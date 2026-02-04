Саудовская Аравия готовится к войне

Саудовская Аравия на словах выступает против удара по Ирану, но на практике страхуется так, словно война уже началась. Этот разрыв между публичной риторикой и закулисной дипломатией становится все заметнее и постепенно превращается в ключ к пониманию поведения Эр-Рияда. Официальные заявления звучат предельно миролюбиво: королевство не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для атаки на Иран, призывает к деэскалации и подчеркивает приоритет дипломатии. Однако западные и израильские источники рисуют иную картину. По оценке аналитиков, близких к израильским силовым структурам, Эр-Рияд ведет классическую «двойную игру»: публично - нейтралитет, непублично - сигналы Вашингтону о том, что инструменты сдерживания Тегерана должны быть более жесткими.

Авторитетный американский портал Axios сообщил, что министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман во время визита в Вашингтон встречался не только с официальными лицами, но и с экспертами, а также представителями еврейских организаций. Там, по данным источников, он фактически предупреждал: если администрация Дональда Трампа не реализует свои угрозы, иранский режим почувствует безнаказанность и лишь укрепится. После публикаций саудовцы поспешили все опровергнуть, однако сам факт подобных разговоров многое говорит о реальных настроениях. Контекст здесь принципиален. Почти синхронно Вашингтон одобрил для Эр-Рияда крупную сделку по вооружениям - около 730 зенитныз ракетных комплексов Patriot на сумму порядка 9 миллиардов долларов. Формально речь идет о модернизации противовоздушной обороны, но по факту это политический сигнал: США возвращают саудовцам ощущение защищенности. После травмы 2019 года, когда объекты Saudi Aramco были атакованы ракетами и дронами хуситов, а американский ответ оказался минимальным, доверие королевства к гарантиям безопасности со стороны США резко просело. Тогда стало очевидно: могучий союзник вполне может ограничиться заявлениями, оставив Эр-Рияд один на один с угрозой. С тех пор саудовская стратегия строится, прежде всего, на холодном расчете. С одной стороны - нормализация с Тегераном при посредничестве Пекина, демонстрация самостоятельности и отказ участвовать в антииранских коалициях. С другой - последовательное наращивание средств обороны и интеграция в американскую систему региональной противоракетной обороны под управлением CENTCOM: обмен данными ПВО, совместные учения, подключение к единому контуру раннего предупреждения и координация с силами США в Персидском заливе.