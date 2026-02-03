Рискнуть свободой ради безопасности

В этой небольшой, всего пять миллионов человек, центральноамериканской стране прошли выборы, которые показали: проблема борьбы с наркотрафиком не высосана из пальца, и больше всего проблем она доставляет тем государствам, через которые этот убийственный товар устремляется в США. Костариканцы уже в первом туре сделали выбор в пользу жестких мер искоренения преступности. Еще не так давно Коста-Рика считалась одной из самых благополучных стран региона, относительно богатой и безопасной, рай для туристического отдыха. Однако в последние годы поток наркотиков, идущих транзитом через страну, резко возрос. В минувшем месяце Министерство финансов США назвало Коста-Рику «ключевым мировым пунктом перевалки кокаина».

Такое положение вещей не могло не сказаться на уровне преступности: 2023 год стал рекордным по числу убийств – 905 зафиксированных случаев, в последующие два – больше 870 каждый год. Слава безопасного райского уголка улетучилась. Чтобы понимать, насколько радикальны произошедшие перемены, нужно упомянуть, что Коста-Рика – первая страна в мире, которая отказалась от своей армии. В 1948 году, после гражданской войны, было принято такое решение, чтобы исключить возможность военных переворотов. Запрет на армию как институт внесен в Конституцию 1949 года. Безусловно, в стране есть органы правопорядка, но особых причин беспокоиться о безопасности своих граждан власти Коста-Рики не испытывали. До последнего момента. Действующий и чрезвычайно популярный президент Родриго Чавес занял жесткую позицию по отношению к преступности, но его полномочия заканчиваются, и участвовать в нынешних выборах он не мог. В качестве преемницы он выдвинул министра своего кабинета 39-летнюю Лауру Фернандес, за которую активно агитировал, разъезжая по всей стране. В результате она получила поддержку больше половины голосов избирателей, и необходимость во втором туре выборов отпала. О триумфе Фернандес свидетельствует и результат ее Суверенной народной партии в Конгрессе: тридцать восемь мест из пятидесяти семи. Это по сравнению с восемью местами на предыдущих выборах.