Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном

По сообщениям пакистанских источников, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональную морскую безопасность, а также расширение взаимодействия в сфере подготовки кадров, вопросы обмена опытом и военно-технического сотрудничества. Руководители флотов подтвердили приверженность углублению оборонных связей и координации усилий в морской сфере.

В Исламабаде он провел переговоры со своим пакистанским коллегой, адмиралом Навидом Эшрафом. Формально речь идет о плановом обмене визитами и укреплении двустороннего сотрудничества, однако в нынешних геополитических условиях такие контакты выходят далеко за рамки протокольной дипломатии.

Азербайджанской делегации были представлены текущие проекты и программы модернизации Военно-морских сил Пакистана, что указывает на предметный характер переговоров.

Пакистан давно является одним из наиболее близких военно-стратегических партнеров Баку. Между странами выстроено устойчивое сотрудничество в военной и военно-технической областях, включая совместные учения, подготовку специалистов и обмен технологиями. Визит командующего ВМС Азербайджана следует рассматривать в контексте усложняющейся обстановки вокруг Каспийского бассейна и Ближнего Востока, где сохраняются риски эскалации между Ираном и США, а также усиливается конкуренция за контроль над транспортными и энергетическими маршрутами.

Для Азербайджана морское направление трансформируется постепенно из второстепенного в стратегическое. За последние годы Баку системно усиливает Каспийскую флотилию, уделяя особое внимание защите морских границ, нефтегазовой инфраструктуры и коммуникаций. Речь идет не только о количественном наращивании сил, но и о переходе к современным средствам поражения и асимметричным платформам. На Параде Победы в Баку в ноябре 2025 года были продемонстрированы новые образцы вооружений, поступившие на оснащение флота, в том числе крылатые ракеты Sea Breaker израильского производства с дальностью поражения морских целей до 300 километров и высокой точностью, а также турецкий беспилотный ударный катер Salvo.

Параллельно интерес к развитию военно-морского взаимодействия с Баку обозначили и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп публично заявил о планах расширения военного сотрудничества с Азербайджаном, включая возможные поставки патрульных и боевых катеров. Тем самым Каспийское море все активнее включается в более широкий контур региональной безопасности, в котором пересекаются интересы США, Турции, Пакистана, Израиля и Ирана.

На этом фоне диалог с Исламабадом приобретает прикладное значение. За последние десятилетия пакистанская оборонная промышленность сформировала в военно-морском секторе полноценный производственный цикл и располагает линейкой платформ, которые могут быть востребованы Азербайджаном. В составе ВМС Пакистана находятся мини-подводные лодки класса COSMOS водоизмещением около 110 тонн, производимые на верфи Karachi Shipyard and Engineering Works по лицензии итальянской компании Costruzioni Sommergibili S.p.A. Эти малые субмарины предназначены для диверсионных и прибрежных операций и хорошо подходят для закрытых акваторий, подобных Каспию.