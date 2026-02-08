USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Что такое хороший президент и что такое плохой президент?

горячая тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
01:56 868

Никого уже не удивишь оскорблениями, которыми Дональд Трамп осыпает своих оппонентов. Откровенное хамство даже нравится его базовым сторонникам: дескать, знай наших! Но видео, выложенное в аккаунте президента в соцсети, где Барак Обама и его супруга Мишель изображены в виде обезьян в джунглях, покоробило даже верных республиканцев. Те из них, кто втайне, может, порадовался расистской выходке Трампа, не могут не понимать политических последствий для партии: совершено очевидно, что это оскорбление не только президента-предшественника, но любого чернокожего американца.

Видео провисело целых 12 часов, прежде чем его убрали из Сети, что само по себе свидетельствует о внутренних спорах в администрации, следует ли «давать слабину» и реагировать на критику. В конце концов материал убрали, но президент отказался извиняться. В Белом доме сделали вид, что это было дело рук одного из сотрудников, но ни о каком увольнении виновного речь не шла.

О «большой любви» 45/47 президента к 44-му известно давно, и она выходит далеко за рамки политического противостояния, здесь что-то буквально на животном уровне.

Видео провисело целых 12 часов, прежде чем его убрали из Сети, что само по себе свидетельствует о внутренних спорах в Белом Доме, следует ли «давать слабину» и реагировать на критику

Как известно, еще в первый президентский срок Обамы Трамп выступал активным распространителем теории, будто тот родился не в США, а в Кении, и потому не имеет права быть президентом Америки. Ответ Обамы был настолько обидным, что на долгие годы определил лютую ненависть Трампа.

В апреле 2011 года на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Дональд Трамп, сначала комик Сет Майерс поиздевался над решением Трампа баллотироваться в президенты: «Трамп говорит, что будет баллотироваться в качестве республиканца. Я-то думал, что он будет баллотироваться в качестве шутки». И добавил: «Актер Гэри Бьюзи сказал, что из Трампа выйдет отличный президент. То же самое он сказал о старой ржавой птичьей клетке, которую нашел на улице». Зал смеялся и аплодировал, Трамп сидел темнее тучи.

После этого к микрофону вышел Барак Обама и заполировал унижение. Он незадолго до этого опубликовал свой сертификат о рождении, который опроверг распространявшуюся ложь о его рождении в Африке. И это прекрасно, сказал Обама, ведь теперь Трамп может сконцентрироваться на по-настоящему важных вещах: «Выяснении, не является ли фальшивкой заявление о высадке американцев на Луне». Дальше Обама высмеял «выдающиеся лидерские качества» Трампа, которые тот проявляет в своей телепередаче «Ученик», где увольняет не справившихся, по его мнению, участников. А в конце показал картинку, как будет выглядеть Белый дом, если президентом станет Трамп: как казино.

В 2020 году, кстати, Обама добавил причин для ненависти: в своем выступлении на съезде Демократической партии он жестко раскритиковал действовавшего на тот момент президента Трампа, вопреки традиции, когда бывшие главы Белого дома удерживаются от критики действующего президента

Это унижение под камеры, на глазах у американской элиты, которую Дональд Трамп всегда намеревался поразить, ее смех ему в глаза стали страшной травмой для такого нарцисса. Цель взять реванш с того момента буквально захватила его. И надо сказать, он таки отомстил, дважды победив на президентских выборах, а, как считает он сам, и трижды, но подлые демократы в 2020 году победу отобрали. В 2020 году, кстати, Обама добавил причин для ненависти: в своем выступлении на съезде Демократической партии он жестко раскритиковал действовавшего на тот момент президента Трампа, вопреки традиции, когда бывшие главы Белого дома удерживаются от критики действующего президента: «Он не проявил никакого желания углубиться в работу. Никакого желания найти общий язык. Никакого желания использовать свою громадную власть, чтобы помочь кому-то, кроме себя и своих друзей. Никакого желания сделать из президентства что-то иное, нежели еще одно реалити-шоу с целью добиться внимания, которого он жаждет. Пребывание Трампа в Белом доме «дало волю нашим худшим инстинктам, серьезно подпортило нашу репутацию в мире и создало беспрецедентную угрозу нашим демократическим институтам». Что из той характеристики не подойдет в качестве оценки первого года второго срока Дональда Трампа?

Спокойный, сдержанный, интеллектуально и морально на несколько голов возвышающийся Обама, первый чернокожий президент, символ прогресса, любимец либеральных медиа и международной аудитории, стал для Трампа воплощением того, кем он сам никогда не может стать, а потому должен быть стерт, растоптан, разоблачен. Все, что он делал, должно быть переделано. Трамп – это Обама наоборот.

Потом, в силу того, что конкурентом на выборах дважды был Байден, именно он был выбран в качестве груши для битья, бесконечно упоминая в своих речах, но и Обама никогда не был забыт. Вот и сейчас эта ненависть прорвалась наружу в совершенно диком виде, чего Трамп в прежние годы себе не позволял. Очевидно, что здесь личная месть слилась воедино с глубоко сидящим расизмом, а все чаще слетающие тормоза не удержали даже на прежнем минимуме приличий.

Трамп – Обама наоборот

При всем своем интеллектуальном и моральном преимуществе Барак Обама несет серьезную ответственность за то, что два президентских срока Трампа стали возможны. Совершенно ошибочной, как задним числом стало понятно, была ставка на Хиллари Клинтон в 2016 году.

Пойди тогда, на четыре года раньше, Джо Байден, он пару сроков, пожалуй, удержал бы Белый дом в руках демократов. А выдвижение его в 2024 году, ветхого и малодееспобного, стало и вовсе грубейшей ошибкой, настоящим оскорблением для избирателей, которые сочли даже Дональда Трапа лучшей перспективой. Камала Харрис уже не могла ничего исправить. И теперь весь мир с тревогой и недоумением наблюдает за тем, что вытворяет в президентском кресле самой могущественной страны мира другой старик в сомнительных психических и моральных кондициях, бесконечно, до неприличия возвеличивающий себя и поливающий грязью всех остальных.

Читайте по теме

Противник Трампа готовится к последнему бою наш комментарий
10 января 2026, 03:10 5277
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 7258
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
1 октября 2025, 03:07 10649
В бакинской Вишневке жизнь - калина
В бакинской Вишневке жизнь - калина наш спецреп
02:50 410
Что такое хороший президент и что такое плохой президент?
Что такое хороший президент и что такое плохой президент? горячая тема
01:56 869
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле иранский политолог Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
7 февраля 2026, 18:24 5503
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна» ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 23:13
7 февраля 2026, 23:13 14025
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3776
Индия захотела азербайджанский газ
Индия захотела азербайджанский газ
01:55 629
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
01:02 892
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
01:22 730
Орбан просили атаковать Югославию
Орбан просили атаковать Югославию
00:20 1304
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 3590
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 4364

ЭТО ВАЖНО

В бакинской Вишневке жизнь - калина
В бакинской Вишневке жизнь - калина наш спецреп
02:50 410
Что такое хороший президент и что такое плохой президент?
Что такое хороший президент и что такое плохой президент? горячая тема
01:56 869
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле иранский политолог Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
7 февраля 2026, 18:24 5503
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна» ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 23:13
7 февраля 2026, 23:13 14025
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3776
Индия захотела азербайджанский газ
Индия захотела азербайджанский газ
01:55 629
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
01:02 892
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
01:22 730
Орбан просили атаковать Югославию
Орбан просили атаковать Югославию
00:20 1304
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 3590
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 4364
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться