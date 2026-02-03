Рискнуть свободой ради безопасности

USD 1.7000
Фарид Исаев, автор haqqin.az
В этой небольшой, всего пять миллионов человек, центральноамериканской стране прошли выборы, которые показали: проблема борьбы с наркотрафиком не высосана из пальца, и больше всего проблем она доставляет тем государствам, через которые этот убийственный товар устремляется в США. Костариканцы уже в первом туре сделали выбор в пользу жестких мер искоренения преступности.

Еще не так давно Коста-Рика считалась одной из самых благополучных стран региона, относительно богатой и безопасной, рай для туристического отдыха. Однако в последние годы поток наркотиков, идущих транзитом через страну, резко возрос. В минувшем месяце Министерство финансов США назвало Коста-Рику «ключевым мировым пунктом перевалки кокаина».

В этой небольшой, всего пять миллионов человек, центральноамериканской стране прошли выборы, которые показали: проблема борьбы с наркотрафиком не высосана из пальца, и больше всего проблем она доставляет тем государствам, через которые этот убийственный товар устремляется в США

Такое положение вещей не могло не сказаться на уровне преступности: 2023 год стал рекордным по числу убийств – 905 зафиксированных случаев, в последующие два – больше 870 каждый год. Слава безопасного райского уголка улетучилась.

Чтобы понимать, насколько радикальны произошедшие перемены, нужно упомянуть, что Коста-Рика – первая страна в мире, которая отказалась от своей армии. В 1948 году, после гражданской войны, было принято такое решение, чтобы исключить возможность военных переворотов. Запрет на армию как институт внесен в Конституцию 1949 года. Безусловно, в стране есть органы правопорядка, но особых причин беспокоиться о безопасности своих граждан власти Коста-Рики не испытывали. До последнего момента.

Действующий и чрезвычайно популярный президент Родриго Чавес занял жесткую позицию по отношению к преступности, но его полномочия заканчиваются, и участвовать в нынешних выборах он не мог. В качестве преемницы он выдвинул министра своего кабинета 39-летнюю Лауру Фернандес, за которую активно агитировал, разъезжая по всей стране. В результате она получила поддержку больше половины голосов избирателей, и необходимость во втором туре выборов отпала. О триумфе Фернандес свидетельствует и результат ее Суверенной народной партии в Конгрессе: тридцать восемь мест из пятидесяти семи. Это по сравнению с восемью местами на предыдущих выборах.

Действующий и чрезвычайно популярный президент Родриго Чавес занял жесткую позицию по отношению к преступности, но его полномочия заканчиваются, и участвовать в нынешних выборах он не мог. В качестве преемницы он выдвинул министра своего кабинета 39-летнюю Лауру Фернандес, за которую активно агитировал, разъезжая по всей стране

Лаура Фернандес обещает воспроизвести в Коста-Рике политику президента Сальвадора Наиба Букеле, о которой крайне похвально высказывается Дональд Трамп. В районах с высоким уровнем преступности будет вводиться чрезвычайное положение, всячески будут поддерживаться контакты с иностранными спецслужбами (читайте: американскими), а также будет построена огромная тюрьма для особо опасных преступников на пять тысяч мест. Напомним, в сальвадорскую тюрьму по договоренности с Букеле из Америки отправляют нелегальных мигрантов, ну, или тех, кому не повезло быть принятым за таковых.

Высказываются опасения, что новая глава Коста-Рики, не будучи ограничена сильной оппозицией и заряженная на использование силовых методов управления страной, может шатнуть страну в сторону авторитарного режима. Но пока костариканцы, похоже, готовы рискнуть свободой ради возвращения к безопасности.

