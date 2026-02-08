Что такое хороший президент и что такое плохой президент?

Никого уже не удивишь оскорблениями, которыми Дональд Трамп осыпает своих оппонентов. Откровенное хамство даже нравится его базовым сторонникам: дескать, знай наших! Но видео, выложенное в аккаунте президента в соцсети, где Барак Обама и его супруга Мишель изображены в виде обезьян в джунглях, покоробило даже верных республиканцев. Те из них, кто втайне, может, порадовался расистской выходке Трампа, не могут не понимать политических последствий для партии: совершено очевидно, что это оскорбление не только президента-предшественника, но любого чернокожего американца. Видео провисело целых 12 часов, прежде чем его убрали из Сети, что само по себе свидетельствует о внутренних спорах в администрации, следует ли «давать слабину» и реагировать на критику. В конце концов материал убрали, но президент отказался извиняться. В Белом доме сделали вид, что это было дело рук одного из сотрудников, но ни о каком увольнении виновного речь не шла. О «большой любви» 45/47 президента к 44-му известно давно, и она выходит далеко за рамки политического противостояния, здесь что-то буквально на животном уровне.

Как известно, еще в первый президентский срок Обамы Трамп выступал активным распространителем теории, будто тот родился не в США, а в Кении, и потому не имеет права быть президентом Америки. Ответ Обамы был настолько обидным, что на долгие годы определил лютую ненависть Трампа. В апреле 2011 года на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Дональд Трамп, сначала комик Сет Майерс поиздевался над решением Трампа баллотироваться в президенты: «Трамп говорит, что будет баллотироваться в качестве республиканца. Я-то думал, что он будет баллотироваться в качестве шутки». И добавил: «Актер Гэри Бьюзи сказал, что из Трампа выйдет отличный президент. То же самое он сказал о старой ржавой птичьей клетке, которую нашел на улице». Зал смеялся и аплодировал, Трамп сидел темнее тучи. После этого к микрофону вышел Барак Обама и заполировал унижение. Он незадолго до этого опубликовал свой сертификат о рождении, который опроверг распространявшуюся ложь о его рождении в Африке. И это прекрасно, сказал Обама, ведь теперь Трамп может сконцентрироваться на по-настоящему важных вещах: «Выяснении, не является ли фальшивкой заявление о высадке американцев на Луне». Дальше Обама высмеял «выдающиеся лидерские качества» Трампа, которые тот проявляет в своей телепередаче «Ученик», где увольняет не справившихся, по его мнению, участников. А в конце показал картинку, как будет выглядеть Белый дом, если президентом станет Трамп: как казино.

Это унижение под камеры, на глазах у американской элиты, которую Дональд Трамп всегда намеревался поразить, ее смех ему в глаза стали страшной травмой для такого нарцисса. Цель взять реванш с того момента буквально захватила его. И надо сказать, он таки отомстил, дважды победив на президентских выборах, а, как считает он сам, и трижды, но подлые демократы в 2020 году победу отобрали. В 2020 году, кстати, Обама добавил причин для ненависти: в своем выступлении на съезде Демократической партии он жестко раскритиковал действовавшего на тот момент президента Трампа, вопреки традиции, когда бывшие главы Белого дома удерживаются от критики действующего президента: «Он не проявил никакого желания углубиться в работу. Никакого желания найти общий язык. Никакого желания использовать свою громадную власть, чтобы помочь кому-то, кроме себя и своих друзей. Никакого желания сделать из президентства что-то иное, нежели еще одно реалити-шоу с целью добиться внимания, которого он жаждет. Пребывание Трампа в Белом доме «дало волю нашим худшим инстинктам, серьезно подпортило нашу репутацию в мире и создало беспрецедентную угрозу нашим демократическим институтам». Что из той характеристики не подойдет в качестве оценки первого года второго срока Дональда Трампа? Спокойный, сдержанный, интеллектуально и морально на несколько голов возвышающийся Обама, первый чернокожий президент, символ прогресса, любимец либеральных медиа и международной аудитории, стал для Трампа воплощением того, кем он сам никогда не может стать, а потому должен быть стерт, растоптан, разоблачен. Все, что он делал, должно быть переделано. Трамп – это Обама наоборот. Потом, в силу того, что конкурентом на выборах дважды был Байден, именно он был выбран в качестве груши для битья, бесконечно упоминая в своих речах, но и Обама никогда не был забыт. Вот и сейчас эта ненависть прорвалась наружу в совершенно диком виде, чего Трамп в прежние годы себе не позволял. Очевидно, что здесь личная месть слилась воедино с глубоко сидящим расизмом, а все чаще слетающие тормоза не удержали даже на прежнем минимуме приличий.