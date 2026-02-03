Ракетный удар по Белому Дому

В ночь на третье февраля Россия нанесла один из самых мощных ударов по украинской энергосистеме в этом году, а по ракетной составляющей – один из самых серьезных за всю войну (71 ракета). По заявлению энергетиков, под ударами оказались ТЭС и ТЭЦ, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре, досталось и энергетической инфраструктуре Одессы. Тысячи людей остались без тепла и света. Эту массированную атаку от десятков предыдущих, кроме масштаба и мощи примененных ударных средств, отличает еще ряд важных моментов. Прежде всего нужно отметить договоренность, которой достигли Дональд Трамп и Владимир Путин об энергетическом перемирии. 29 февраля американский президент сообщил, что «лично попросил президента Путина не бить по Киеву и разным городам в течение недели, и он согласился». Поводом послужили экстремальные холода, которые стоят в Украине: температура держится на уровнях минус 15 – минус 20 градусов и ниже.

Как ни считай, не выходит в ночь со второго на третье февраля окончания недели, если ее отсчитывать от 29 января. Точно так же не выходит считать уровень холода в Украине заметно изменившимся. Наоборот, как раз 2 и 3 февраля фиксируются морозы ночью 23-25 градусов, днем – 14-18 градусов, что ниже даже запредельно низких для Украины показателей этой зимы. Из чего следует несложный вывод: Путин нарушил свою договоренность с Трампом. Это делает нынешний обстрел исключительным по дерзости. Кроме того, сейчас в Абу-Даби возобновляются трехсторонние переговоры России, США и Украины, что ставит американскую делегацию в интересное положение. Украина уже отреагировала: Зеленский сказал во время брифинга после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что украинской делегации даны указания соответствующим образом скорректировать свою позицию. А изменится ли позиция американцев, или они проглотят унижение и продолжат, как ни в чем ни бывало? Очевидно, украинская коррекция заключается прежде всего в том, чтобы напоминать делегации США, что себе позволяет российская сторона. Кстати, про Рютте. Раньше всегда приезд высоких международных гостей означал для украинской столицы временное затишье: русские по Киеву не били. В этот раз правило было нарушено. Генсек НАТО находился где-то на подъезде, когда город утюжили дроны и ракеты. Очень похоже на демонстративное пренебрежение, в довесок к пренебрежению, выказанному Трампу.