Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном

Министр юстиции Армении Србуи Галян сообщила журналистам, что работа над новым проектом Конституции продолжается в запланированном режиме.
«Мы не намерены выходить за рамки установленных сроков, - заявила Галян во вступительном слове на пресс-конференции в Ереване. - В марте будет подготовлен и обнародован новый текст Конституции Армении».
Ранее министр Галян уже указывала, что проект должен быть готов именно в марте, то есть, в течение ближайшего месяца, что подтверждает сохранение первоначального графика реформы.
Вопрос обновления Основного закона имеет не только внутриполитическое, но и принципиальное внешнеполитическое измерение. Действующая Конституция Армении остается одним из ключевых юридических препятствий для подписания окончательного мирного соглашения с Азербайджаном. Причиной являются формулировки преамбулы, содержащие прямую ссылку на Декларацию независимости.
В тексте этого документа, принятого в 1991 году, упоминается парламентское постановление о «воссоединении» бывшей Нагорно-Карабахской автономной области с Республикой Армения. Тем самым, нынешняя редакция армянской Конституции де-факто фиксирует территориальные притязания к Азербайджану на уровне основополагающего акта государства. Именно поэтому официальный Баку на протяжении последних лет настаивает на исключении данной нормы, как обязательном условии для заключения мира.
Еще в августе 2025 года, то есть, до парафирования текста мирного договора в Вашингтоне, премьер-министр Никол Пашинян публично заявил, что в новом проекте Конституции Армении не будет никаких упоминаний о Декларации независимости. После запуска процесса подготовки нового документа Пашинян подчеркнул, что такова его принципиальная политическая позиция: Основной закон Армении должен быть очищен от формулировок, способных трактоваться как территориальные претензии.
В то же время Никол Пашинян подчеркивает, что пересмотр Конституции не является уступкой требованиям Азербайджана. По его словам, Конституционный суд Армении уже констатировал, что Декларация независимости не обладает прямым юридическим действием.
Тем не менее, этот аргумент адресован, прежде всего, внутренней аудитории и вряд ли сможет убедить азербайджанскую сторону. С точки зрения Баку, речь идет не столько о юридических нюансах, сколько о политическом сигнале. В этом контексте публикация нового проекта Конституции Армении и подтверждение отсутствия в ней спорной ссылки могли бы стать практическим доказательством того, что Ереван готов устранить ключевое препятствие на пути к заключению окончательного мирного соглашения.
Вместе с тем, сама процедура внесения изменений в Конституцию требует времени. Новый текст должен быть вынесен на референдум, а голосование, по предварительным оценкам, состоится не ранее июньских парламентских выборов. Ожидается, что плебисцит может пройти либо осенью текущего года, либо в начале следующего, что делает конституционную реформу в Армении не только юридическим, но и политически чувствительным этапом мирного процесса.