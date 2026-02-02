Абу-Даби хочет забрать Газу

Объединённые Арабские Эмираты хотят взять на себя гражданское управление сектором Газы. Речь идет не о символическом участии, а о полном цикле управления: гуманитарное снабжение, торговля, логистика, охрана инфраструктуры. Все ключевые функции, от распределительных центров до складов и маршрутов поставок, переходят под внешний контроль, а вместе с ними - и рычаги влияния на повседневную жизнь территории. Предлагаемая схема предельно прагматична. Эмираты намерены контролировать товарные потоки, закупать продукцию у израильских поставщиков, перестраивать распределительные пункты в современные логистические узлы и при необходимости привлекать частные охранные компании для защиты инфраструктуры. Газа в такой конфигурации превращается в управляемую хозяйственную зону с жесткой административной вертикалью - нечто близкое к протекторату с экономическим уклоном. По сути, Абу-Даби экспортирует собственную формулу стабилизации: порядок через инфраструктуру и деньги.

Для израильской экономики это почти учебный кейс «контролируемого соседства». Подряды на поставки, строительство, цифровые системы учета, обслуживание сетей с высокой вероятностью получат израильские компании. Появляются прозрачные каналы снабжения, снижается пространство для теневых схем, а сам сектор постепенно встраивается в израильский рынок через эмиратский фильтр. В результате территория сектора, долгие годы генерировавшая риски, начинает восприниматься как управляемый актив. Однако за хозяйственной логикой просматривается более масштабный расчет. Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян последовательно выстраивает сеть стратегических опорных точек от Африканского Рога до Восточного Средиземноморья: порты, терминалы, логистические компании, инвестиционные фонды, частные подрядчики безопасности. Опыт портового оператора DP World показывает, что Эмираты мыслят категориями маршрутов и узлов, а не линиями границ. Кто управляет потоками - тот задает политическую повестку. В этой системе координат Газа - еще один элемент транспортной мозаики. Абу-Даби стремится деполитизировать пространство, подчинить его контрактам и логистике.