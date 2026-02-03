Белуджи восстали. Кому это надо?

Как уже сообщал ранее haqqin.az, 31 января в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана была отмечена очередная вспышка насилия. Сепаратистская группировка, именующая себя «Армия освобождения Белуджистана», провела одну из самых масштабных операций за всю историю своего существования. В нападении участвовали более 200 боевиков, включая несколько смертников. Удары были нанесены одновременно в разных районах провинции, в том числе в столице Белуджистана Кветта и в Гвадаре. Погибли 50 человек - 17 военнослужащих и 33 мирных жителя. Исламабад отреагировал немедленно. Власти начали контртеррористическую операцию и уже 2 февраля объявили об уничтожении 200 боевиков-белуджей. С одной стороны, это стало самым кровопролитным за последние годы столкновением между сепаратистами и пакистанскими силовиками. С другой - кризис еще сильнее обострил и без того напряженные отношения Пакистана с соседними Индией и Афганистаном. В Исламабаде убеждены, что «Армия освобождения Белуджистана» получает финансирование и оружие от Нью-Дели и афганских талибов. Не случайно в официальной риторике Исламабада группировку называют «Фитна аль-Хиндостан». Индия обвинения такого рода традиционно отвергает, а на этот раз в Нью-Дели вообще предпочли промолчать.

Белуджистан - самая крупная и при этом одна из наименее населенных провинций Пакистана. Ее основное население составляют белуджи. «Армия освобождения Белуджистана», созданная в 2000 году, обвиняет центральные власти в дискриминации и экономической эксплуатации региона и ведет вооруженную борьбу за отделение от Пакистана. В стране, где традиционно доминируют исламистские радикальные движения, эта организация выглядит исключением: она позиционирует себя как светская сила, использует левую и антиколониальную риторику и заявляет, что выступает «против империализма и колониализма Пакистана и Китая». Именно китайский фактор придает конфликту дополнительную остроту. Белуджистан богат полезными ископаемыми, и Китай активно инвестирует в добывающую промышленность и инфраструктуру региона. Поэтому китайские специалисты и объекты регулярно становятся мишенями сепаратистов. В 2018 году боевики атаковали консульство КНР в Карачи. В апреле 2022 года возле университета Карачи были убиты трое китайских граждан. Тот теракт стал первым случаем использования женщины-смертницы: по данным группировки, взрыв устроила 30-летняя Шари Белудж - школьная преподавательница и мать двоих детей. За последние годы белуджский сепаратизм превратился для Пакистана в хроническую и прогрессирующую проблему. В августе 2024 года в серии атак погибли 74 человека, включая 14 военных. В марте прошлого года боевики напали на поезд «Джафар Экспресс» и захватили пассажиров в заложники. Во время операции по их освобождению были ликвидированы 33 сепаратиста.

Министр обороны Пакистана Мухаммад Асиф, комментируя последнюю атаку, исключил любые переговоры с «Армией освобождения Белуджистана». По его словам, уничтожение 200 боевиков за первые дни февраля стало наивысшим достижением за последнее десятилетие: столь чувствительного удара по группировке еще не наносилось. Вместе с тем Асиф признал, что потери среди мирного населения остаются крайне высокими. Сепаратисты требуют, чтобы «небелуджи» покинули провинцию, и одновременно расправляются с теми белуджами, кто сохраняет лояльность государству или отказывается сотрудничать с боевиками. Белуджский фактор все заметнее влияет и на внешнюю политику. Сепаратизм стал дополнительным раздражителем в отношениях Пакистана с Индией и Афганистаном. На этот раз премьер-министр Белуджистана Сарфраз Бугти прямо обвинил в происходящем Нью-Дели и талибов. Он напомнил, что по соглашению, заключенному в Дохе в 2020 году, талибы обязались не допускать использования афганской территории для нападений на соседние страны. Однако, по словам Бугти, «афганская земля снова используется против Пакистана». В Исламабаде утверждают, что и «Армия освобождения Белуджистана» и пакистанские талибы получают поддержку из Афганистана. Напряженность в регионе сохраняется с октября прошлого года, когда Пакистан заявил об уничтожении десятков боевиков на афганской территории. Примечательно, что прежний лидер группировки, Аслам Белудж, был ликвидирован в 2018 году пакистанской разведкой именно в афганском Кандагаре. Позднее официальный Кабул признал, что начальник полиции Кандагара годами укрывал лидеров сепаратистов у себя дома.