Россия подрывает Европу и в космосе

Россия последовательно переносит элементы противостояния с Европой в космическое пространство, превращая околоземную орбиту в полноценный театр гибридных операций. Речь идет уже не только о разведке, а о потенциальном вмешательстве России в работу спутниковой инфраструктуры, от которой напрямую зависят связь, навигация, банковские расчеты и военные системы управления.

По данным, опубликованным лондонской Financial Times, российские разведывательные аппараты перехватили сигналы как минимум с десятка ключевых европейских спутников. Эти ранее не раскрывавшиеся эпизоды рассматриваются европейскими службами безопасности как систематическая радиоэлектронная разведка, способная обеспечить доступ к конфиденциальной телеметрии и командам управления.

Контроль над спутниками превратился в ключевой элемент национальной безопасности. И именно в этой сфере Россия пытается получить преимущество, действуя тихо, последовательно и системно

В практическом измерении это означает возможность России не только читать передаваемые данные, но и моделировать работу наземных станций, имитируя управляющие сигналы. Подобное вмешательство позволяет нарушать ориентацию аппаратов, вызывать дрейф орбиты и дестабилизировать работу двигателей коррекции. Даже кратковременные сбои способны привести к потере связи, нарушению навигации или выводу спутника из расчетной позиции.

После начала войны с Украиной активность России на орбите заметно усилилась. Европейские военные и гражданские структуры фиксируют регулярные сближения российских аппаратов с западными спутниками связи на геостационарной орбите - на высоте около 36 тысяч километров. В первую очередь, речь идет о российских спутниках серии «Луч».

Аппараты «Луч-1» и «Луч-2» многократно маневрировали в непосредственной близости от европейских платформ, обслуживающих Европу, Великобританию, Африку и Ближний Восток. «Луч-2» с момента запуска в 2023 году был зафиксирован рядом более чем с семнадцатью европейскими спутниками. Для геостационарной орбиты такие перемещения считаются аномальными и носят целенаправленный характер.

Аппараты «Луч-1» и «Луч-2» многократно маневрировали в непосредственной близости от европейских платформ, обслуживающих Европу, Великобританию, Африку и Ближний Восток

Командующий космическим компонентом Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут квалифицировал их действия как «радиоэлектронную разведку длительного присутствия». По его словам, российские аппараты способны располагаться непосредственно в узких лучах передачи данных между спутниками и наземной станцией, что позволяет перехватывать служебные команды и телеметрию.

Ситуация осложняется тем, что значительная часть европейских спутников была выведена на орбиту более десяти лет назад и не оснащена современными средствами шифрования. Это делает каналы управления уязвимыми для записи и анализа. В условиях современной радиоэлектронной борьбы подобные уязвимости из технической проблемы превращаются в фактор колоссального стратегического риска.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо назвал спутниковые сети «ахиллесовой пятой» западных государств. Потеря космического сегмента означает паралич гражданской и военной инфраструктуры - нарушается работа финансовых систем, энергетических сетей, авиационной навигации и защищенной связи вооруженных сил.

На этом фоне запуск Россией новых аппаратов - «Космос-2589» и «Космос-2590» — воспринимается в Европе как расширение возможностей наблюдения и маневрирования, а не как обычное обновление группировки.

Запуск Россией новых аппаратов - «Космос-2589» и «Космос-2590» — воспринимается в Европе как расширение возможностей наблюдения и маневрирования, а не как обычное обновление группировки

Важно, что Москва действует в «серой зоне», избегая прямых актов агрессии. По оценкам экспертов, российские аппараты не оснащены средствами физического уничтожения спутников. Однако их функции позволяют осуществлять длительное скрытое воздействие - сбор данных, анализ архитектуры сетей, создание предпосылок для точечных сбоев. Такая модель соответствует логике гибридной войны - минимальная видимость и максимальный системный эффект.

Космическая активность дополняет другие подрывные действия России против Европы - кибератаки, диверсии на инфраструктуре, повреждения подводных кабелей связи и энергетических объектов. Все эти элементы складываются в единую стратегию последовательного ослабления устойчивости противника без формального перехода к открытому военному конфликту.

Фактически Россия расширила перечень инструментов давления, включив в него космическую орбиту как еще одно пространство осуществления асимметричных операций. Пока же становится очевидно, что контроль над спутниками превратился в ключевой элемент национальной безопасности. И именно в этой сфере Россия пытается получить преимущество, действуя тихо, последовательно и системно.

