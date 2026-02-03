Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»

С началом полномасштабной войны небо над Украиной превратилось в отдельный театр боевых действий - не только ракетный и авиационный, но и цифровой. Сегодня эффективность удара определяется не столько запасом топлива или аэродинамикой аппарата, сколько устойчивостью каналов связи. В этих условиях решение компании SpaceX перекрыть России доступ к системе Starlink может оказаться фактором оперативного уровня, напрямую влияющим на результативность российских беспилотников.

29 января Министерство обороны Украины подтвердило запуск совместного с компанией Илона Маска механизма блокировки несанкционированных терминалов. Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что вводится обязательная аутентификация оборудования: работать смогут только зарегистрированные и проверенные терминалы, физически привязанные к украинской стороне. Остальные будут дистанционно отключаться. Формально речь идет о технической процедуре. По сути - о попытке лишить Россию одного из ключевых технологических факторов, позволивших ей повысить качество и устойчивость дроновых атак. Starlink представляет собой низкоорбитальную спутниковую сеть из тысяч аппаратов, обеспечивающую стабильную широкополосную связь даже при разрушенной инфраструктуре и активном радиоэлектронном подавлении. Для военных это означает непрерывный канал передачи телеметрии, видеоразведки, координат и команд управления. Наличие такого канала превращает любой беспилотник из автономного боеприпаса в управляемую платформу. Без устойчивой связи дрон действует по заранее загруженному маршруту, опираясь на инерциальную навигацию и GPS. Любые помехи снижают точность. А вот при наличии спутникового канала возможны корректировка курса в реальном времени, смена цели, обход зон ПВО, дополнительная разведка перед ударом. Фактически речь идет об элементах сетецентрического управления. Именно поэтому обнаружение терминалов Starlink на российских беспилотниках стало для Киева тревожным сигналом.

По данным украинских источников, на территории Украины сегодня функционирует более 50 тысяч терминалов. Часть оборудования Starlink, как утверждается, попала к российской стороне через «серый рынок», перепродажи и третьи страны. Это не централизованные поставки, а разрозненные каналы, однако даже ограниченного числа устройств оказалось достаточно, чтобы повысить устойчивость отдельных российских систем. Институт изучения войны (ISW) отметил в январском отчете, что российские подразделения все чаще используют Starlink для увеличения живучести и управляемости ударных БПЛА. В частности, упоминался аппарат БМ-35 с заявленной дальностью около 500 километров. Однако ключевым фактором здесь является не сама дальность, а возможность сохранять контроль над аппаратом на всем маршруте, повышая точность и гибкость применения. Россия и без спутниковой связи способна запускать на сотни километров барражирующие боеприпасы типа «Герань». Но без устойчивого канала такие аппараты после старта фактически теряют управляемость. Современная же война требует обратного - постоянной адаптации и оперативного переназначения целей. Следовательно, блокировка терминалов снижает не количественные, а качественные параметры применения беспилотников. Массовые пуски сохранятся, однако сложные удары с элементами разведки, корректировки и устойчивости к радиоэлектронной борьбе окажутся существенно ограничены. Контекст здесь шире. С 2022 года именно Starlink стал для Украины критически важной коммуникационной инфраструктурой. Через него обеспечиваются управление подразделениями, координация артиллерии, работа FPV-дронов, передача разведывательных данных. Российские аналоги - «Гонец» и другие системы - не обеспечивают сопоставимого покрытия и пропускной способности. Поэтому использование Starlink российской стороной давало ей асимметричное преимущество за счет западной технологии. Теперь это преимущество нивелируется.