный остров в Карибском море.

Из всего массива документов, насчитывающего больше шести миллионов единиц хранения, сейчас опубликована примерно половина. Кроме того, Министерство юстиции США заявило, что в рамках оглашения «файлов Эпштейна» не стало публиковать фото- и видеоматериалы, содержащие сцены сексуализированного насилия над детьми или смерти. Из этого заявления неясно, идет ли речь о найденном у Эпштейна чужом порно или о материалах, снятых при его участии или участии его гостей. На очень много вопросов нужно найти ответы, отмахнуться не получится, как бы кому-то ни хотелось.

Пока за преступные забавы с детьми ответили только сам Джеффри Эпштейн, наложивший на себя руки в 2019 году, до судебного разбирательства, да его сообщница Гислейн Максвелл, отбывающая двадцатилетний срок в улучшенных тюремных условиях. Условия содержания ей радикально улучшили после встречи с Тоддом Бланшем, заместителем генерального прокурора США, а ранее личным адвокатом Дональда Трампа по уголовным делам. Максвелл, поставлявшая Эпштейну девочек и принимавшая участие в сценах развращения, ни разу слова худого не сказала про Трампа. А зачем? Себе дороже.

