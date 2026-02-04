USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Саудовская Аравия готовится к войне

наш комментарий
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
00:32 629

Саудовская Аравия на словах выступает против удара по Ирану, но на практике страхуется так, словно война уже началась. Этот разрыв между публичной риторикой и закулисной дипломатией становится все заметнее и постепенно превращается в ключ к пониманию поведения Эр-Рияда.

Официальные заявления звучат предельно миролюбиво: королевство не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для атаки на Иран, призывает к деэскалации и подчеркивает приоритет дипломатии. Однако западные и израильские источники рисуют иную картину. По оценке аналитиков, близких к израильским силовым структурам, Эр-Рияд ведет классическую «двойную игру»: публично - нейтралитет, непублично - сигналы Вашингтону о том, что инструменты сдерживания Тегерана должны быть более жесткими.

Официальные заявления звучат предельно миролюбиво: королевство не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для атаки на Иран, призывает к деэскалации и подчеркивает приоритет дипломатии. Однако западные и израильские источники рисуют иную картину

Авторитетный американский портал Axios сообщил, что министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман во время визита в Вашингтон встречался не только с официальными лицами, но и с экспертами, а также представителями еврейских организаций. Там, по данным источников, он фактически предупреждал: если администрация Дональда Трампа не реализует свои угрозы, иранский режим почувствует безнаказанность и лишь укрепится. После публикаций саудовцы поспешили все опровергнуть, однако сам факт подобных разговоров многое говорит о реальных настроениях.

Контекст здесь принципиален. Почти синхронно Вашингтон одобрил для Эр-Рияда крупную сделку по вооружениям - около 730 зенитныз ракетных комплексов Patriot на сумму порядка 9 миллиардов долларов. Формально речь идет о модернизации противовоздушной обороны, но по факту это политический сигнал: США возвращают саудовцам ощущение защищенности. После травмы 2019 года, когда объекты Saudi Aramco были атакованы ракетами и дронами хуситов, а американский ответ оказался минимальным, доверие королевства к гарантиям безопасности со стороны США резко просело. Тогда стало очевидно: могучий союзник вполне может ограничиться заявлениями, оставив Эр-Рияд один на один с угрозой.

С тех пор саудовская стратегия строится, прежде всего, на холодном расчете. С одной стороны - нормализация с Тегераном при посредничестве Пекина, демонстрация самостоятельности и отказ участвовать в антииранских коалициях. С другой - последовательное наращивание средств обороны и интеграция в американскую систему региональной противоракетной обороны под управлением CENTCOM: обмен данными ПВО, совместные учения, подключение к единому контуру раннего предупреждения и координация с силами США в Персидском заливе.

Если США хотят сохранить региональный блок против Тегерана, им приходится платить. Сделка по Patriot - именно такая плата

Именно страх перед прямым иранским ответом заставляет Эр-Рияд публично дистанцироваться от любого удара. Но те же источники добавляют - за закрытыми дверями саудовцы выступают куда жестче. Логика проста: ослабленный Иран выгоден, однако участие в открытой конфронтации слишком рискованно. Следовательно, идеальный сценарий - чтобы давление оказывали США и при необходимости - Израиль, а королевство формально оставалось вне игры.

Подобная двойственность объясняется не только соображениями безопасности, но и региональной политикой. Саудовская Аравия не может выглядеть союзницей военных кампаний против мусульманской страны, пока продолжаются боевые действия в Газе. Любое открытое присоединение к американской операции мгновенно ударит по ее позициям в арабском мире. Поэтому Эр-Рияд вынужден разыгрывать сложную комбинацию: для арабской улицы - риторика мира, для Вашингтона - жесткие сигналы. Это уже не идеология, а бухгалтерия безопасности.

Если США хотят сохранить региональный блок против Тегерана, им приходится платить. Сделка по Patriot - именно такая плата. Таким образом, в случае эскалации Эр-Рияд не станет площадкой для удара, но обеспечит Вашингтону политическое молчаливое согласие и ускорит военную интеграцию с американцами. Его позиция останется двухслойной: миролюбие для камер, холодный расчет - в закрытых кабинетах. И чем выше риск войны, тем циничнее и прагматичнее становится эта формула.

Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 5187
А хуситы угрожают Саудовской Аравии наша корреспонденция
22 ноября 2025, 15:25 4266
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
22 ноября 2025, 14:43 10094
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 282
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 630
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 310
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2238
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3321
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1197
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2255
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5860
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4750
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 576
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8806

