Россия подрывает Европу и в космосе

Россия последовательно переносит элементы противостояния с Европой в космическое пространство, превращая околоземную орбиту в полноценный театр гибридных операций. Речь идет уже не только о разведке, а о потенциальном вмешательстве России в работу спутниковой инфраструктуры, от которой напрямую зависят связь, навигация, банковские расчеты и военные системы управления. По данным, опубликованным лондонской Financial Times, российские разведывательные аппараты перехватили сигналы как минимум с десятка ключевых европейских спутников. Эти ранее не раскрывавшиеся эпизоды рассматриваются европейскими службами безопасности как систематическая радиоэлектронная разведка, способная обеспечить доступ к конфиденциальной телеметрии и командам управления.

В практическом измерении это означает возможность России не только читать передаваемые данные, но и моделировать работу наземных станций, имитируя управляющие сигналы. Подобное вмешательство позволяет нарушать ориентацию аппаратов, вызывать дрейф орбиты и дестабилизировать работу двигателей коррекции. Даже кратковременные сбои способны привести к потере связи, нарушению навигации или выводу спутника из расчетной позиции. После начала войны с Украиной активность России на орбите заметно усилилась. Европейские военные и гражданские структуры фиксируют регулярные сближения российских аппаратов с западными спутниками связи на геостационарной орбите - на высоте около 36 тысяч километров. В первую очередь, речь идет о российских спутниках серии «Луч». Аппараты «Луч-1» и «Луч-2» многократно маневрировали в непосредственной близости от европейских платформ, обслуживающих Европу, Великобританию, Африку и Ближний Восток. «Луч-2» с момента запуска в 2023 году был зафиксирован рядом более чем с семнадцатью европейскими спутниками. Для геостационарной орбиты такие перемещения считаются аномальными и носят целенаправленный характер.

Командующий космическим компонентом Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут квалифицировал их действия как «радиоэлектронную разведку длительного присутствия». По его словам, российские аппараты способны располагаться непосредственно в узких лучах передачи данных между спутниками и наземной станцией, что позволяет перехватывать служебные команды и телеметрию. Ситуация осложняется тем, что значительная часть европейских спутников была выведена на орбиту более десяти лет назад и не оснащена современными средствами шифрования. Это делает каналы управления уязвимыми для записи и анализа. В условиях современной радиоэлектронной борьбы подобные уязвимости из технической проблемы превращаются в фактор колоссального стратегического риска. Министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо назвал спутниковые сети «ахиллесовой пятой» западных государств. Потеря космического сегмента означает паралич гражданской и военной инфраструктуры - нарушается работа финансовых систем, энергетических сетей, авиационной навигации и защищенной связи вооруженных сил. На этом фоне запуск Россией новых аппаратов - «Космос-2589» и «Космос-2590» — воспринимается в Европе как расширение возможностей наблюдения и маневрирования, а не как обычное обновление группировки.