Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в любом случае войдет ярким эпизодом в историю российско-украинской войны. Первый заместитель главы Главного разведывательного управления Генерального штаба, куратор частных военных компаний и разработчик зарубежных операций ГРУ, своего рода российский Касем Сулеймани, Алексеев заметно выделяется в длинном генеральском ряду. В отличие от множества околоштабных прощелыг, Алексеев - человек дела. А поскольку дело грязное и опасное, с ним связаны соответствующие риски. Какой из них привел к выстрелам в доме на Волоколамском шоссе, разобраться непросто. Разумеется, поскольку Россия ведет войну, первый выбор – украинский след. Как всякий представитель воюющей армии и спецслужб, генерал Алексеев является легитимной целью для противника, и в череде российских военачальников, заслуживших украинскую пулю, известный гэрэушник на почетных местах. Известно, в частности, что он договаривался с гарнизоном «Азовстали» о сдаче в мае 2022 года, и в числе его обещаний было обращение с пленными в соответствии с Женевской конвенцией. После сдачи азовцев часть из них уничтожили в колонии Еленовка, взорвав термобарический боеприпас в бараке для военнопленных, часть отправилась под суд и получила огромные сроки заключения, в плену азовцам оказывали и оказывают особое внимание, применяя самые бесчеловечные пытки. У Украины есть особый счет к уроженцу Винницкой области.

Очевидно, не все просто в отношениях Алексеева с подопечными из частных военных компаний. Многие впервые увидели лицо генерала-спецназовца во время пригожинского мятежа, когда он уговаривал бунтовщика во дворике штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону прекратить свой демарш против Шойгу и Герасимова. Как известно, уговорить не удалось, а Евгений Пригожин и руководство «Вагнера» вскоре после того, как Путин их простил, были взорваны в самолете над Тверской областью. Вполне в стиле ГРУ. А оставшиеся в живых вагнеровцы очень хорошо запомнили этот эпизод. Были и другие эпизоды. 4 декабря у себя на даче в Севастополе был ликвидирован бывший командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, позывной «Испанец». Характер исполнения не оставляет сомнения в работе собственных спецслужб: к дачному дому подъехало несколько машин, вышло четверо людей в масках и из автоматов расстреляли «Испанца». Никакой операции «Перехват» и особого рвения полиции не последовало, как если бы считали, что это дело украинцев. «Скорая» приехала только через шесть часов. Под арестом за торговлю оружием и участие в организованной преступной группировке сейчас находится другой офицер «Эспаньолы» - Руслан Казанцев («Алтай»). Создание этого подразделения из бывших болельщиков-ультрас с нацистскими убеждениями, которое сейчас формально распущено, также было под кураторством Владимира Алексеева. Финансово-криминальные отношения, на которых строятся такие структуры, влекут разного рода конфликты, которые решаются в том числе и простыми способами, доступными для солдат удачи. В версии о том, будто покушение на Алексеева было затеяно украинской стороной, чтобы сорвать идущие трехсторонние переговоры, есть один большой недостаток: Россия и без помощи Украины все время их срывает. Что их срывает больше, чем показательное прекращение «энергетического перемирия», о котором договорились Трамп и Путин, на несколько дней раньше? Или вброс требования уже не только вывести украинские войска с территории Донбасса, но и официально признать ее российской?