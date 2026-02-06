12 минут до удара

Ракеты размещены в так называемых «ракетных городах» - сети тоннелей, укрытий и пусковых позиций, которые Иран строит более десяти лет. Эта инфраструктура предназначена не для демонстрации силы, а для её выживания. Логика проста: скрытые и рассредоточенные носители сложнее уничтожить превентивным ударом, а значит, гарантируется возможность ответного пуска.

Тегеран последовательно переводит разговор о безопасности из сферы риторики в язык сухих параметров - времени подлёта и радиуса поражения. По данным Fars, за пределами атмосферы «Хормашахр-4» разгоняется до 16 Маха, что сокращает время удара по целям на территории Израиля до 10–12 минут. Иначе говоря, ставка делается на минимизацию окна реагирования: чем короче интервал предупреждения, тем ниже эффективность противоракетной обороны противника.

Ракета «Хормашахр-4», также известная как «Хайбар», относится к классу жидкотопливных ракет средней дальности. Заявленная дальность около 2 000 километров покрывает весь Ближний Восток - от Восточного Средиземноморья до Персидского залива. Однако ключевая характеристика - не дистанция, а боевая нагрузка. Масса боеголовки до 1500 -1800 килограммов выводит систему в категорию тяжелых ударных средств. Такой вес позволяет использовать мощные фугасные или проникающие заряды, рассчитанные на поражение укрепленных объектов - авиабаз, складов, портовой и энергетической инфраструктуры.

Формально жидкое топливо ракеты остаётся уязвимостью из-за длительной подготовки к старту. Тегеран пытается нивелировать этот недостаток за счёт модернизированной системы заправки и постоянной готовности в защищённых ангарах. В условиях подземного хранения ракета фактически переходит в режим «дежурного пуска», а проблема времени развёртывания теряет значение.

Система наведения сочетает инерциальную платформу с коррекцией по спутниковым сигналам. Это не уровень высокоточного оружия западных стандартов, но точность заметно выше, чем у ранних поколений «Шахаб» и «Саджиль». Для поражения крупных стационарных целей этого достаточно.

Важно понимать, что «Хормашахр-4» - лишь элемент более широкой архитектуры. За последние годы Иран сформировал эшелонированный ракетный контур: тактические комплексы, ракеты средней дальности, крылатые системы и массовые ударные беспилотники. Именно комбинация дешёвых БПЛА и тяжёлых баллистических носителей создаёт перегрузку для любой ПРО. Даже современные системы вынуждены расходовать дорогостоящие перехватчики на многочисленные цели.

Показателен эпизод лета 2025 года, когда аналогичная ракета была перехвачена израильским комплексом Arrow-3. Перехват подтвердил возможности обороны, но одновременно продемонстрировал готовность Тегерана испытывать системы в реальных условиях и накапливать данные для дальнейшей модернизации. В военной логике это не провал, а этап обучения.

В результате речь идёт не столько о новой ракете, сколько о стратегии сдерживания. Иран не стремится к технологическому паритету с ведущими державами. Его ставка - асимметрия и гарантированный ущерб. Если ответный удар неизбежен и прилетит через считаные минуты, цена превентивной операции резко возрастает.

Именно этим и объясняется нынешнее развертывание. «Хормашахр-4» - инструмент давления и фактор психологического воздействия не меньше, чем средство поражения. В региональной системе, где время реакции измеряется минутами, сама возможность такого удара становится элементом стратегического баланса.