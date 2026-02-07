USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией

горячая тема
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
02:30 549

В ходе выступления министра обороны Греции Никоса Дендиаса на брифинге для иностранных журналистов была озвучена декларация нового курса Афин - жесткая, демонстративная, рассчитанная на Израиль, Турцию, США и, что не менее важно, на собственный электорат.

Формально речь шла о проекте национальной противоракетной и противовоздушной обороны «Щит Ахиллеса». По сути - о стратегическом развороте, окончательно закрепляющем военно-политическую ось Афины-Иерусалим как один из ключевых факторов безопасности Восточного Средиземноморья.

Дендиас сознательно разрушил старую формулу отношений с Израилем как «покупатель - поставщик», заявив, что Греция больше не намерена просто приобретать у Израиля готовые платформы, а заинтересована в совместной разработке, трансфере технологий, локализации производства и формировании собственной индустриальной базы.

По словам Дендиаса, речь идет уже не о конкуренции двух соседей, а о соперничестве региональных моделей Турции и Греции

Министр прямо заявил, что не менее 50 процентов компонентов будущей ПРО системы «Щит Ахиллеса» будут производиться внутри страны. Тем самым было подчеркнуто намерение Афин не зависеть, а участвовать в создании технологий - от программного обеспечения до сенсоров и перехватчиков.

Такой подход не случаен. За последние годы характер угроз вокруг Греции радикально изменился. Речь идет не только о традиционных воздушных рисках, но и о баллистических ракетах, беспилотниках, крылатых системах, кибератаках и подводной инфраструктуре. Восточное Средиземноморье постепенно превращается в пространство, на котором пересекаются интересы Анкары, Иерусалима, арабских стран и НАТО. В этих условиях израильский опыт многоуровневой противоракетной обороны - от «Железного купола» до более дальнобойных эшелонов - выглядит для Афин проверенной практикой.

По словам Дендиаса, речь идет уже не о конкуренции двух соседей, а о соперничестве региональных моделей Турции и Греции.

И здесь министр обороны Греции обратился к Вашингтону, представив американцам «две картинки будущего» - одну, выстроенную вместе с Израилем, Грецией и Кипром, и другую – в коалиции с Турцией Реджепа Тайипа Эрдогана. Смысл послания прозрачен: если США мыслят долгосрочно, то их выбор должен быть очевиден.

Для Турции, еще недавно претендовавшей на роль посредника и военного хаба между Западом и Ближним Востоком, подобные сигналы выглядят чувствительно. По сути, Афины делают ставку на долгую игру

В более широком контексте речь идет о борьбе за контроль над энергетикой и логистикой региона: газовые месторождения Восточного Средиземноморья, морские коридоры, кабели связи, маршруты экспорта в Европу. Кто обеспечивает безопасность этих маршрутов, тот получает и политическое влияние.

Для Турции, еще недавно претендовавшей на роль посредника и военного хаба между Западом и Ближним Востоком, подобные сигналы выглядят чувствительно. По сути, Афины делают ставку на долгую игру. Они не стремятся к прямой конфронтации, но методично выстраивают систему сдерживания: технологическую, дипломатическую и военную. И выступление Дендиаса стало публичным подтверждением того, что греко-израильское сотрудничество больше не эпизод, а структурный фактор региональной политики.

В Восточном Средиземноморье начинается новая фаза, в рамках которой союзы формируются не на идеологической основе, а вокруг прагматики безопасности. И Греция, судя по всему, заранее решила определить, по какую сторону будущей линии разлома она хочет стоять.

Читайте по теме

Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 02:30 9957
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
21 января 2026, 00:57 6894
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
7 января 2026, 20:14 3376
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1295
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 550
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 702
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3546
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228

ЭТО ВАЖНО

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1295
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 550
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 702
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3546
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться