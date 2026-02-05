Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем

В энергетической дипломатии Ближнего Востока происходит сдвиг, который еще несколько лет назад выглядел маловероятным: Турция и Саудовская Аравия переводят форматы политического сближения в язык контрактов, цифр и киловатт-часов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Мухаммед бин Салман зафиксировали этот разворот межправительственным соглашением на 2 миллиарда долларов: в Турции будет построен комплекс солнечных электростанций суммарной мощностью 2 000 мегаватт. Формально речь идет об энергетике, по сути - о новой модели экономического сближения между Анкарой и Эр-Риадом, в рамках которой инвестиции становятся инструментом геополитики.

Договоренность была оформлена после переговоров в Эр-Рияде на уровне профильных ведомств. По словам министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, проект станет частью более широкой программы развития солнечной и ветровой генерации объемом 5 000 мегаватт. Финансирование предполагается преимущественно внешнее - за счет международных банков и экспортно-кредитных агентств. Другими словами, Анкара минимизирует нагрузку на бюджет и одновременно привлекает длинные дешевые деньги под гарантированные тарифы. Для турецкой энергосистемы, традиционно зависящей от импорта газа и угля, это не просто «зеленая» витрина, а способ сократить валютные расходы на топливо. Экономика проекта строится на долгосрочных контрактах: в течение 25 лет произведенная электроэнергия будет продаваться в сеть по фиксированным тарифам. Заявленные ставки - одни из самых низких в истории турецких аукционов. Это сигнал рынку: солнечная генерация в Турции уже конкурирует с традиционными источниками без субсидий. Для инвесторов такая модель привлекательна предсказуемым денежным потоком, для государства - низкой конечной ценой киловатт-часа и снижением инфляционного давления в тарифах.