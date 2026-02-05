Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном

Министр юстиции Армении Србуи Галян сообщила журналистам, что работа над новым проектом Конституции продолжается в запланированном режиме. «Мы не намерены выходить за рамки установленных сроков, - заявила Галян во вступительном слове на пресс-конференции в Ереване. - В марте будет подготовлен и обнародован новый текст Конституции Армении». Ранее министр Галян уже указывала, что проект должен быть готов именно в марте, то есть, в течение ближайшего месяца, что подтверждает сохранение первоначального графика реформы.

Вопрос обновления Основного закона имеет не только внутриполитическое, но и принципиальное внешнеполитическое измерение. Действующая Конституция Армении остается одним из ключевых юридических препятствий для подписания окончательного мирного соглашения с Азербайджаном. Причиной являются формулировки преамбулы, содержащие прямую ссылку на Декларацию независимости. В тексте этого документа, принятого в 1991 году, упоминается парламентское постановление о «воссоединении» бывшей Нагорно-Карабахской автономной области с Республикой Армения. Тем самым, нынешняя редакция армянской Конституции де-факто фиксирует территориальные притязания к Азербайджану на уровне основополагающего акта государства. Именно поэтому официальный Баку на протяжении последних лет настаивает на исключении данной нормы, как обязательном условии для заключения мира. Еще в августе 2025 года, то есть, до парафирования текста мирного договора в Вашингтоне, премьер-министр Никол Пашинян публично заявил, что в новом проекте Конституции Армении не будет никаких упоминаний о Декларации независимости. После запуска процесса подготовки нового документа Пашинян подчеркнул, что такова его принципиальная политическая позиция: Основной закон Армении должен быть очищен от формулировок, способных трактоваться как территориальные претензии.