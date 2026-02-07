USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?

горячая тема
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
01:47 1293

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в любом случае войдет ярким эпизодом в историю российско-украинской войны. Первый заместитель главы Главного разведывательного управления Генерального штаба, куратор частных военных компаний и разработчик зарубежных операций ГРУ, своего рода российский Касем Сулеймани, Алексеев заметно выделяется в длинном генеральском ряду.

В отличие от множества околоштабных прощелыг, Алексеев - человек дела. А поскольку дело грязное и опасное, с ним связаны соответствующие риски. Какой из них привел к выстрелам в доме на Волоколамском шоссе, разобраться непросто.

Разумеется, поскольку Россия ведет войну, первый выбор – украинский след. Как всякий представитель воюющей армии и спецслужб, генерал Алексеев является легитимной целью для противника, и в череде российских военачальников, заслуживших украинскую пулю, известный гэрэушник на почетных местах. Известно, в частности, что он договаривался с гарнизоном «Азовстали» о сдаче в мае 2022 года, и в числе его обещаний было обращение с пленными в соответствии с Женевской конвенцией. После сдачи азовцев часть из них уничтожили в колонии Еленовка, взорвав термобарический боеприпас в бараке для военнопленных, часть отправилась под суд и получила огромные сроки заключения, в плену азовцам оказывали и оказывают особое внимание, применяя самые бесчеловечные пытки. У Украины есть особый счет к уроженцу Винницкой области.

В отличие от множества околоштабных прощелыг, Алексеев - человек дела. А поскольку дело грязное и опасное, с ним связаны соответствующие риски. Какой из них привел к выстрелам в доме на Волоколамском шоссе, разобраться непросто

Очевидно, не все просто в отношениях Алексеева с подопечными из частных военных компаний. Многие впервые увидели лицо генерала-спецназовца во время пригожинского мятежа, когда он уговаривал бунтовщика во дворике штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону прекратить свой демарш против Шойгу и Герасимова. Как известно, уговорить не удалось, а Евгений Пригожин и руководство «Вагнера» вскоре после того, как Путин их простил, были взорваны в самолете над Тверской областью. Вполне в стиле ГРУ. А оставшиеся в живых вагнеровцы очень хорошо запомнили этот эпизод.

Были и другие эпизоды. 4 декабря у себя на даче в Севастополе был ликвидирован бывший командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, позывной «Испанец». Характер исполнения не оставляет сомнения в работе собственных спецслужб: к дачному дому подъехало несколько машин, вышло четверо людей в масках и из автоматов расстреляли «Испанца». Никакой операции «Перехват» и особого рвения полиции не последовало, как если бы считали, что это дело украинцев. «Скорая» приехала только через шесть часов. Под арестом за торговлю оружием и участие в организованной преступной группировке сейчас находится другой офицер «Эспаньолы» - Руслан Казанцев («Алтай»). Создание этого подразделения из бывших болельщиков-ультрас с нацистскими убеждениями, которое сейчас формально распущено, также было под кураторством Владимира Алексеева. Финансово-криминальные отношения, на которых строятся такие структуры, влекут разного рода конфликты, которые решаются в том числе и простыми способами, доступными для солдат удачи.

В версии о том, будто покушение на Алексеева было затеяно украинской стороной, чтобы сорвать идущие трехсторонние переговоры, есть один большой недостаток: Россия и без помощи Украины все время их срывает. Что их срывает больше, чем показательное прекращение «энергетического перемирия», о котором договорились Трамп и Путин, на несколько дней раньше? Или вброс требования уже не только вывести украинские войска с территории Донбасса, но и официально признать ее российской?

4 декабря у себя на даче в Севастополе был ликвидирован бывший командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, позывной «Испанец». Характер исполнения не оставляет сомнения в работе собственных спецслужб: к дачному дому подъехало несколько машин, вышло четверо людей в масках и из автоматов расстреляли «Испанца»

А мог ли кто-то в схватке пауков в банке – российских спецслужб внутри себя и между собой – приговорить мешающего генерала в расчете, что все перебьет украинская версия, как по любому, первая? И внутреннюю задачу решили, и для политического блока подкинули повод поговорить о невменяемости украинцев, срывающих мирные планы дорогого товарища Трампа. Зуб на Алексеева был и у клана Шойгу, отстраненного усилиями в том числе этого руководителя ГРУ от денежных потоков, омывающих министерство обороны.

Одно можно утверждать с уверенностью: сейчас огромное количество людей ждет, чтобы «Степаныч», как генерала звали в гэрэушных кругах, не выжил.

Читайте по теме

Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ главный вопрос
17 июля 2025, 01:00 9396
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 5325
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования; все еще актуально
2 ноября 2025, 14:32 8049
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1294
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9328
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 540
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 699
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11141
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2039
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2192
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2291
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3545
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2215
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7227

ЭТО ВАЖНО

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1294
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9328
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 540
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 699
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11141
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2039
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2192
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2291
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3545
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2215
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7227
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться