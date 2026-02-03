Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа

Пока парламент в Багдаде вновь и вновь проваливает голосования по выборам президента и не способен сформировать правительственный кабинет, Дональд Трамп просто прислал человека, задача которого - напомнить элитам Ирака, что время автономной игры закончилось. Речь идет о том самом пресловутом Томе Барраке – после в Турции и специальном посланнике президента США по Сирии и Ливану, который теперь официально получил и иракское направление. Формально это кадровая перестановка: Баррак сменил в Ираке Марка Сабайю. По сути же, речь идет о смене стиля. Если Сабайю в Багдаде считали осторожным переговорщиком, то за Барраком давно закрепилась репутация человека давления и ультиматумов. По данным ближневосточных источников, Том Баррак уже провел серию встреч с премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани и лидером Курдской демократической партии Масудом Барзани, передав им «сообщения администрации Белого дома». В переводе с дипломатического это следует читать как «условия».

Американская повестка предельно прагматична и жестка: борьба с проиранскими вооруженными формированиями, перекрытие долларовых потоков в сторону Ирана, зачистка коррупционных схем внутри самого Ирака. То есть Вашингтон больше не намерен убеждать – он хочет администрировать. Ирак переживает один из самых глубоких политических кризисов последних лет. Парламент не может избрать президента, а без этого невозможно запустить формирование правительства. Кандидатура Нури аль-Малики, ассоциируемого с проиранским курсом, стала точкой раскола. Для США возвращение аль-Малики - однозначно «красная линия». По данным багдадских источников, послание, которое спецпредставитель президента США донес до иракских элит, было предельно прямым: если новое правительство возглавят силы, воспринимаемые как враждебные интересам США, последуют жесткие экономические и дипломатические санкции. Это уже не дипломатия, а язык протектората. Фактически Вашингтон возвращается к формуле начала 2000-х: Ирак рассматривается не как суверенная площадка для внутренней борьбы, а как элемент региональной архитектуры, где ключевые решения принимаются с оглядкой на стратегию Соединенных Штатов.

Назначение одного эмиссара на Сирию, Ливан и Ирак показательно: Вашингтон рассматривает их как единый театр. Для Белого дома это одна цепочка - иранское влияние, шиитские формирования, серые финансовые каналы, энергетика и логистика. Багдад в этой схеме - не столица самостоятельного государства, а узел антииранской системы сдерживания. Иракские политики это понимают, поэтому риторика о «невмешательстве» звучит все тише - слишком высоки риски. Экономика страны критически зависит от долларовых расчетов, доступа к международной банковской системе и американских финансовых механизмов. Любые санкции мгновенно ударят по бюджету, зарплатам и импорту. В условиях, когда государство и так держится на нефтяных доходах и хрупком социальном контракте, подобный шок способен обрушить всю конструкцию. Проще говоря, у Багдада нет ресурсов для фронтального конфликта с США. При этом проиранские ополченцы глубоко встроены в систему безопасности Ирака. Многие из них формально легализованы как части сил народной мобилизации. Они контролируют границы, логистику, теневую торговлю и финансовые потоки. Это не маргиналы, а параллельная власть. Поэтому задача Баррака - не договариваться, а постепенно выдавливать их из институционального поля через финансы, санкции, кадровые решения и контроль над банковской системой. Это уже не политика, а хирургия.