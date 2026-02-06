Зашаталось и кресло премьер-министра

Скандал, начавшийся как публикация архивной переписки, за считаные дни превратился в полноценную политическую мину под креслом премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Связь его ближайшего соратника Питера Мандельсона с делом Джеффри Эпштейна оказалась не просто репутационным пятном, а фактором, способным подорвать саму конструкцию власти на Даунинг-стрит. В результате в Вестминстере всё чаще обсуждают уже не устойчивость позиций Стармера, а момент, с которого для него начнётся обратный отсчёт. Лондонская политика традиционно питается скандалами с привкусом светской хроники: закрытые ужины, давние дружбы, фотографии с приёмов и тени громких фамилий. Публикация так называемых «файлов Мандельсона» — сотен страниц служебной переписки, записок и личных сообщений — показала: Стармер утвердил его послом в США, уже зная о продолжающихся контактах с Эпштейном после его осуждения.

Формально это выглядело как обычное кадровое решение: ветеран Лейбористской партии, опытный переговорщик, человек с широкой международной сетью контактов. Неформально же новый посол в Вашингтоне представлял собой фигуру с длинным шлейфом знакомств из мира больших денег, лоббистов и закрытых клубов. В политическом Лондоне подобные связи давно стали частью пейзажа, но после эпштейновских разоблачений любое прикосновение к этой фамилии приобрело токсичный характер. Когда оппозиция и часть самих лейбористов потребовали раскрыть документы, аппарат Стармера попытался ограничить публикацию, прикрываясь соображениями безопасности. Но эта тактика лишь усилила подозрения. В Вестминстере подобные сигналы считываются мгновенно: если власть медлит с документами, значит, ей есть что скрывать. В конце концов Кир Стармер был вынужден санкционировать полное раскрытие материалов, фактически признав, что удерживать информацию больше невозможно. С этого момента юридический эпизод окончательно стал политическим кризисом. В кулуарах заговорили о «деле Мандельсона» как о точке невозврата. Депутаты Лейбористской партии, прежде лояльные лидеру, начали демонстративно от него дистанцироваться, а давняя соперница Стармера, Анджела Рейнер, возглавила внутреннюю фронду. По данным британских СМИ, часть министров обсуждает синхронные отставки, чтобы ускорить смену руководства. Для британской системы это классический механизм самосохранения: когда корабль кренится, первыми шлюпки на воду спускают свои.