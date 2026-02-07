USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Если эмир друг в трудные времена

итоги с haqqin.az
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
16:35

По своим результатам визит президента Ильхама Алиева в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби выходит далеко за рамки протокольной дипломатии. Речь идет о последовательном сближении двух государств, которое постепенно оформляется в устойчивую стратегическую связку в военной, экономической и политической плоскостях.

Личные рабочие отношения президента Алиева и эмира ОАЭ Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна становятся не просто фоном, а реальным фактором ускорения решений. Это уже не эпизодическое партнёрство, а синхронизация внешнеполитических курсов по ряду ключевых направлений.

Военно-политическое измерение

Силовой блок стал одним из центральных элементов визита. В Абу-Даби прошли совместные оперативно-тактические учения «Щит мира-2026» с акцентом на противодиверсионные действия и специальные операции. В составе азербайджанской делегации находился министр обороны Закир Гасанов, что подчеркивает прикладной характер переговоров.

Важно отметить, что речь идет не о разовой акции. В октябре 2025 года стороны уже проводили учения подразделений спецназа «Несокрушимое партнёрство-2025». Сегодня интенсивность контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами сопоставима с взаимодействием Азербайджана с традиционными военными партнёрами - Турцией и Пакистаном.

Для Баку сотрудничество с Абу-Даби означает доступ к одному из наиболее профессиональных силовых аппаратов региона. Итогом переговоров стало решение приступить к разработке комплексного соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере. Фактически речь идёт о формировании ещё одного устойчивого элемента безопасности в треугольнике Баку- Анкара-Исламабад, который теперь дополняется эмиратским компонентом и расширяется на ближневосточное направление.

Экономический блок: энергетика и инвестиционная экспансия

Ключевым событием стало оформление сделки по приобретению эмиратской компанией XRG, являющейся инвестиционным подразделением Национальной нефтяной компании Абу-Даби, доли в закрытом акционерном обществе «Южный газовый коридор». Эта структура, созданная SOCAR, управляет стратегическими магистралями - трубопроводом Баку-Грузия- Турция, газопроводом TANAP и Трансадриатическим трубопроводом TAP, связывающим Балканы и Италию.

Тем самым ОАЭ получают через азербайджанский транзит прямое участие в европейской энергетической архитектуре. В свою очередь, для Баку это не только капитал, но и дополнительная политическая страховка крупных инфраструктурных проектов.

Второе значимое соглашение связано с приобретением Государственным нефтяным фондом Азербайджана совместно с Арабским энергетическим фондом 50-процентной доли в компании PAL Cooling Holding, специализирующейся на системах централизованного городского охлаждения. С учётом глобального потепления, урбанизации и масштабного строительства в странах Ближнего Востока этот сегмент превращается в высокомаржинальный рынок инженерной инфраструктуры. Инвестиция выглядит прагматичной и рассчитанной на долгосрочный спрос.

Столица ОАЭ как площадка мирного процесса

Абу-Даби всё заметнее превращается в нейтральную переговорную платформу, в том числе и для армяно-азербайджанского трека. Состоялась очередная встреча делегаций Баку и Еревана. Именно здесь в 2025 году был подготовлен пакет договорённостей, ставший впоследствии основой для трёхсторонних меморандумов в Вашингтоне.

Главное достижение текущего этапа является разведение двух чувствительных вопросов - изменений в Конституции Армении и практического запуска коммуникаций. Такой подход позволил перейти от политических дискуссий к технической реализации проектов.

В Армению уже прибыла группа специалистов американской компании AECOM для подготовки технико-экономического обоснования железнодорожной линии и сопутствующей инфраструктуры.

Параллельно компания АзерЭнержи строит высоковольтные линии напряжением 330 киловольт от Джабраила до Агбенда и от Нахчывана в сторону границы, что формирует энергетическую основу будущего коридора.

Таким образом, процесс постепенно смещается из дипломатической в инженерную фазу - от переговоров к работам.

Политический символизм

Дополнительный политический вес визиту придало вручение президенту Ильхаму Алиеву премии султана Заида «За человеческое братство».

Эта награда была учреждена после подписания папой Франциском и великим имамом Аль-Азхара Ахмедом ат-Тайебом документа о межрелигиозном согласии. Сегодня эта премия позиционируется для стран Азии и глобального Юга как своеобразный «арабский эквивалент Нобеля».

Её присуждение Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну имеет очевидный дипломатический подтекст: ОАЭ демонстрируют заинтересованность в закреплении мирного процесса на Южном Кавказе и одновременно усиливают собственный статус посредника.

Таким образом совокупность военных, инвестиционных и политических решений показывает, что Азербайджан и ОАЭ выстраивают целостную архитектуру партнёрства.

Азербайджан получает диверсификацию безопасности, доступ к капиталу Персидского залива и новую дипломатическую платформу, а Эмираты - вход в кавказский транспортно-энергетический узел и участие в европейских энергетических потоках.

Другими словами, речь идёт о формировании устойчивой оси взаимодействия, которая уже сегодня начинает влиять на расстановку сил и экономические маршруты от Каспия до Средиземноморья.

