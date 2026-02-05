Генерал, который мог сменить Путина

С некоторых пор в России сама мысль о том, что на месте Путина мог бы быть какой-то другой человек, является крамольной. Но так было не всегда, хотя кто уже об этом помнит… С государственной службы окончательно ушел Сергей Иванов. Соответствующий указ по его просьбе подписал Владимир Путин. До последнего времени Иванов занимал пост спецпредставителя президента по охране природы, экологии и транспорту и, вопреки незначительности должности, был постоянным членом Совета безопасности России. Теперь человек, о котором какое-то время говорили как о преемнике Путина, окончательно отправился на пенсию.

Иванов из давних соратников президента, это объясняет, почему тот оставлял за ним постоянное место в Совбезе, несмотря на его отход от большой политики еще в 2016 году. Они с российским президентом одногодки и на старте своей карьеры вместе служили в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Интересно, что после этого Сергей Иванов сделал блестящую карьеру в политической разведке: был в нескольких ответственных зарубежных командировках, в том числе и в странах Запада, и в сорок с небольшим стал генералом и занял высокую позицию в Службе внешней разведки. Путина же хватило только на должность директора Дома дружбы в Дрездене, и в перестройку он ушел в отставку в звании подполковника таксовать на «Жигулях». Но, как известно, последовал невероятный пируэт судьбы, и уже Путин в 1998 году, совершив политический рывок в Питере и из Питера в Москву, возглавил ФСБ и позвал Иванова из СВР к себе заместителем. После этого были высокие должности секретаря Совета безопасности России, министра обороны, вице-премьера – куратора вопросов военного строительства. Такой выдающийся послужной список вполне подготовил генерала к высшей точке государственной карьеры. И когда в 2007 году решался вопрос, кто сменит Владимира Путина во главе страны, Сергей Иванов не только назывался наряду с Дмитрием Медведевым в качестве преемника, но и несколько месяцев опережал того в опросах общественного мнения. Называются разные причины, почему Путин в итоге склонился в пользу кандидатуры Медведева. Была версия, что Путин хотел, чтобы преемником был человек гражданский, а не генерал. В этом есть резон: президент-силовик был бы в той же нише, что и сам Путин, и сравнение могло оказаться не в его пользу.