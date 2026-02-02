Заговор педофилов оказался реальностью

Публикация в пятницу очередной порции так называемых «файлов Эпштейна» подтвердила худшие опасения: в дела миллиардера-педофила было вовлечено множество политиков, бизнесменов, дипломатов, причем не только американских, и тому есть достаточно свидетельств. Три миллиона страниц текста, 180 тысяч фото и две тысячи видео дают обширный материал для анализа, в том числе возможных шпионских связей Джеффри Эпштейна как с русскими, так и с израильтянами. Контакты авантюриста были чрезвычайно обширны и интенсивны. Всякого рода сомнительными делами, связанными с политикой и бизнесом, широкую публику не удивишь. В массах живо представление, что тем, кто на самом верху пищевой пирамиды, позволено больше, чем простым смертным, и они там занимаются грязными, но масштабными делишками. Иногда это представление сопровождается ненавистью, иногда завистью: живут же люди! Жадность и непереборчивость в средствах считаются едва ли не естественными качествами представителей элиты. Да и вольность бытовых нравов порой рассматривается как маркер принадлежности к самым высшим кругам.

Но у этой снисходительности к элите есть свои пределы. И прежде всего это касается жизни и здоровья детей. Здесь включается просто красная лампочка на уровне биологических инстинктов: дети должны быть защищены во что бы то ни стало! Отсюда яростное негодование по отношению к педофилам, людям, которые ради удовлетворения похоти развращают и психологически, а то и физически уродуют несовершеннолетних. Самые верные трамписты могут простить своему лидеру хроническую неуплату налогов, финансовые махинации, супружескую неверность и даже стрельбу на Пятой авеню, как он сам хвастался в 2016 году. И действительно, мы видим, что стрельба, которую устраивают агенты иммиграционной и таможенной службы ICE в охоте за нелегальными иммигрантами, легко оправдывается верными сторонниками Трампа, даже если ее жертвами становятся простые белые американцы: сами виноваты. Кто-то предпочтет и файлы Эпштейна считать заговором демократов против лучшего президента всех времен и народов, но отрицать факт активной дружбы Дональда Трампа с педофилом не получится. Отсюда и недалеко до простого вывода, что не мог он не знать об увлечениях своего товарища по, скажем так, активному отдыху, и даже если многочисленные упоминания Трампа в файлах в связи с его участием в оргиях являются злостной клеветой, извращенные наклонности Джеффри Эпштейна не отвадили от этой дружбы. По заявлениям Трампа, он запретил Эпштейну посещать Мар-а-Лаго, свою резиденцию во Флориде, в 2007 году якобы за неподобающее поведение. Однако первая громкая огласка преступных действий Джеффри Эпштейна появились в 2005 году, когда семья 14‑летней девочки из Палм‑Бич заявила в полицию, что он совершил сексуальное насилие, а федеральное расследование было открыто в 2006 году. Очевидно, Дональд Трамп решил в конце концов отгородиться от друга, привычки которого вытащили на свет, но на это ему понадобилось два года.