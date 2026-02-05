USD 1.7000
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем

Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
В энергетической дипломатии Ближнего Востока происходит сдвиг, который еще несколько лет назад выглядел маловероятным: Турция и Саудовская Аравия переводят форматы политического сближения в язык контрактов, цифр и киловатт-часов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Мухаммед бин Салман зафиксировали этот разворот межправительственным соглашением на 2 миллиарда долларов: в Турции будет построен комплекс солнечных электростанций суммарной мощностью 2 000 мегаватт. Формально речь идет об энергетике, по сути - о новой модели экономического сближения между Анкарой и Эр-Риадом, в рамках которой инвестиции становятся инструментом геополитики.

Турция и Саудовская Аравия переводят форматы политического сближения в язык контрактов, цифр и киловатт-часов

Договоренность была оформлена после переговоров в Эр-Рияде на уровне профильных ведомств. По словам министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, проект станет частью более широкой программы развития солнечной и ветровой генерации объемом 5 000 мегаватт. Финансирование предполагается преимущественно внешнее - за счет международных банков и экспортно-кредитных агентств. Другими словами, Анкара минимизирует нагрузку на бюджет и одновременно привлекает длинные дешевые деньги под гарантированные тарифы.

Для турецкой энергосистемы, традиционно зависящей от импорта газа и угля, это не просто «зеленая» витрина, а способ сократить валютные расходы на топливо.

Экономика проекта строится на долгосрочных контрактах: в течение 25 лет произведенная электроэнергия будет продаваться в сеть по фиксированным тарифам. Заявленные ставки - одни из самых низких в истории турецких аукционов. Это сигнал рынку: солнечная генерация в Турции уже конкурирует с традиционными источниками без субсидий. Для инвесторов такая модель привлекательна предсказуемым денежным потоком, для государства - низкой конечной ценой киловатт-часа и снижением инфляционного давления в тарифах.

Текущий контракт - лишь фрагмент гораздо более масштабной перестройки энергобаланса, где «зеленая» энергетика становится уже промышленной политикой

Контекст делает сделку еще более показательной. К концу 2025 года установленная мощность турецкой энергосистемы достигла примерно 122 500 мегаватт, при этом доля солнца и ветра приблизилась к трети общего производства. Правительство Турции ставит перед собой цель довести к 2035 году возобновляемую генерацию до 120 000 мегаватт. Иными словами, текущий контракт - лишь фрагмент гораздо более масштабной перестройки энергобаланса, где «зеленая» энергетика становится уже промышленной политикой.

Для Эр-Рияда эта инвестиция тоже имеет стратегический смысл. Королевство, реализующее программу диверсификации экономики, последовательно превращается из традиционного продавца нефти в экспортера капитала и технологий. Саудовские фонды активно вкладываются в инфраструктуру за пределами страны, закрепляя экономическое влияние Эр-Риада там, где раньше доминировали европейские или азиатские игроки. Турецкий рынок с его быстрым ростом спроса на электроэнергию выглядит естественным направлением для таких вложений.

Дополнительный элемент - обсуждение прямой линии электропередачи между Турцией и Саудовской Аравией. Если этот проект будет реализован, речь пойдет уже не просто о совместных станциях, а о формировании трансрегионального энергетического коридора. Что открывает возможности для торговли электроэнергией, сглаживания сезонных пиков и создания общего рынка мощности - по сути, для новой инфраструктурной оси между Персидским заливом и Восточным Средиземноморьем.

