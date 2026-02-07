Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией

В ходе выступления министра обороны Греции Никоса Дендиаса на брифинге для иностранных журналистов была озвучена декларация нового курса Афин - жесткая, демонстративная, рассчитанная на Израиль, Турцию, США и, что не менее важно, на собственный электорат. Формально речь шла о проекте национальной противоракетной и противовоздушной обороны «Щит Ахиллеса». По сути - о стратегическом развороте, окончательно закрепляющем военно-политическую ось Афины-Иерусалим как один из ключевых факторов безопасности Восточного Средиземноморья. Дендиас сознательно разрушил старую формулу отношений с Израилем как «покупатель - поставщик», заявив, что Греция больше не намерена просто приобретать у Израиля готовые платформы, а заинтересована в совместной разработке, трансфере технологий, локализации производства и формировании собственной индустриальной базы.

Министр прямо заявил, что не менее 50 процентов компонентов будущей ПРО системы «Щит Ахиллеса» будут производиться внутри страны. Тем самым было подчеркнуто намерение Афин не зависеть, а участвовать в создании технологий - от программного обеспечения до сенсоров и перехватчиков. Такой подход не случаен. За последние годы характер угроз вокруг Греции радикально изменился. Речь идет не только о традиционных воздушных рисках, но и о баллистических ракетах, беспилотниках, крылатых системах, кибератаках и подводной инфраструктуре. Восточное Средиземноморье постепенно превращается в пространство, на котором пересекаются интересы Анкары, Иерусалима, арабских стран и НАТО. В этих условиях израильский опыт многоуровневой противоракетной обороны - от «Железного купола» до более дальнобойных эшелонов - выглядит для Афин проверенной практикой. По словам Дендиаса, речь идет уже не о конкуренции двух соседей, а о соперничестве региональных моделей Турции и Греции. И здесь министр обороны Греции обратился к Вашингтону, представив американцам «две картинки будущего» - одну, выстроенную вместе с Израилем, Грецией и Кипром, и другую – в коалиции с Турцией Реджепа Тайипа Эрдогана. Смысл послания прозрачен: если США мыслят долгосрочно, то их выбор должен быть очевиден.