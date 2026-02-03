USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az
19:23 950

Пока парламент в Багдаде вновь и вновь проваливает голосования по выборам президента и не способен сформировать правительственный кабинет, Дональд Трамп просто прислал человека, задача которого - напомнить элитам Ирака, что время автономной игры закончилось.

Речь идет о том самом пресловутом Томе Барраке – после в Турции и специальном посланнике президента США по Сирии и Ливану, который теперь официально получил и иракское направление. Формально это кадровая перестановка: Баррак сменил в Ираке Марка Сабайю. По сути же, речь идет о смене стиля. Если Сабайю в Багдаде считали осторожным переговорщиком, то за Барраком давно закрепилась репутация человека давления и ультиматумов.

По данным ближневосточных источников, Том Баррак уже провел серию встреч с премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани и лидером Курдской демократической партии Масудом Барзани, передав им «сообщения администрации Белого дома». В переводе с дипломатического это следует читать как «условия».

Речь идет о том самом пресловутом Томе Барраке – после в Турции и специальном посланнике президента США по Сирии и Ливану, который теперь официально получил и иракское направление

Американская повестка предельно прагматична и жестка: борьба с проиранскими вооруженными формированиями, перекрытие долларовых потоков в сторону Ирана, зачистка коррупционных схем внутри самого Ирака. То есть Вашингтон больше не намерен убеждать – он хочет администрировать.

Ирак переживает один из самых глубоких политических кризисов последних лет. Парламент не может избрать президента, а без этого невозможно запустить формирование правительства. Кандидатура Нури аль-Малики, ассоциируемого с проиранским курсом, стала точкой раскола. Для США возвращение аль-Малики - однозначно «красная линия».

По данным багдадских источников, послание, которое спецпредставитель президента США донес до иракских элит, было предельно прямым: если новое правительство возглавят силы, воспринимаемые как враждебные интересам США, последуют жесткие экономические и дипломатические санкции. Это уже не дипломатия, а язык протектората.

Фактически Вашингтон возвращается к формуле начала 2000-х: Ирак рассматривается не как суверенная площадка для внутренней борьбы, а как элемент региональной архитектуры, где ключевые решения принимаются с оглядкой на стратегию Соединенных Штатов.

Кандидатура Нури аль-Малики, ассоциируемого с проиранским курсом, стала точкой раскола. Для США возвращение аль-Малики - однозначно «красная линия»

Назначение одного эмиссара на Сирию, Ливан и Ирак показательно: Вашингтон рассматривает их как единый театр. Для Белого дома это одна цепочка - иранское влияние, шиитские формирования, серые финансовые каналы, энергетика и логистика. Багдад в этой схеме - не столица самостоятельного государства, а узел антииранской системы сдерживания.

Иракские политики это понимают, поэтому риторика о «невмешательстве» звучит все тише - слишком высоки риски. Экономика страны критически зависит от долларовых расчетов, доступа к международной банковской системе и американских финансовых механизмов. Любые санкции мгновенно ударят по бюджету, зарплатам и импорту. В условиях, когда государство и так держится на нефтяных доходах и хрупком социальном контракте, подобный шок способен обрушить всю конструкцию. Проще говоря, у Багдада нет ресурсов для фронтального конфликта с США.

При этом проиранские ополченцы глубоко встроены в систему безопасности Ирака. Многие из них формально легализованы как части сил народной мобилизации. Они контролируют границы, логистику, теневую торговлю и финансовые потоки. Это не маргиналы, а параллельная власть. Поэтому задача Баррака - не договариваться, а постепенно выдавливать их из институционального поля через финансы, санкции, кадровые решения и контроль над банковской системой. Это уже не политика, а хирургия.

При этом проиранские ополченцы глубоко встроены в систему безопасности Ирака. Многие из них формально легализованы как части сил народной мобилизации. Они контролируют границы, логистику, теневую торговлю и финансовые потоки

Для Ирака это означает неприятную реальность - пространство для самостоятельного маневра стремительно сужается. Любой жест в сторону Тегерана будет встречен экономическим рычагом США, а попытка полностью игнорировать Иран чревата внутренним взрывом. В результате страна вновь оказывается между двумя центрами силы и снова без права на полноценный выбор.

Прогноз здесь прямолинеен. В ближайшие годы американское присутствие станет более директивным, давление на проиранские структуры усилится, контроль над финансовыми потоками ужесточится, а формирование правительства все чаще будет происходить не в парламенте, а в переговорных комнатах с американскими посредниками.

Ирак все больше перестает быть ареной внутренней политики и превращается в участок чужой геополитики. Назначение Тома Баррака - ясный сигнал Багдаду о том, что Вашингтон вернулся. И на этот раз - без дипломатических реверансов.

Читайте по теме

Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
28 января 2026, 00:42 9869
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 10256
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
1 февраля 2026, 03:25 9599
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
19:23 951
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий
18:45 1972
Эпштейн следил за российскими миллионерами
Эпштейн следил за российскими миллионерами обновлено 19:22
19:22 2195
ВСУ восстановили положение в Купянске
ВСУ восстановили положение в Купянске DeepState
19:10 886
Транзит через Азербайджан: российское зерно уже в Армении
Транзит через Азербайджан: российское зерно уже в Армении
19:05 518
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 2585
Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 1017
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2232
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 1419
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 2450
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 2741

ЭТО ВАЖНО

Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
19:23 951
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий
18:45 1972
Эпштейн следил за российскими миллионерами
Эпштейн следил за российскими миллионерами обновлено 19:22
19:22 2195
ВСУ восстановили положение в Купянске
ВСУ восстановили положение в Купянске DeepState
19:10 886
Транзит через Азербайджан: российское зерно уже в Армении
Транзит через Азербайджан: российское зерно уже в Армении
19:05 518
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 2585
Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 1017
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2232
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 1419
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 2450
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 2741
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться